Blocul Național Sindical solicită președintelui Nicușor Dan să organizeze consultări urgente cu liderii partidelor parlamentare pentru negocierea unei formule guvernamentale stabile. În lipsa voinței politice, BNS susține că singura soluție legitimă rămâne organizarea de alegeri anticipate.

România traversează o perioadă complicată, cu probleme economice și sociale accentuate, iar Blocul Național Sindical (BNS) a transmis un mesaj direct către președintele Nicușor Dan. Printr-o scrisoare deschisă, BNS îi cere acestuia să preia inițiativa și să aducă împreună liderii partidelor parlamentare, pentru a găsi o soluție clară de guvernare care să fie stabilă și responsabilă.

O criză care apasă tot mai greu pe economie

Președintele BNS, Dumitru Costin, spune că situația economică actuală este una dintre cele mai dificile din ultimii ani. Într-un context internațional instabil și cu avertismente din partea instituțiilor financiare precum Fondul Monetar Internațional, România se confruntă cu provocări serioase. FMI a redus prognoza de creștere economică pentru 2026, semn că urmează o perioadă dificilă pentru țară.

Ţara noastră înregistrează în prezent cel mai ridicat deficit bugetar din Uniunea Europeană, fiind vizată alături de alte nouă state europene de procedura de deficit excesiv. În acelaşi timp, România este «campioana» în UE la rata inflaţiei (9,9% în martie 2026, INS). Acest lucru erodează zilnic puterea de cumpărare a populaţiei şi veniturile salariaţilor şi ale pensionarilor, pe medie puterea de cumpărare a salariului mediu scăzând cu aproape 7% în ultimul an. Toate acestea în timp ce România se împrumută la cele mai mari dobânzi din UE, apropiate de niveluri specifice economiilor încadrate în categoria «junk», în condiţiile în care România nu se află oficial în această categorie de risc

Veniturile salariaților și pensionarilor continuă să scadă, iar salariul mediu a pierdut aproape 7% din puterea de cumpărare în ultimul an. România se împrumută la cele mai mari dobânzi din UE, apropiate de nivelurile economiilor cu risc ridicat.

Dumitru Costin atrage atenția și asupra creșterii rapide a datoriei publice și a angajamentelor financiare asumate de stat în condiții puțin transparente. Printre acestea se numără împrumuturi externe importante, inclusiv 16,7 miliarde de euro prin programul european SAFE și un împrumut de 650 de milioane de dolari de la Banca Mondială.

Ce vrea BNS să se schimbe în România

Blocul Naţional Sindical vă solicită, domnule preşedinte Nicuşor Dan, să vă exercitaţi pe deplin rolul constituţional de mediator între puterile statului şi între stat şi societate, prin iniţierea de urgenţă a unui dialog naţional real, credibil şi orientat spre rezultate. Considerăm esenţial ca, sub egida Administraţiei Prezidenţiale, să fie aşezaţi la aceeaşi masă atât liderii politici, cât şi reprezentanţii partenerilor sociali – sindicate şi organizaţii patronale –, în vederea construirii unui consens minim necesar pentru depăşirea actualei crize

BNS propune ca liderii politici și reprezentanții partenerilor sociali – sindicate și patronate – să fie invitați la discuții sub egida Administrației Prezidențiale. Scopul acestor consultări este negocierea unei formule de guvernare stabile, credibile și responsabile, care să poată pune în aplicare un program de stabilizare economică și socială, agreat cu partenerii sociali.

Pe termen scurt și mediu, BNS cere stabilirea unor priorități economice și sociale clare, asumate public și susținute prin măsuri concrete. Acestea ar trebui să oprească scăderea puterii de cumpărare, să corecteze dezechilibrele macroeconomice și să readucă economia pe un trend de creștere.

Priorități care pot schimba cursul

Asigurarea securității energetice, cu accent pe accesibilitate, sustenabilitate și independență.

Consolidarea securității alimentare prin sprijinirea producției interne și reducerea vulnerabilităților din lanțurile de aprovizionare.

Stabilirea unor priorități clare de investiții pentru relansarea economică, cu accent pe dezvoltarea capacităților productive interne.

Transparență maximă în negocierea și contractarea împrumuturilor externe.

Asigurarea că aceste împrumuturi aduc beneficii reale pentru economia națională, industria românească și pentru crearea de locuri de muncă.

Un semnal care nu mai poate fi ignorat

Nu în ultimul rând, peste acest tablou economic deja fragil se suprapune o criză politică profundă, o nelipsită bomboană de pe coliva situaţiei dezastruoase a României, criză care accentuează incertitudinea şi reduce capacitatea statului de a răspunde coerent şi eficient provocărilor actuale. Această combinaţie de crize – economică, financiară, energetică şi politică – creează un risc sistemic major pentru România

BNS avertizează că, dacă nu există o voință politică reală pentru formarea unei coaliții de guvernare stabile, singura soluție democratică și legitimă rămâne organizarea de alegeri anticipate. În scrisoarea semnată de Dumitru Costin se precizează: ”În absenţa unei voinţe politice reale pentru constituirea unei astfel de coaliţii, BNS consideră că singura soluţie democratică şi legitimă rămâne organizarea de alegeri anticipate”.

Organizația subliniază că România nu mai are timp de pierdut cu amânări sau soluții de compromis. Este nevoie de decizii ferme și coordonate, iar responsabilitatea pentru lansarea acestui proces revine în primul rând instituției prezidențiale.

Scrisoarea deschisă a fost transmisă nu doar președintelui Nicușor Dan, ci și liderilor tuturor partidelor parlamentare: Sorin Grindeanu (PSD), Ilie Bolojan (PNL), Dominic Fritz (USR), Kelemen Hunor (UDMR), George Simion (AUR), Anamaria Gavrilă (POT) și Diana Iovanovici-Șoșoacă (SOS România). Mesajul este clar: este nevoie de acțiune coordonată și responsabilă, fără întârziere.

BNS mai atrage atenția că dezechilibrele macroeconomice, amplificate de creșterea prețurilor la energie, alimente și servicii de bază, au redus semnificativ nivelul de trai, iar pentru tot mai mulți români traiul de zi cu zi a devenit o provocare.

Blocul Național Sindical transmite că timpul pentru ezitări a trecut, iar România are nevoie de acțiuni clare și de implicare responsabilă din partea tuturor actorilor politici și sociali, pentru a depăși această perioadă dificilă și pentru a asigura un viitor mai stabil pentru toți cetățenii.