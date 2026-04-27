Premierul Ilie Bolojan spune că va conduce guvernul atât timp cât are majoritate în Parlament. El atrage atenția că PSD și AUR formează o nouă coaliție de facto și cere găsirea unei alternative dacă va fi depusă o moțiune de cenzură.

Luni seară, premierul Ilie Bolojan a clarificat poziția sa într-un moment tensionat pentru scena politică. El a transmis că guvernul funcționează cât timp se bucură de sprijinul Parlamentului. Aceste declarații vin pe fondul discuțiilor intense despre viitorul executivului și despre posibile schimbări importante pe scena politică. Rămâne de văzut ce se va întâmpla dacă această susținere dispare.

Semnale din partea premierului într-o perioadă agitată

Bolojan a explicat la Digi 24 că nu are de gând să demisioneze, ci va rămâne la Palatul Victoria cât timp are voturile necesare în Parlament. „Asigur gestionarea Guvernului atât timp cât acest guvern are sprijin parlamentar. În condițiile în care va pierde acest sprijin, vor urma consultările”, a declarat premierul.

El a subliniat că „Oamenii raționali trebuie să se gândească la ce punem în loc”. Astfel, responsabilitatea criticilor este să vină cu soluții concrete, nu doar cu critici la adresa guvernului. Practic, Bolojan atrage atenția asupra lipsei unei alternative clare din partea opoziției.

Premierul a acuzat PSD că a destabilizat guvernarea și a transmis că „Asistăm de facto la formarea unei noi coaliții”. El se referă la colaborarea din Parlament dintre PSD și AUR, pe care o consideră începutul unei alianțe tot mai vizibile.

Planuri comune care schimbă calculele politice

Declarațiile lui Bolojan au venit chiar în ziua în care PSD și AUR au anunțat că vor depune împreună o moțiune de cenzură împotriva guvernului. Acest pas confirmă observațiile premierului despre formarea unei noi majorități în Parlament.

Totuși, liderii celor două partide au încercat să calmeze discuțiile despre o posibilă guvernare comună. Petrișor Peiu (AUR) și Marian Neacșu (PSD) au precizat că „absolut nimic” nu s-a discutat despre o viitoare guvernare. Cu alte cuvinte, deși acționează împreună pentru a da jos guvernul, nu există încă un plan clar pentru ce urmează.

Acest context lasă loc de interpretări și ridică semne de întrebare despre direcția în care merge scena politică. Dacă moțiunea trece, cine va prelua conducerea și cum va arăta noul guvern? Răspunsurile nu sunt încă cunoscute.

Schimbări în Parlament care pot răsturna echilibrul

Parlamentul României traversează o perioadă tensionată, iar majoritatea pe care se bazează guvernul Bolojan este fragilă. O moțiune comună depusă de PSD și AUR poate schimba rapid echilibrul de forțe. Pentru a trece, moțiunea are nevoie de cel puțin 234 de voturi din totalul de 466 de parlamentari. Nu este ușor, dar nici imposibil, mai ales dacă opoziția reușește să atragă și alți parlamentari de partea sa.

Colaborarea dintre PSD și AUR nu este o noutate. Cele două partide au mai votat împreună pe anumite subiecte, însă o alianță oficială pentru guvernare ar însemna o schimbare semnificativă. PSD are o tradiție social-democrată, în timp ce AUR promovează mesaje naționaliste și eurosceptice, ceea ce ar putea duce la tensiuni dacă vor lucra împreună pe termen lung.

Negocieri intense înainte de votul decisiv

Următoarele zile vor fi esențiale. După ce moțiunea este depusă, ea trebuie dezbătută și votată în maximum cinci zile. În acest interval, negocierile și presiunile vor atinge cote ridicate. Dacă moțiunea nu trece, guvernul Bolojan rămâne în funcție. Dacă va fi adoptată, executivul va fi obligat să demisioneze, iar președintele va chema partidele la consultări pentru desemnarea unui nou premier.

În acest context, întrebarea ridicată de Bolojan despre ce se pune în loc devine tot mai importantă. Cine va reuși să formeze o nouă majoritate și ce direcție va lua România după această criză politică?

Tensiuni și așteptări care cresc de la o oră la alta

Criza politică se adâncește pe măsură ce fiecare tabără își joacă ultimele cărți. Premierul Bolojan spune că va rămâne la conducere atâta timp cât are sprijinul parlamentarilor, în timp ce opoziția pregătește terenul pentru schimbare. Votul parlamentarilor independenți sau al celor din alte partide poate fi decisiv la moțiunea de cenzură.

Atmosfera din Parlament este tensionată, iar toți ochii sunt ațintiți asupra rezultatului votului. Dacă moțiunea trece, România va intra într-o nouă fază de negocieri și incertitudine politică. Dacă nu, guvernul va avea o nouă șansă să-și consolideze poziția.

În zilele următoare, evoluția evenimentelor va arăta dacă actuala coaliție de facto se va transforma într-o alianță oficială sau dacă guvernul Bolojan va reuși să reziste presiunilor și să continue mandatul. Oricare va fi rezultatul, scena politică rămâne într-o stare de așteptare, iar deciziile luate acum vor conta mult pentru perioada următoare.