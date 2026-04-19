Premierul Ilie Bolojan va demite în ședința de guvern de joi toți miniștrii, secretarii de stat și prefecții PSD, conform surselor noastre politice. În locul demnitarilor social-democrați, Bolojan pregătește o mișcare de imagine, intenționând să propună tehnocrați și activiști cunoscuți din societatea civilă.

Cronica unei rupturi anunțate

Scenariul pare deja scris. Luni, PSD îi va cere oficial premierului să demisioneze, însă acesta va refuza. Ca răspuns, social-democrații își vor retrage miniștrii din Executiv. Aici intervine mutarea lui Bolojan, care va semna demiterea tuturor demnitarilor PSD, de la miniștri la prefecți și alți oficiali numiți politic.

Iar liderul PSD, Sorin Grindeanu, a încercat deja să-și liniștească oamenii, transmițându-le că va fi „doar o situație temporară”. Conducerea partidului se așteaptă ca întreaga criză politică să nu dureze mai mult de două luni, fiind pregătită să voteze o moțiune de cenzură alături de AUR pentru a-l înlătura pe premier.

Miza constituțională și rolul președintelui

Până la o eventuală moțiune, Ilie Bolojan caută soluții pentru a umple golurile lăsate de PSD. Numai că lucrurile nu sunt simple. Decizia finală aparține președintelui Nicușor Dan, care trebuie să semneze numirile noilor miniștri, iar aici Constituția este interpretabilă.

Pe de o parte, numirea unor miniștri din afara arcului guvernamental ar schimba componența politică a cabinetului votat anul trecut, ceea ce ar impune formarea unei noi majorități – un scenariu imposibil fără PSD. Pe de altă parte, juriștii consultați de premier i-au transmis că poate forța nota. Cum vine asta? O echipă de tehnocrați ar putea fi considerată apolitică, deci retragerea PSD nu ar schimba, teoretic, coloratura politică a guvernului. În cazul în care Nicușor Dan acceptă propunerile lui Bolojan, social-democrații sunt deciși să sesizeze Curtea Constituțională.

Bolojan: „România nu are nevoie de această criză”

Premierul susține că social-democrații sunt cei care au dinamitat coaliția prin critici repetate, care au afectat funcționarea Guvernului. „Dacă ne-am lua după declarații, am putea spune că zarurile au fost aruncate și că PSD nu va mai colabora cu premierul Bolojan. Dacă analizăm ultimele luni, constatăm o serie de critici din partea PSD, care încălcau clar protocolul de guvernare, și bunul simț, și care nu doar că l-au atacat pe premier, ci erodează mașinăria guvernamentală”, a declarat Ilie Bolojan.

Acesta a avertizat asupra riscurilor economice iminente. „clar, suntem pe fondul acestor declarații, în faza unui început de criză, de care România nu are nevoie. Avem niște probleme complicate care vin de deficitele bugetare. Avem riscul să pierdem sume de bani din PNRR, care se termină la finalul lunii august. România nu are nevoie de această criză politică”.

Într-o notă personală, premierul a adăugat că nu se agață de funcție. „Personal, dacă aş şti că schimbarea unui om rezolvă problemele ţării, n-aş avea niciun fel de rezervă să plec mâine. Dar ştiu că nu se poate întâmpla asta”, a spus el, arătând că orice alt premier s-ar lovi de aceleași probleme. „Dacă ar veni un premier care vrea să-şi exercite această funcţie şi are autoritatea necesară, întrebarea este cât timp ar trebui din nou PSD ca să mai inventeze două luni, trei luni de zile ceva, ca să constate din nou că sunt probleme”.

Bolojan a încheiat cu un avertisment legat de resursele limitate. „Nu poţi să vii să creezi aşteptări populaţiei, pe care să nu le poţi după aceea onora”.

Replica PSD: 55.000 de șomeri în plus și inflație de 10%

De cealaltă parte, liderul PSD Sorin Grindeanu prezintă un tablou economic sumbru sub actuala guvernare, justificând astfel necesitatea unei schimbări de direcție. „Lumea spune peste tot același lucru: în Moldova, București, Oltenia, Brașov, în acest moment direcția pentru România este greșită, iar guvernarea nu mai oferă speranță. Indicatorii arată scăderea economiei și șomajul în creștere”, a afirmat Grindeanu.

Cifrele sunt clare.

„Sunt 55.000 de șomeri în plus în ultimele 10 luni în sectorul privat, iar inflația este la 10%. Bolojan a preluat inflația la 4% în mai anul trecut”, a punctat liderul PSD. V-ați întrebat vreodată ce valoare are stabilitatea fără rezultate concrete? Grindeanu oferă un răspuns tranșant: „Se vorbește despre o armonie pe care PSD ar putea să o strice. Stabilitatea fără prosperitate nu văd să-și aibă rostul; stabilitatea este bună atunci când oamenii trăiesc mai bine. Avem stabilitate și în Coreea de Nord, dar lucrurile nu merg bine acolo. Dacă lucrurile nu merg în direcția bună, trebuie schimbată direcția”.

În final, liderul social-democrat a făcut un apel la rațiune în interiorul partidului. „Am făcut apel să dăm un vot rațional, nu emoțional. Este multă emoție în politică, dar avem nevoie de rațiune pentru români”.

Luni, aproximativ 5.000 de delegați PSD sunt așteptați să voteze retragerea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan, un rezultat considerat deja o formalitate. Potrivit informațiilor noastre, premierul va primi apoi un ultimatum de 3 zile pentru a-și depune demisia.