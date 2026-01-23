Un avertisment șoc vine direct de la șefia Guvernului. Premierul Ilie Bolojan aruncă în aer toate calculele. El vorbește despre un deficit real, nu cel din hârtii, care în 2025 va depăși, cel mai probabil, pragul de 8%. Este o realitate economică sumbră, ascunsă sub un strat de optimism oficial, care zguduie din temelii stabilitatea financiară a României.

Declarațiile au fost făcute vineri. Le-a citat News. Ele sunt un răspuns tăios pentru liderul PSD, Sorin Grindeanu, și scot la lumină o problemă aparent tehnică, dar cu efecte devastatoare. Bolojan a fost clar: cifrele pe care le auzim toți sunt înșelătoare. Ele arată doar deficitul pe cash, un simplu calcul „de etapă”. Greul de-abia acum începe.

Testul de foc al economiei: Deficitul real include și datoriile

Logica e simplă. Și brutală. Ceea ce ni se arată acum e doar o poză de moment, una incompletă. Filmul întreg, explică șeful Executivului, îl vom vedea doar când statul va pune pe hârtie și datoriile pe care le-a tot acumulat, nu doar ce bani au intrat și au ieșit din conturi la un moment dat. Abia atunci vom vedea dimensiunea reală a dezastrului.

„Deficitul pe 2025 anunţat este cel pe cash, de etapă, când se înregistrează şi datoriile vom depăşi foarte probabil 8%”, a spus răspicat Ilie Bolojan. Ce înseamnă asta pentru noi? Înseamnă că bugetul va fi sub o presiune imensă, mult mai mare decât se recunoaște oficial, ceea ce ar putea duce la măsuri dure de austeritate, la taxe mai mari pentru toată lumea sau la împrumuturi pe care România le va obține mult mai scump de pe piețele externe. Deloc roz.

Explicația lui Bolojan: De ce a fugit lumea de scaunul de premier

Dincolo de cifrele reci, declarațiile lui Bolojan dezvăluie jocurile de putere din culise. El spune un lucru direct: problemele economice grave sunt motivul pentru care nimeni nu s-a bătut pe funcția de premier vara trecută. Surprinzător? Poate nu. Scaunul de la Palatul Victoria era încins.

„Chiar dacă mâine s-ar schimba premierul, indiferent cine ar fi el, problemele rămân”, a insistat el, adăugând că „din cauza acestor probleme care au fost parţial rezolvate până acum, n-a fost o apetenţă pentru poziţia de premier a României, în vara anului trecut”. Mesajul e limpede. Oricine ar veni la guvernare se va izbi de același zid, o moștenire financiară toxică ce nu dispare doar schimbând omul din birou.

Un avertisment direct în coaliție

Atacul la Sorin Grindeanu nu e o coincidență. Deloc. Este un semnal politic. O luptă pentru a controla discursul economic și pentru a pregăti populația pentru ce e mai rău. Discuția despre deficit a ieșit din birourile tehnocraților de la Finanțe. Acum e o armă în bătălia politică.

Prin această ieșire, Bolojan a ales să fie cel care spune adevărul dur. Se poziționează astfel împotriva viziunii roz, poate mai electorală, a celor de la PSD. Miza jocului este imensă. Nu e vorba doar de credibilitatea în fața românilor, ci și în fața partenerilor externi, care stau cu ochii pe fiecare mișcare bugetară greșită a Bucureștiului.

Deficit de 8%: Ce înseamnă pentru buzunarul tău?

Un deficit de peste 8% nu e doar o statistică. Nu. E o problemă reală. Impactul va fi direct, în viața fiecăruia. Un asemenea dezechilibru obligă statul să ia măsuri nepopulare. Foarte nepopulare. Vorbim despre înghețarea salariilor și a pensiilor, despre stoparea investițiilor în drumuri, spitale sau școli, sau, cel mai probabil, despre taxe și impozite mai mari pentru a umple gaura.

Avertismentul lui Bolojan este, de fapt, o pregătire psihologică. Ne pregătește pentru vremuri grele, mult mai grele decât par acum. Viitorul nu arată bine. Iar nota de plată pentru toate aceste dezechilibre va ajunge la noi toți. Mai devreme sau mai târziu.