Curtea Constituțională a României (CCR) a respins joi sesizările depuse de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) la Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurărilor sociale pe 2026. judecătorii au stabilit că ambele legi sunt constituționale, punând capăt disputei.

Argumentele AUR, demontate de Curte

Reprezentanții AUR au susținut că legile bugetului au fost adoptate „cu încălcarea flagrantă a principiilor statului de drept”. Partidul a acuzat o procedură parlamentară mult prea accelerată, afirmând într-un comunicat de presă că dezbaterea a fost practic blocată. Iar rolul legislativului ar fi fost redus, conform acestora, „la o simplă formalitate de validare a deciziilor coaliției de guvernare”.

Printre motivele de neconstituționalitate invocate s-au numărat comprimarea extremă a procesului legislativ (bugetele fiind adoptate în doar câteva zile) și lipsa unei analize serioase a impactului economic.

Simion acuză direct partidele de la guvernare

Liderul AUR, George Simion, anunțase încă de la votul din Parlament că va contesta bugetul. Acesta nu s-a ferit de cuvinte dure. „Partidele din arcul guvernamental au mințit categorii sociale întregi. Vorbim de mame, vorbim de viitoarele mame, vorbim de familiile care se gândesc dacă să facă un copil sau nu, și astăzi sunt sub sceptrul îndoielii. Se va restrânge concediul maternal de la 2 ani la 1 an. Avem un partid din coaliție care a refuzat să livreze ceea ce a promis în acest buget, să nu mai impute CASS-ul mamelor. Este rușinos felul în care cetățenii români sunt menținuți cu ajutoare date din când în când, în loc să se respecte legea”, a declarat Simion.

Dar ce se întâmplă, pe bune, cu aceste promisiuni?

Opoziție totală și un buget alternativ

Simion a subliniat că partidul său își face datoria de opoziție și a criticat direcția în care se îndreaptă țara. „Noi am votat pentru toate amendamentele făcute la legea bugetului României. Vom contesta această lege la Curtea Constituțională. Ne facem datoria de opoziție, însă guvernarea nu are nicio țintă, România nu merge niciunde, suntem pe o cale greșită, și bugetul alternativ pe care AUR îl propune vine să reducă deficitul bugetar și, să reducă cheltuielile cu statul”, a completat liderul AUR.

Contextul adoptării rapide

Legea bugetului de stat și cea a asigurărilor sociale pe 2026 au fost adoptate în ședința comună a Parlamentului din 20 martie 2026. Încă de atunci, opoziția a criticat ritmul alert al procedurii. În schimb, reprezentanții coaliției de guvernare au susținut că adoptarea rapidă a bugetului era necesară pentru a asigura stabilitatea economică a țării.

Decizia Curții Constituționale va fi definitivă și obligatorie.