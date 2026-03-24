Premierul Ilie Bolojan a aruncat marți, 24 martie, mănușa partenerilor de guvernare, anunțând că „va rămâne de văzut” dacă România va avea actuala coaliţie de guvernare şi după Paşti. Motivul, spune liderul PNL, este că „PSD a escaladat o zonă de conflict, încălcând protocolul coaliţiei”.

PNL amenință cu ieșirea, PSD cheamă 5.000 de membri la vot

Tensiunile au atins un punct culminant luni seara, când Biroul Politic Național al PNL a adoptat o rezoluție tranșantă. În document se arată că, dacă social-democrații „provoacă o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în Coaliție cu PSD”. Dar cum s-a ajuns aici? Mișcarea liberalilor vine după ce PSD a stabilit, în propria ședință de partid, un calendar pentru consultarea internă privind rămânerea la guvernare. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că pe 20 aprilie va avea loc o consultare cu 5.000 de membri ai partidului.

Dobânzi de 60 de miliarde de euro

Invitat la Euronews marți seară, premierul Ilie Bolojan a insistat pe nevoia de stabilitate, mai ales în contextul economic actual. E drept că situația nu e deloc roz, iar o criză politică ar complica și mai mult lucrurile. „Eu cred că ar fi bine să avem o coaliţie, pe de o parte pentru că suntem într-o situaţie dificilă, într-un context internaţional care nu este foarte comod, suntem într-o situaţie de deficit în ţară, gândiţi-vă că anul acesta trebuie în continuare să ne reducem deficitul, pentru că doar dobânzile pe care le achităm sunt de 60 de miliarde de euro prognozate anul acesta”, a adăugat prim-ministrul.

Protocolul coaliției, încălcat

Dincolo de cifre, Bolojan a acuzat direct încălcarea unor înțelegeri de bază, care țin de respectul reciproc dintre parteneri. Acesta a subliniat că urgențele cu care se confruntă România necesită o guvernare solidă, nu una măcinată de conflicte interne. „Avem nişte înţelegeri care ţin de o anumită atitudine, de modul în care se votează în Parlament, de modul în care se iniţiază propuneri de către membrii coaliţiei care ar trebui să respecte nişte reguli, pur şi simplu de respectul între parteneri, pentru că dacă nişte partide nu se respectă între ele, inclusiv prin comportamentul public, e greu de presupus că vom recâştiga cumva respectul cetăţenilor”, a declarat Bolojan.

Respectul pare să fi dispărut.

Avertisment pentru „aroganța politică”

Iar premierul a ținut să justifice și decizia partidului său, catalogând rezoluția adoptată de liberali ca fiind una firească. „Mi s-a părut de bun simţ ceea ce s-a votat ieri la PNL, să spunem cât se poate de clar că noi, fiind conştienţi de situaţia în care este ţara, vom susţine o stabilitate în guvernare pentru că este un lucru care ne ajută din toate punctele de vedere, nu pentru ca o persoană să ocupe un post, ca să ne înţelegem foarte bine, ci pentru ratingul ţării, pentru stabilitate, pentru predictibilitate, dar în acelaşi timp, să facem un apel către PSD să-şi analizeze cât se poate de clar poziţia şi responsabilitatea pe care o are.”

Numai că avertismentul a fost și mai dur. Premierul a subliniat că ruperea coaliției (un act care ar anula eforturile de echilibrare financiară) ar atrage o răspundere uriașă pentru social-democrați. „Şi atunci mi s-a părut normal să avertizăm PSD-ul că îşi asumă o răspundere pentru o dinamitare a unui guvern şi în condiţiile în care, fără să ai motive, numai că pentru că eşti deranjat de anumite lucruri care nu-ţi convin pentru că te duci într-o zonă de aroganţă politică, totuşi, acţionezi, cum să vă spun, într-o formă din asta distractivă, trebuie să-ţi asumi această răspundere”, a conchis preşedintele PNL.