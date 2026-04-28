Viorel Cataramă i-a cerut public demisia premierului Ilie Bolojan, atât din fruntea Guvernului, cât și de la șefia PNL. Solicitarea vine într-un context politic exploziv, după ce moțiunea de cenzură inițiată în comun de PSD și AUR a adunat deja 254 de semnături, punând serios în pericol actuala putere.

„Record absolut, bravo!”

Într-o postare pe Facebook, omul de afaceri liberal a lansat un atac direct și plin de ironie la adresa lui Bolojan. îl acuză că a reușit contraperformanța de a uni cele două partide de opoziție, PSD și AUR, într-un demers comun, lucru care pune o presiune uriașă pe PNL.

„Dragă coleg Ilie Bolojan Am văzut că s-au strâns deja 254 de semnături pentru moțiunea de cenzură. Felicitări, am reușit performanța să unim PSD și AUR într-un singur gând! Record absolut, bravo! Asta nu mai e opoziție, e cor național. Lipsesc doar fanfara și un buchet de flori la ușă”, a scris Cataramă.

Și nu s-a oprit aici. I-a cerut direct să plece.

„Acum, fiindcă e clar că trenul a plecat și peronul e gol, s-ar impune un gest elegant și anume demisia. Din funcția de PM, cât și cea de președinte PNL!”, a continuat acesta.

„Un semn de la univers”

Tonul sarcastic a continuat, Cataramă sugerând că premierul nu ar trebui să mai aștepte votul formal din Parlament. Ba chiar i-a transmis că o demisie ar fi mai onorabilă decât să lase țara să piardă timp prețios urmărind un spectacol politic previzibil. Cum vine asta? Ei bine, liberalul a explicat pe larg.

„Cum se spune: când ai mai mulți oameni care semnează să pleci decât ai invitați la o nuntă medie în Bihor, e un semn de la univers! Să fim deștepți. Să nu mai așteptăm spectacolul cu dezbateri, vot și numărătoare dramatică. Să fim gentlemani”, a adăugat el.

Iar mesajul a vizat direct imaginea de reformator a lui Bolojan. „Economisim timp, nervi și, mai ales, nu mai pierdem timp degeaba, că România oricum n-are prea mult de pierdut în momentul ăsta. Omul care a tăiat din cheltuieli, care a zis că România nu-și permite risipă, ei bine, nu-și permite nici luxul de a a urmări două săptămâni cum este dat jos cu încetinitorul”.

Un gest elegant

În finalul mesajului, Viorel Cataramă i-a propus lui Ilie Bolojan o ieșire din scenă pe care o numește „win-win”, un gest care ar arăta respect față de partid și de români.

„Sună ca un win-win, nu? Un gest elegant. Să luăm haina din cuier, să închidem ușa cu grijă – ca oameni ordonați – și să lasăm țara să meargă mai departe. Cu respect și un pic de milă față de partid și popor”, și-a încheiat Cataramă postarea.

Semnătura a fost la fel de sugestivă.

„Un român care vrea să vadă odată mișcare înainte, nu doar scaune care se rotesc”.

Cine este Viorel Cataramă

Nu e prima dată când Viorel Cataramă agită apele în PNL. Omul de afaceri are una dintre cele mai lungi și controversate cariere politice post-decembriste, marcată de plecări și reveniri spectaculoase. A intrat în politică imediat după Revoluție, dar a părăsit partidul de mai multe ori. A fost exclus în 2010 după ce l-a criticat pe Crin Antonescu, a revenit, apoi a încercat fără succes să preia șefia PNL în fața lui Ludovic Orban. După o nouă excludere în 2018, și-a fondat propriul partid (Dreapta Liberală), pentru ca în aprilie 2024 să revină oficial în PNL, după ce formațiunea sa a fost absorbită de liberali.