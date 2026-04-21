Premierul Ilie Bolojan anunță că va continua mandatul după ce PSD a retras sprijinul politic cu un vot covârșitor, numind decizia „complet greșită și iresponsabilă” față de țară.

Liderul PNL a reacționat luni seară după ce PSD a decis să-i retragă sprijinul politic, cu peste 97% dintre voturi. Imediat după anunț, Bolojan a mers la sediul partidului său și a transmis că guvernarea merge mai departe. Situația tensionată deschide multe discuții despre viitorul politic al României.

O decizie care schimbă regulile jocului

Coaliția de guvernare s-a format vara trecută, într-un context dificil pentru țară. Programul de redresare a fost construit pe trei direcții principale: ordine în finanțele publice, administrație eficientă și respect pentru cetățeni.

Bolojan a subliniat că toate măsurile adoptate au respectat programul de guvernare și au fost asumate de toate partidele din coaliție. Acum, însă, lucrurile s-au schimbat, iar PSD a decis să iasă din acest acord.

Retragerea sprijinului politic vine într-un moment delicat. Bolojan a explicat public cum vede această schimbare și ce efecte are asupra guvernării.

Ilie Bolojan a declarat: „Am luat act de decizia complet greşită şi iresponsabilă a PSD faţă de România, nu faţă de o persoană. De ce spun asta? În vara anului trecut, într-o situaţie complicată pentru România, am format o coaliţie, pe baza unui program de redresare care se baza pe trei elemente: să facem ordine în finanţele ţării, pe bună guvernare şi pe respectul faţă de cetăţeni. Ceea ce vedem astăzi înseamnă periclitarea finanţelor ţării noastre, înseamnă aruncarea în aer a guvernării, totul făcut într-o lipsă totală de respect faţă de cetăţenii ţării noastre.”

Un mesaj ferm din partea premierului

Bolojan a declarat ferm: „Voi continua să exercit mandatul de premier”. Această afirmație, repetată în discurs, arată clar intenția sa de a nu demisiona.

El a criticat atitudinea celor care fug de responsabilitate: „Este total anormal să încerci să fii doar parte la decizie, dar să fugi în totalitate cu laşitate de răspunderea deciziilor pe care le ai. Şi sunt câteva lucruri care în toată această perioadă nu au fost negociabile şi nu cred că trebuie să fie negociabile nici în perioada următoare, pentru că este singura condiţie pentru a crea condiţii pentru dezvoltare pentru cetăţenii ţării noastre: să reducem risipa, să facem un stat mai eficient, să susţinem investiţiile prin atragerea fondurilor europene şi să guvernăm corect şi cinstit pentru cetăţenii ţării noastre.”

Direcții care pot decide viitorul

Bolojan a menționat patru priorități pe care le consideră esențiale pentru dezvoltarea țării: reducerea corupției, eficientizarea statului, atragerea fondurilor europene și guvernarea corectă și cinstită.

El a afirmat că aceste priorități nu trebuie să fie negociabile, subliniind importanța lor pentru dezvoltarea României.

Premierul a spus că decizia PSD arată că nu mai susține aceste principii, ceea ce a dus la ruptura din coaliție. A atras atenția și asupra contextului internațional complicat.

Context internațional care pune presiune

Bolojan a vorbit despre suprapunerea mai multor crize globale: stagnarea economiei europene, războiul din Golf și problemele legate de deficitul bugetar. În astfel de perioade, responsabilitatea guvernului devine și mai importantă.

Ilie Bolojan a spus: „Este o decizie iresponsabilă ţinând cont şi de contextul internaţional, pentru că avem o suprapunere de crize care înseamnă că, pe lângă problemele care vin din stagnarea economiei europene din ultimii ani, avem criza generată de războiul din Golf şi avem problemele noastre de deficit.”

Reacții care schimbă atmosfera politică

Premierul a acuzat PSD că a mințit electoratul și cetățenii. „Orice om de stat care se consideră responsabil în această perioadă caută să-şi întărească ţara şi economia şi nu să o slăbească, aşa cum se întâmplă prin deciziile pe care le-a luat PSD-ul. Şi tot ce au făcut în aceste zile, minţindu-şi electoratul, minţind cetăţenii noştri cu privire la lucruri care s-au decis, dar nu şi le-au asumat, cu privire la lucruri care au fost făcute într-un fel şi nu în altul, nu face decât să descalifice această acţiune politică. Aşa cum v-am spus, în continuare voi continua să exercit mandatul de premier, lucrând pentru cetăţenii ţării noastre, în aşa fel încât să asigurăm stabilitatea guvernării şi să facem ceea ce trebuie pentru România.”

Bolojan a mulțumit celor care l-au susținut, atât în seara respectivă, cât și pe rețelele sociale. A subliniat că acest sprijin nu este pentru o persoană, ci pentru valorile pe care le reprezintă. „Nu este un sprijin pentru o persoană, ci este sprijinul pentru România modernă, pentru România onestă, pentru o Românie fără privilegii, fără sinecuri.”

O perioadă cu multe necunoscute pentru guvern

Bolojan a spus că guvernul va continua să funcționeze în actuala formulă și că va asigura stabilitatea de care țara are nevoie pentru a depăși această perioadă dificilă.

Ilie Bolojan a declarat: „În aceste condiţii, având în vedere responsabilitatea pe care o am şi o avem faţă de ţara noastră, vom continua să asigurăm guvernarea ţării noastre, în aşa fel încât să trecem cu bine peste această perioadă complicată pentru ţara noastră.”

Criza politică rămâne deschisă, iar fără sprijinul PSD, guvernul va trebui să găsească alte soluții pentru a merge mai departe. Rămâne de văzut cum se va rezolva această situație și ce decizii vor fi luate în perioada următoare.