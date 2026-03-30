Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, are contractul de muncă suspendat la Universitatea din Pitești și nu a mai încasat niciun salariu din 2024. Informația vine direct de la Politehnica București, care a confirmat că suspendarea contractului, făcută la cererea lui Georgescu în noiembrie 2024, se menține și în anul universitar curent, 2025-2026.

Contract suspendat, salariu zero

Situația contractuală a lui Călin Georgescu este clarificată de un răspuns oficial. „În ceea ce privește perioada anului universitar 2025-2026, contractul individual de muncă al domnului Călin GEORGESCU este în continuare suspendat, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și deciziile instituționale în vigoare”, au transmis reprezentanții Politehnicii București. E drept că, în aceste condiții, nici nu se punea problema de bani.

pe „perioada suspendării contractului individual de muncă, domnul Călin Georgescu nu a beneficiat de drepturi salariale aferente funcției didactice deținute”.

Iar asta este o schimbare majoră. Potrivit ultimei sale declarații de avere, depusă în 2024, salariul de la Universitatea din Pitești (care ține de Politehnica București) era singura sursă de venit indicată. Anul anterior încasase de aici 72.000 de lei.

Nici măcar „profesor universitar”

O altă neconcordanță apare în titulatura folosită de Georgescu. În dosarul în care este judecat pentru propagandă legionară, acesta și-a atribuit profesia de „profesor universitar”. Lucrurile stau însă puțin diferit.

Universitatea l-a contrazis direct. „Precizăm că, potrivit evidențelor oficiale ale instituției, titlul didactic deținut de domnia sa este acela de lector universitar dr. Utilizarea, în anumite contexte, a titulaturii de «profesor universitar» nu corespunde statutului academic recunoscut în cadrul instituției”, se arată în răspunsul oficial.

Până la suspendarea contractului, între 3 octombrie 2022 și 24 noiembrie 2024, Georgescu a avut o normă didactică de 16 ore pe săptămână. Atunci, instituția confirma că „a fost prezent fizic la toate orele și a încasat salariul aferent postului ocupat”. El preda două cursuri opționale: „Factori de Risc, depoluare și refacerea mediului” și „Gestiunea integrată a deșeurilor”.

Din ce trăiește? „Dumnezeu ne ține pe toți”

V-ați întrebat vreodată cum se descurcă cineva fără singurul venit declarat? Întrebat pe 15 martie, la Realitatea Plus, care sunt sursele sale actuale de finanțare, Călin Georgescu a oferit un răspuns memorabil.

„Dumnezeu ne ține pe toți. Și pe mine, și pe dumneavoastră, și pe aceia care pun aceste întrebări, nu de dragul de a da un răspuns, ci pentru că le place bârfa. Nu sunt interesat de așa ceva, continui să spun că toate aceste răzbunari ale sistemului fac cinste”, a declarat acesta.

Averea declarată vs. realitatea din dosare

Dincolo de declarații, hai să vedem cifrele. Ultima declarație de avere, cea din 2024, menționează un teren intravilan de 3.903 metri pătrați în Brașov, cumpărat în 2022 împreună cu soția, și un autoturism Toyota Yaris din 2022. Dar piesa de rezistență o reprezintă două depozite bancare: unul de 100.000 de euro și altul de 164.000 de euro. Total: 264.000 de euro.

Numai că datele din anchete și investigații de presă completează tabloul. Procurorii susțin, în dosarul privind tentativa de răsturnare a ordinii constituționale, că Georgescu s-ar fi întâlnit „în mod repetat, în intervalul mai-noiembrie 2024” cu mercenarul Horațiu Potra, de la care ar fi primit bani cash, în jur de 10.000 de dolari la fiecare întâlnire.

Pe lângă asta, presa a descoperit și alte proprietăți. Publicația Fanatik a scris despre o casă în Austria, unde soții Georgescu au locuit între 2013 și 2021, vândută ulterior cu 600.000 de euro. Iar jurnaliștii de la Rise Project au dezvăluit că, între 2022 și 2024, soții Georgescu au mai cumpărat un teren în Argeș cu 100.000 de euro și o vilă în Mogoșoaia cu 280.000 de euro.