Timpul trece. Iar odată cu el, se evaporă și sute de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. O singură decizie, una singură, așteptată de la Curtea Constituțională, ține pe loc o reformă esențială și, mai ales, niște bani de care România are nevoie ca de aer, scrie News.

Avertismentul a venit, direct și fără ocolișuri, de la Ilie Bolojan. Președintele CJ Bihor, o voce importantă în PNL, a spus-o clar vineri: răbdarea Bruxelles-ului s-a terminat. Fiecare zi de întârziere ne costă. Mult. Potrivit informațiilor apărute pe News, Bolojan a confirmat că banii sunt deja reținuți.

Miza uriașă: Peste 200 de milioane de euro, blocați de o singură decizie

Miza este, într-adevăr, uriașă. Vorbim de fonduri europene pentru modernizarea țării. Bani care acum stau pe loc. De ce? Din cauza unei reforme promise, dar neterminate. Jalonul PNRR privind pensiile magistraților, care ar trebui să le aducă pe principiul contributivității și să elimine niște inechități vechi, este un cartof fierbinte pe care Guvernul l-a tot plimbat. Acum, legea votată în Parlament zace pe masa judecătorilor CCR, iar liniștea de acolo e tot mai apăsătoare.

Ilie Bolojan a pus punctul pe i. Fără menajamente. El a explicat riscul imediat într-o declarație care ar trebui să sune toate alarmele la Palatul Victoria. „Dacă întârzie decizia Curţii Constituţionale, vom intra într-o zonă în care nu mai putem să ne recuperăm cei peste 200 de milioane de euro pe care îi avem reţinuţi pentru jalonul legat de pensiile magistraţilor”, a afirmat liberalul.

Ce înseamnă asta? Că ceasul ticăie. O amânare prea lungă din partea CCR ar putea fi văzută de Comisia Europeană exact așa cum este: un eșec al României în a-și face temele. Consecința? Pierdem banii. Definitiv.

De ce tace Curtea Constituțională?

Întrebarea e pe buzele tuturor. De ce atâta așteptare pentru o lege cu o importanță strategică? Legea pensiilor speciale, mai ales partea despre magistrați, a fost contestată la CCR. E o procedură normală. Judecătorii Curții trebuie să vadă dacă noile reguli încalcă principii constituționale, precum independența justiției. Însă presiunea, atât cea publică, dar și cea politică, este copleșitoare. Pe de-o parte, Guvernul vrea o decizie favorabilă și rapidă ca să ia banii din PNRR, iar pe de altă parte, sistemul judiciar a protestat vehement, văzând în modificări un atac la propriul statut. Dilema asta transformă decizia CCR într-un adevărat test de foc pentru coaliție și pentru întregul stat.

Coincidență? Greu de crezut. Fiecare zi de amânare adâncește criza și ne împinge spre cel mai negru scenariu: adio, bani europeni.

Nu doar pensiile sunt problema. Un alt pachet legislativ, vital pentru bugete

Și ca și cum n-ar fi de ajuns, Bolojan a mai deschis un front. La fel de critic. Pachetul de măsuri fiscale și administrative, cel care ar trebui să pună ordine în cheltuielile statului, este la fel de important pentru stabilitatea țării. Fără o viziune limpede pe finanțele publice, orice buget e o improvizație. Declarația sa subliniază urgența: „şi pachetul privind administraţia este foarte important, pentru că, altfel, eşti pus în situaţia să construieşti bugete care nu se bazează pe aspecte predictibile.” Avertismentul e direct și vizează bugetul pe anul viitor. Un buget ce riscă să fie clădit pe nisip.

Ce urmează? Scenarii pe muchie de cuțit

Guvernul e într-o cursă nebună cu timpul. Scenariul fericit? O decizie rapidă și favorabilă de la CCR, promulgarea legii și trimiterea cererii de plată la Bruxelles. Gata. Orice altă variantă e sumbră. O decizie de neconstituționalitate ar întoarce legea în Parlament, ar relua tot procesul legislativ anevoios și, aproape sigur, ar face România să rateze termenele din PNRR. Avertismentul lui Ilie Bolojan nu e doar o simplă declarație politică. E o oglindă a realității. România e la un pas să piardă o avere din incompetență sau jocuri de culise. Iar nota de plată, ca întotdeauna, o vom primi noi. Cetățenii.