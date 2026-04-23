Criza politică declanșată de decizia PSD de a-i retrage sprijinul premierului Ilie Bolojan plasează AUR într-o poziție extrem de favorabilă. Liderul partidului, George Simion, a anunțat deja condiții clare pentru a intra la negocieri, însă miza reală nu pare a fi căderea Guvernului, ci transformarea AUR în actorul dominant pe scena politică.

Trei condiții clare pentru orice negociere

George Simion a pus pe masă, printr-un video pe Facebook, trei cerințe clare pentru celelalte partide. acesta vrea reducerea numărului de parlamentari la 300, eliminarea subvențiilor de la buget pentru partide și revenirea la alegerile în două tururi pentru primari și președinți de Consilii Județene. Doar după ce aceste propuneri devin legi, Simion se va așeza la masa discuțiilor.

Numai ca lucrurile nu sunt atat de simple. În contrast, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a lăsat ușa deschisă unei colaborări cu social-democrații. „Nu văd un motiv pentru care nu am vota acea moțiune”, a susținut Peiu. Cum vine asta, pana la urma? Unii spun da, alții ba?

Jocul de-a „polițistul bun, polițistul rău”

Analistul Cristian Hrițuc, fost consilier prezidențial, consideră că asistăm la o strategie politică foarte bine calibrată. AUR pune presiune pe celelalte partide cu inițiative extrem de populare, dar dificil de implementat.

„George Simion, indiferent dacă place sau nu, joacă foarte bine din punct de vedere politic. Propunerile lui sunt construite astfel încât să sune foarte bine pentru public. Sunt teme cu susținere largă, nu doar în electoratul AUR, ci și în rândul publicului reformist. Problema este că aceste propuneri sunt foarte greu de acceptat de partidele mari, pentru că generează tensiuni interne. De exemplu, revenirea la două tururi este inacceptabilă pentru UDMR. Practic, Simion ridică ștacheta și spune: ‘Vreți susținere? Discutăm doar după ce acceptați aceste condiții’. Aceste teme au susținere foarte mare, probabil 70-80% dintre votanți le-ar susține. Asta îi permite să își consolideze poziția fără să intre într-o alianță formală”, explică Hrițuc.

Iar în interiorul partidului pare să existe o tactică menită să îi deruteze pe adversari.

„Din punctul meu de vedere, există și un joc de tip ‘polițist bun, polițist rău’ în interiorul AUR. Mesajele nu sunt identice: George Simion respinge ideea de a vota o moțiune, în timp ce alți lideri lasă ușa deschisă. Este o tactică de negociere„, adaugă Cristian Hrițuc.

Mărul otrăvit pentru social-democrați

Dincolo de jocurile interne, Hrițuc identifică o posibilă capcană pe care George Simion o întinde social-democraților conduși de Sorin Grindeanu. „De fapt, poate fi și o capcană pentru PSD. Scenariul ar fi ca PSD să depună o moțiune de cenzură care să nu treacă, ceea ce ar vulnerabiliza partidul în fața opiniei publice, arătându-l ca incapabil să ducă un demers până la capăt. AUR are un interes direct în acest joc, pentru că se luptă pe același electorat cu PSD. Orice slăbire a PSD ajută AUR. Toate scandalurile din coaliție nu fac decât să crească AUR în sondaje”, spune fostul consilier prezidențial.

Mai mult, scenariul ideal pentru AUR ar fi să doboare guvernul prin propria inițiativă.

„Mai mult, AUR ar prefera să dărâme Guvernul prin propria moțiune, nu printr-una a PSD. În acel scenariu, ar domina agenda publică, de la textul moțiunii până la dezbaterile din Parlament, și ar deveni actorul central al scenei politice. Dacă PSD ar ajunge să voteze o moțiune inițiată de AUR, ar fi pus într-o poziție complicată, pentru că ar valida un demers al unui partid etichetat drept extremist, după ce nu a reușit să își treacă propria moțiune”, a detaliat Hrițuc.

Cum ajunge AUR să facă jocurile

Și analistul politic Cristian Andrei vede o eventuală colaborare PSD-AUR ca pe o eroare strategică majoră pentru social-democrați. Practic, un autogol. „Este un scenariu prost pentru PSD, pentru că ar trebui să voteze împotriva unei guvernări din care a făcut parte, deci să explice contribuția sa, ceea ce înseamnă puncte pentru AUR și, apoi, să joace într-o partitură politică, dar de data asta după regulile AUR, ceea ce, din nou, ar fi un autogol pentru PSD”, afirmă acesta.

O astfel de mișcare ar transforma AUR într-un partid-cheie, un veritabil „king-maker” pe scena politică.

„Un astfel de vot ar pune AUR într-o poziție de king-maker, în care va deveni partidul care poate stabili inclusiv cine rămâne premier în România, după moțiune. AUR va intra oficial în cărți, va deveni o carte pe care se vor lupta toți să o joace, inclusiv pentru susținerea unui guvern minoritar. Deci, o astfel de strategie, care s-ar dori, probabil, să facă PSD mare, nu va ajuta decât să legitimeze și să facă AUR și mai puternic și mainstream decât până acum, iar dincolo, va reuși doar să arate că PSD nu mai este partidul mare care crede, ci că are nevoie de proptele și că depinde de alții”, a arătat Cristian Andrei.

În final, jocul AUR pare a fi unul pe termen lung, cu o miză ce depășește cu mult actuala criză guvernamentală. „Strategic, AUR urmărește două lucruri: să arate slăbiciunea PSD în fața propriului electorat și să profite de această slăbiciune la nivel local, unde organizațiile PSD pot pierde oameni, primari, consilieri, în favoarea AUR. În acest moment, pentru AUR, tot ce se întâmplă în interiorul coaliției este o oportunitate politică majoră. Scopul este să arate electoratului comun că AUR reprezintă alternativa reală, nu PSD”, a conchis Cristian Hrițuc.