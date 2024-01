Care este preţul UE, în misiune sa, în Marea Roșie?

Uniunea Europeană are ambiția de a fi un furnizor global de securitate maritimă, după cum se subliniază în strategia de securitate maritimă din octombrie 2023. Este consecvent faptul că statele membre au convenit asupra unei noi operațiuni de securitate maritimă, denumită Aspis, pentru a răspunde la atacurile continue cu rachete și drone asupra navelor comerciale din partea Houthis în Marea Roșie și în vestul Oceanului Indian.

Aceste atacuri au implicat costuri semnificative pentru comerțul maritim și comportă pericolul unui dezastru ecologic major în regiune, scenariile cele mai pesimiste indicând o închidere completă a acestei rute comerciale, cu consecințe dramatice pentru economiile regionale și globale.

Noua operațiune Aspis se bazează pe un mandat recent al Consiliului de Securitate al ONU și va consolida și mai mult apărarea aeriană deja instituită prin operațiunea Prosperity Guardian condusă de SUA.

Operațiunea transmite un semnal puternic că UE nu tolerează întreruperile motivate politic ale libertății de navigație. Acest lucru este important pentru a fi la înălțimea ambițiilor globale de securitate maritimă, însă nu va împiedica Houthis să lanseze atacuri pe termen scurt, după cum au subliniat analiștii.

Atenția acordată atacurilor Houthi a avut un preț. Factorii de decizie de la Bruxelles nu au observat încă faptul că o altă problemă din această regiune a revenit. Pirații din Somalia sunt, de asemenea, din nou în acțiune. Criza actuală a reprezentat o fereastră de oportunitate pentru pirați de a lansa o serie de atacuri.

Concret, la 5 ianuarie 2024, nava MV Lila Norfolk, sub pavilion liberian, a fost capturată de pirați. Echipajul s-a refugiat într-o încăpere securizată, cunoscută sub numele de citadelă, iar forțele navale ale Indiei au putut recaptura nava. Cu trei săptămâni mai devreme, la 14 decembrie, o navă sub pavilion maltez, MV Ruen, a fost abordată de pirați. De atunci, nava și echipajul său sunt ținuți ostatici pe țărmul Somaliei, negocierile pentru răscumpărare fiind în curs de desfășurare.

În noiembrie, pirații au deturnat în largul coastelor yemenitei nava Central Park, sub pavilion liberian, care a fost recapturată de marina Statelor Unite. La începutul lunii, pirații au deturnat, de asemenea, nave de pescuit pentru răscumpărare, care ar putea fi folosite ca „nave-mamă” în alte atacuri. Rapoartele sugerează că gruparea extremistă somaleză Al Shabab sprijină și beneficiază de pe urma acestor operațiuni.

Seria acestor atacuri indică faptul că pirații încearcă să se întoarcă la afacerile lor periculoase care au provocat ravagii în comerțul mondial și au afectat grav dezvoltarea durabilă regională între 2008 și 2012.

Punerea capăt afacerii pirateriei somaleze în 2012 și suprimarea cu succes a acesteia după aceea a fost unul dintre succesele cheie ale ambițiilor UE în materie de securitate maritimă. Acesta a fost principalul motiv pentru a continua operațiunea UE de combatere a pirateriei, EUNAVFOR Atalanta și pentru a investi în consolidarea capacităților în regiune.

Reputația globală a UE este în joc

În prezent, această moștenire și reputație a UE este acum pusă la îndoială. Factorii de decizie de la Bruxelles trebuie să regândească de urgență modul în care se pot asigura că pirații nu vor continua să profite de oportunitatea actuală și să lanseze noi atacuri.

Se crede adesea că structurile de combatere a pirateriei create între 2008 și 2012 sunt încă intacte. Deși acest lucru este adevărat pe hârtie, în practică, aceste structuri s-au erodat complet, iar consolidarea capacităților regionale nu a pus statele regionale – dintre care multe sunt țări insulare mici în curs de dezvoltare – în poziția de a face față singure situației.

Atlanta operează în prezent cu o singură navă de suprafață. Mandatul Consiliului de Securitate al ONU pentru combaterea pirateriei a expirat. Fondul fiduciar care asigura resursele pentru urmărirea penală a pirateriei a fost închis. Mecanismul de coordonare, Grupul de contact privind pirateria în largul coastelor Somaliei, s-a transformat într-un grup disfuncțional care nu a răspuns deloc la criza actuală. Doar sistemul de schimb de informații furnizat de UE și de Regatul Unit prin intermediul centrelor regionale este încă în vigoare.

Singurul motiv pentru care pirații au avut doar un succes limitat în ultimele săptămâni este faptul că India și-a sporit prezența navală și operează acum cu 12 nave în regiune. Prevenirea revenirii depline a pirateriei este, totuși, o responsabilitate globală, iar UE trebuie să se ridice la înălțimea angajamentului său pe termen lung în regiune.

Sunt necesare o serie de măsuri.

Înaltul Reprezentant al UE pentru Politica Externă și de Securitate Comună ar trebui să emită o declarație prin care să semnaleze conștientizarea și angajamentul UE, să solicite eliberarea navei MV Ruen și să încurajeze statele din regiune să facă tot ceea ce le stă în putință.

Planificatorii militari ar trebui să se asigure că există sinergii între operațiunile Atalanta și Aspis, astfel încât acestea să se poată sprijini reciproc.

Aşadar, UE este pe cale să lanseze un nou proiect de consolidare a capacităților pentru regiune, numit Safe Seas Africa, care ar trebui să includă evoluțiile recente. Proiectul trebuie să aibă în vedere un fond de urgență care să ofere resurse pentru urmăririle penale regionale în caz de piraterie, dacă situația se va ivi. De asemenea, trebuie să acorde mai multe competențe arhitecturii regionale de securitate maritimă (cunoscută sub numele de MASE) pentru a monitoriza îndeaproape situația din largul Somaliei.

