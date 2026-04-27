Fostul ministru Bogdan Ivan spune că acțiunile sale au menținut prețul gazelor naturale neschimbat timp de un an pentru consumatorii casnici și au dus la reduceri semnificative la energie electrică.

Într-un context de schimbări semnificative pe piața energetică, Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei, a prezentat principalele măsuri aplicate pentru protejarea consumatorilor români de creșterile de preț la utilități. Acesta a subliniat obiectivele mandatului său și rezultatele obținute în domeniul energiei electrice și al gazelor naturale.

Obiectivele mandatului și impactul asupra prețurilor

„Am preluat acest mandat într-o perioadă în care vorbeam despre cel mai mare preț la energie electrică din toată Uniunea Europeană raportat la veniturile oamenilor și am venit cu două obiective foarte clare pentru un mandat pe care l-am proiectat până în decembrie 2028, dar se pare că a fost mai scurt de atât, și anume creșterea capacității de producție a energiei electrice din România, creșterea capacității de stocare a energiei electrice din România și reducerea prețului pentru consumatorul final, sub media Uniunii Europene.”

Bogdan Ivan a explicat că plafonarea prețului la gaze naturale pentru gospodării a avut un rol esențial în stabilizarea facturilor, mai ales în contextul conflictului din Orientul Mijlociu care a influențat piața internațională a energiei. De asemenea, el a menționat măsurile luate pentru limitarea adaosurilor comerciale, a exporturilor de carburanți și reducerea accizelor, ceea ce a dus la scăderea prețului la motorină.

„Toate aceste obiective au un singur rol, și anume să scadă presiunea asupra consumatorului final. Aceste măsuri au dus la o scădere de aproximativ un leu la litrul de motorină. Dacă nu erau luate, este evident că astăzi tot ceea ce înseamnă piața carburanților și în special motorina standard ar fi fost la un preț mai mare cu un leu. Și ca să fiu foarte precis, din ultimele 100 de zile, doar în 14 zile prețul motorinei a depășit pragul psihologic de 10 lei.”

Pentru energie electrică, Ivan a precizat că eliminarea plafonului a fost urmată de o scădere a prețurilor la ofertele pentru consumatori.

„Dacă în luna iulie, în urma eliminării plafonului la energia electrică, vorbeam despre oferte care, în marea lor majoritate, se situau în jurul cifrei de 1,55-1,60 lei, astăzi, la aproximativ 10 luni de la acel moment, putem spune că majoritatea ofertelor sunt sub 1,30 lei, ceea ce înseamnă, în medie, o reducere cu circa 15% a prețului final pentru consumatorii casnici.”

Noi opțiuni și sprijin pentru consumatori

Bogdan Ivan a evidențiat creșterea capacității de producție a energiei electrice cu aproximativ 10,5% față de începutul anului 2025 și majorarea puterii instalate la peste 8.500 MW. El a subliniat existența unor oferte mai avantajoase pentru consumatorii cu un consum mai mare și facilitarea procesului de schimbare a furnizorului de energie.

„Deja avem companii foarte mari, la care statul este acționar principal, care, pentru consumatorii care au mai mult de 100 de kW, deja au venit cu oferte de reducere a prețului final. De asemenea, sunt 600.000 de oameni care, în ultimele șase luni, au optat să migreze de la un operator de furnizare care le oferea un preț de 1,50-1,60 lei, către un operator de furnizare care le oferă un preț de 0,99 lei pe kW, 1 leu, 1 leu și 5 bani, 1 leu și 10 bani. Este o măsură prin care oamenii, în mod absolut gratuit, pot să migreze de la un furnizor la alt furnizor, în maximum 21 de zile, fără să aibă un cost suplimentar, lucru care automat le conferă dreptul de a beneficia de această opțiune garantată de către statul român.”

El a vorbit și despre sprijinul pentru consumatorii vulnerabili:

„Vreau ca oamenii de acasă să știe că datorită acțiunii pe care am făcut-o la Ministerul Energiei împreună cu colegii mei, am reușit să plafonăm timp de un an de zile prețul la gaze naturale pentru consumatorul casnic. De asemenea, în luna iulie am avut acea presiune uriașă a creșterii prețului la consumatorii casnici. Avem în România aproximativ 2 milioane de consumatori vulnerabili, care au venituri per membru de familie sub 2000 de lei. Am creat un mecanism, încă din primele zile de mandat, prin care acei consumatori vulnerabili pot să obțină un suport din partea statului în valoare de 50 de lei pe lună, lucru care poate să acopere până la 40% din factura unui consumator, care ajunge să aibă un consum de maximum 100 de kW. Pe această schemă au aplicat, în total, 731.000 de gospodării din țara noastră, care, împreună cu colegii din Ministerul Muncii, au beneficiat de această reducere. Dacă stăm să ne raportăm la un an calendaristic, vorbim despre o reducere de 600 de lei pentru acei consumatori care au un consum redus, dar care au și un venit de 2.000 de lei pe membru de familie.”

Prețuri plafonate la gaze și investiții strategice

O provocare majoră a fost creșterea prețului gazelor naturale după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. Ivan a precizat:

„Dacă până la această dată nu existau premisele ca un eveniment exterior să provoace perturbări pe piață, iată că, odată cu declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu, am avut creșteri la prețul final la care se tranzacționează gazele naturale cuprinse între 40 și 70% pe piața TTF. Acest lucru, evident, a creat o presiune suplimentară. Încă din primele zile ale acestui conflict am venit cu un proiect prin care pentru consumatorii casnici, adică 3 milioane și jumătate de gospodării din țara noastră, prețul final să nu depășească 0,31 lei per kilowatt sau 330 lei per megawatt. (…) În această formulă, până în 31 martie 2027, românii vor putea să beneficieze de acest preț reglementat într-o formă în care facturile lor nu vor crește.”

Investiții pentru viitorul energiei

Bogdan Ivan a subliniat importanța proiectelor strategice de dezvoltare a capacităților de producție și stocare a energiei:

„Din acest punct de vedere, am făcut o mapare a ceea ce înseamnă proiecte care țin de Ministerul Energiei. O parte dintre aceste proiecte le-am declarat ca fiind strategice, din punct de vedere național, și am ajuns în etapa în care astăzi avem două proiecte extrem de importante, și anume proiectul de la Mintia, care este un proiect de interes național, și cel de la Ernut, care, conform graficului de execuție a lucrărilor, ar trebui să fie finalizat până la 31 decembrie 2026, lucru care, automat, va aduce un plus de 2.280 de megawați în sistemul energetic național din țara noastră.”

Alte proiecte cu o capacitate totală de 540 MW sunt în implementare și ar trebui finalizate până la sfârșitul anului 2026.

Concluzie

Măsurile prezentate de Bogdan Ivan vizează reducerea presiunii asupra consumatorilor prin plafonări, reducerea accizelor, sprijin pentru cei vulnerabili, creșterea producției interne și facilitarea schimbării furnizorilor. Finalizarea proiectelor majore, precum cele de la Mintia și Ernuț, ar putea aduce mai multă stabilitate și reduceri suplimentare pe termen lung pentru sistemul energetic românesc.