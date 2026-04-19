Tensiunile din coaliția de guvernare explodează. Președintele PSD București, Daniel Băluță, a lansat un atac fără precedent la adresa premierului Ilie Bolojan, anunțând că social-democrații sunt pregătiți să spună „stop unui comportament care dezbină oamenii”. Comparațiile și acuzațiile au atins un nivel nemaiîntâlnit.

Acuzații de exterminare și dezbinare

Liderul PSD București a pus sub semnul întrebării diferențele dintre actualul șef al Guvernului și personaje controversate de pe scena politică. E drept că tonul a fost unul extrem de dur. „În ultimele zile vedem că din ce în ce mai mulţi colegi din ţară spun, ca şi noi: gata, stop, nu se mai poate aşa. Nu se mai poate şi ne punem o întrebare extrem de serioasă. Care este diferenţa între actualul premier şi reţeaua unui candidat la alegerile prezidenţiale pentru care alegerile au fost anulate?”, a declarat Băluță, făcând o referire directă la Călin Georgescu.

Dar atacurile nu s-au oprit la simple comparații. Băluță a acuzat direct lipsa de reacție a premierului în fața unor situații pe care le consideră de o gravitate extremă. „De ce premierul României nu ia nicio măsură când un număr imens de oameni sunt stigmatizaţi, sunt jigniţi şi trimişi către exterminare? Din păcate, asta se întâmplă în ultima perioadă”, a afirmat acesta. Până la urmă, cum vine asta cu trimiterea la exterminare?

Bolojan răspunde cu metafora șobolanilor

Replica premierului Ilie Bolojan nu s-a lăsat mult așteptată. Într-un interviu recent, acesta a criticat la rândul său Partidul Social Democrat, folosind o metaforă tăioasă pentru a descrie ce a găsit la preluarea guvernării. „Când am deschis cămara statului, am găsit niște șobolani care rod proviziile și am pus lumina pe ei”, a transmis premierul.

Manda: Ilie Sărăcie pică

Iar atacurile din tabăra PSD au continuat pe mai multe voci. Claudiu Manda a avut un mesaj și mai direct pentru șeful Guvernului, transformat într-un veritabil slogan de luptă politică.

„Nu vă fie frică, Ilie Sărăcie pică”.

Social-democratul a detaliat apoi nemulțumirile economice ale partidului, acuzându-l pe premier că se agață de putere cu un scop precis. „PSD nu a fost niciodată de acord cu austeritate fără un pachet de relansare economică. PSD nu a fost niciodată de acord cu tăierile drepturilor persoanelor vulnerabile, ale mamelor, ale pensionarilor, ale persoanelor cu dizabilități şi nu va fi niciodată. Şi chiar acum, în al 12-lea ceas, ce face domnul Bolojan? Se agaţă de putere ca să vândă companiile de stat”, a încheiat Manda.

Momentul Adevărului pentru Coaliție

Dincolo de declarațiile belicoase, social-democrații se pregătesc de o decizie concretă. Luni, la Palatul Parlamentului, începând cu ora 17:00, va avea loc o consultare internă denumită „Momentul Adevărului”, în care se va vota continuarea sau nu a susținerii pentru actualul Guvern. Surse din interiorul partidului indică o majoritate covârșitoare în favoarea retragerii sprijinului politic pentru Ilie Bolojan.

În cazul unui vot negativ, scenariul prevede că social-democrații ar putea aștepta până la următoarea ședință de Guvern (programată joi) pentru o eventuală demisie a premierului. Numai că Ilie Bolojan a transmis deja că nu intenționează să renunțe la funcție, ceea ce aruncă întreaga coaliție într-o criză profundă.