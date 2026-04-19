Prezența liderului AUR, George Simion, la hotelul din Timișoara unde Partidul Social Democrat desfășura o ședință crucială a stârnit un val de speculații. Activistul Valeriu Nicolae vine însă cu o explicație complet neașteptată. Simion nu era acolo pentru vreo negociere politică, ci pentru a participa la un curs organizat chiar de Nicolae.

Apariție surpriză și speculații

Contextul a fost, fără îndoială, exploziv. În timp ce liderii PSD discutau strategia politică și o posibilă retragere a sprijinului pentru guvernul condus de Ilie Bolojan, George Simion a fost văzut în aceeași locație. Dar ce făcea, pe bune, liderul AUR acolo? Întrebat de jurnaliști, Simion a negat orice implicare în discuțiile social-democraților și a oferit o explicație simplă.

„O să fiu naș la un botez, de asta am venit, era planificat de vreo două luni”, a declarat acesta.

Numai că nu a menționat nimic despre vreun curs.

Explicația lui Valeriu Nicolae

Lucrurile stau, se pare, puțin diferit. Valeriu Nicolae, cunoscut activist, a clarificat situația printr-o postare publică, susținând că Simion a venit la hotel special pentru un curs pe care el îl organiza. Mai mult, liderul AUR își anunțase prezența înainte de a cunoaște locația exactă, ceea ce exclude o vizită planificată pentru a se intersecta cu liderii PSD.

„Habar nu am de ce a venit George Simion la Timișoara. El spune că a venit pentru un botez la Arad și că a zburat cu o seară înainte. Habar nu am cu cine s-a întâlnit Simion seara de vineri spre sâmbătă în Timișoara. Ceea ce știu însă sigur e că la hotelul unde era conferința PSD-ului a venit pentru că era cursul meu acolo. A spus că vine înainte de a ști locația”, a explicat activistul pe Facebook.

Curs de la 7:30 dimineața

Potrivit lui Nicolae, programul liderului AUR a fost destul de matinal. A ajuns la curs sâmbătă dimineața și a rămas acolo între orele 07:30 și 10:45, după care a plecat, cel mai probabil spre Arad. Iar Simion nu a fost singur.

A participat la curs alături de un alt parlamentar AUR, profitând de o invitație gratuită. Valeriu Nicolae a ținut să precizeze că evenimentul său nu are nicio legătură cu ședința PSD și că a mai avut la cursurile sale reprezentanți din toate partidele politice, fiind dispus să ofere aceeași oportunitate și altor lideri, inclusiv lui Nicușor Dan.

„Știrile false sunt știri false”

Pentru a înlătura orice dubiu, Nicolae a insistat pe ideea că prezența lui Simion a fost pur și simplu o coincidență de locație, criticând propagarea informațiilor nefondate.

„Simion a spus că vine înainte de a ști locația (…) Aici aveți o poză care dovedește acest lucru. Știrile false sunt știri false indiferent dacă vin de la cei pe care îi iubiți sau de la cei pe care îi urâți”, a mai transmis acesta.

Dincolo de controverse, conținutul cursului a fost unul aplicat. S-au discutat teme precum manipularea, limbajul corpului și justiția. Într-un exercițiu de grup, George Simion a participat chiar la o dezbatere despre cum ar arăta o posibilă campanie anti-AUR.

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