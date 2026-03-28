Bugetul de Stat pentru anul 2026 este oficial lege, după publicarea sa în Monitorul Oficial. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, avertizează însă că acum începe adevăratul test, „etapa cea mai importantă: execuţia responsabilă”. Acesta face un apel la prudență și echilibru, într-un context global plin de incertitudini.

Execuția, testul de foc

Într-o postare de sâmbătă pe Facebook, ministrul Finanțelor a subliniat că, odată cu intrarea în vigoare a legii, responsabilitatea se mută în terenul execuției. El a avertizat asupra riscurilor externe care pot afecta stabilitatea economică a țării. „Bugetul de Stat pentru anul 2026 şi Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial. Din acest moment, bugetul intră în vigoare şi începe etapa cea mai importantă: execuţia responsabilă”, a transmis Nazare.

Acesta a continuat, explicând de ce este nevoie de o abordare ponderată. „Într-un context internaţional tot mai complicat, în care evoluţiile globale pot fluctua, prudenţa este obligatorie. Volatilitatea pieţelor, tensiunile geopolitice şi presiunile asupra costurilor de finanţare ne obligă să fim ponderaţi şi să păstrăm echilibrul bugetar”.

O șansă numită fonduri europene

Dincolo de avertismente, publicarea legii bugetului aduce predictibilitate pentru instituții, autorități locale, dar și pentru mediul economic. asigură continuitatea proiectelor, plata obligațiilor sociale și funcționarea statului. Dar Nazare insistă pe o oportunitate specifică.

„În acelaşi timp, bugetul asigură un spaţiu important pentru investiţii din fonduri europene. Este o oportunitate care trebuie valorificată prin mult efort în execuţie – o şansă pe care nu avem voie să o ratăm”, a mai spus ministrul. V-ați gândit vreodată câte astfel de șanse am mai avut? E drept că miza este acum uriașă, iar ministrul reia ideea disciplinei ca factor decisiv: „În perioada următoare, în contextul unui spaţiu fiscal limitat, disciplina în execuţie şi consecvenţa în decizii vor face diferenţa între stabilitate şi vulnerabilitate”.

Drumul de la Parlament la Cotroceni

Și tot acest proces a fost finalizat vineri. Atunci, președintele Nicușor Dan a semnat decretul pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2026, alături de cel pentru bugetul asigurărilor sociale. Șeful statului a parafat și Legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2026.

Un deznodământ rapid.

De altfel, președintele declarase încă de joi seară că va promulga legea „în secunda” în care va primi motivarea Curţii Constituţionale a României (CCR) legată de contestațiile depuse de AUR.

Iar motivarea a venit chiar vineri, Curtea Constituțională publicând deciziile prin care a respins sesizările AUR cu privire la ambele legi ale bugetului. A fost, practic, ultimul obstacol procedural înainte ca bugetul pe 2026 să devină literă de lege.