Curtea Constituțională a României (CCR) are pe ordinea de zi de miercuri, 25 martie, trei dosare cu miză majoră. Două contestații vin din partea președintelui Nicușor Dan și vizează legea plajelor de la Marea Neagră și legea sportului, în timp ce a treia sesizare aparține partidului AUR și contestă numirile din conducerile TVR și Radio România.

Cine deține plajele Mării Negre

Prima sesizare a președintelui, trimisă la CCR în noiembrie anul trecut, vizează Legea pentru modificarea și completarea OUG 19/2006. actul normativ permite statului să cedeze gratuit autorităților locale până la 20% din suprafața plajelor turistice pentru amenajarea de plaje publice. Numai că lucrurile nu sunt atât de simple. Nicușor Dan argumentează că faleza și plaja mării fac parte din domeniul public, iar „titularul dreptului de proprietate este statul”.

În opinia sa, autoritățile locale „nu reprezintă instituții de utilitate publică” și, asa ca, nu pot primi astfel de terenuri. Soluția legislativă ar contraveni astfel articolului 136 alineatul 4 din Constituție, care stabilește regimul bunurilor proprietate publică.

Cota de 40% pentru sportivii români, sub lupă

Tot la finalul anului trecut, președintele a atacat la Curte și legea care impune echipelor din competițiile naționale să aibă minimum 40% sportivi români. Dar cum vine asta, mai exact? Președintele consideră că prevederea este discriminatorie și contravine atât normelor europene privind libera circulație a lucrătorilor, cât și principiului constituțional al nediscriminării.

În sesizare se arată că această condiție „încalcă dreptul la muncă” prin faptul că restricționează accesul sportivilor din alte state membre UE la competițiile din România. Până la urmă, care ar fi alternativa? Chiar șeful statului oferă un răspuns: „Experiența altor state europene și regulamentele UEFA arată că sprijinirea sportivilor formați local se poate face eficient fără criterii bazate pe cetățenie, ci prin investiții în academii, centre de juniori și programe de formare”.

AUR acuză jocurile politice la TVR și Radio

Cea de-a treia speță de pe masa judecătorilor constituționali vine de la partidul AUR, care reclamă nerespectarea ponderii parlamentare la numirea membrilor din Consiliile de Administrație ale Societății Române de Televiziune (SRTV) și Societății Române de Radiodifuziune (SRR).

Reprezentanții partidului susțin că propunerile lor au fost pur și simplu ignorate. „În cadrul procedurii de desemnare au fost formulate propuneri pentru două funcții de membri titulari și două funcții de membri supleanți, proporțional cu ponderea parlamentară. totusi, comisiile parlamentare de specialitate au ignorat o parte dintre aceste propuneri, iar plenul reunit al Parlamentului a validat componențe ale Consiliilor de Administrație care nu reflectă configurația politică reală a legislativului”, transmite AUR.

Distribuția este considerată neechilibrată.

Și acuzațiile continuă, cu cifre concrete. „Deși configurația Parlamentului impune o reprezentare echilibrată, AUR a primit un singur loc în Consiliile de Administrație ale SRTV și SRR, în timp ce PNL, USR și UDMR, formațiuni politice cu o pondere parlamentară inferioară, au beneficiat de o reprezentare egală sau superioară în aceste structuri de conducere”, se mai arată în document. Iar pentru a-și susține cauza, AUR invocă și „precedente clare stabilite de Curtea Constituțională”, făcând referire la o decizie similară (Hotărârea Parlamentului 28/2012) prin care CCR a sancționat o situație asemănătoare privind reprezentativitatea politică în conducerile celor două instituții media publice.