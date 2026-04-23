Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, respinge acuzațiile că listarea unor companii de stat la bursă ar însemna privatizare sau abuzuri, subliniind că statul rămâne acționar majoritar și că procesul aduce beneficii reale.

Discuții aprinse după reacțiile din Parlament

Joi, după ședința Guvernului, Ioana Dogioiu a răspuns criticilor venite din partea partidului AUR, care susține că listarea unor companii de stat la bursă ar putea duce la abuzuri. Dogioiu a clarificat poziția Guvernului și a precizat că, momentan, nu există o decizie finală, ci doar o recomandare.

Ioana Dogioiu a declarat: „În primul rând, am să spun, nu știu a câta oară, același lucru, ceea ce a spus și domnul prim-ministru, a spus și doamna vicepremier, această listare, ceea ce s-a prezentat în spațiul public, a prezentat chiar doamna vicepremier, este o recomandare, nu este o decizie, un fapt împlinit. Este o recomandare care va mai trece printr-o serie de etape în privința listării, printr-o evaluare. În general, un proces de listare finalizat poate să dureze aproximativ un an de zile, minimum. Deci, nu se pune problema că mâine vor fi scoase pe bursă acțiuni. Nu. Este un proces, este deocamdată la nivel de recomandare, trebuie luate niște decizii, trebuie făcute evaluări și așa mai departe.”

Dogioiu a subliniat că discuțiile despre listare sunt abia la început, fiind nevoie de analize suplimentare și decizii clare înainte de orice pas concret.

Adevărul din spatele rezultatelor după listare

Ioana Dogioiu a insistat asupra avantajelor listării la bursă. Ea a afirmat: „În orice caz, niciunei companii care a fost listată la bursă nu i-a mers mai rău decât înainte de a fi listată la bursă, dimpotrivă.”

Dogioiu a explicat: „Listarea la bursă este o operațiune care aduce beneficii și la ea s-a mai recurs. Nu înțeleg de ce suntem atât de speriați de listarea la bursă, în condițiile în care ea a avut succes, inclusiv cu Hidroelectrica, care este poate cel mai important astfel de succes. Deci nu văd care ar putea fi abuzurile.”

Purtătoarea de cuvânt a ținut să clarifice: „Nu se vând, nu se privatizează, cum s-a privatizat Petromul, de exemplu, la un moment dat, sau altele, am dat un exemplu pentru că e cel mai cunoscut, ci se vând pachete minoritare de acțiuni și statul român rămâne acționarul majoritar cu control asupra companiei în continuare, chiar și acolo unde decizia aceasta de listare va fi definitivată.”

Planuri de viitor și legătura cu reformele din PNRR

Ioana Dogioiu a integrat subiectul listării companiilor de stat la bursă în contextul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Ea a menționat că acest proces este unul dintre jaloanele importante ale PNRR și nu ar trebui privit ca o constrângere.

Dogioiu a declarat: „PNRR-ul acesta nu trebuie văzut, din punctul meu de vedere cel puțin, și cred că acesta este un lucru foarte important, ca o ghilotină care ne stă deasupra capului. Ori facem, ori nu facem, indiferent ce vrem noi să facem. Nu. Reformele pe care noi ni le-am asumat prin PNRR, inclusiv în privința companiilor de stat, sunt niște reforme care fac bine societății românești, economiei românești, sunt niște reforme benefice, care transparentizează, care sporesc valoarea. Ne facem bine primind și niște bani pentru asta, ceea ce nu e neapărat un lucru rău. Deci nu văd de ce trebuie privită neapărat din această perspectivă, trebuie privită din perspectiva interesului pe care îl avem și da, eu consider că este un lucru bun faptul că există o dezbatere pe această temă. E absolut normal să existe dezbaterea, cu condiția ca dezbaterea să se poarte în termeni corecți.”

Pentru Dogioiu, aceste reforme aduc mai multă transparență și pot crește valoarea companiilor de stat, iar beneficiile financiare pentru România nu trebuie ignorate.

Ce urmează pentru companiile de stat și pentru economie

Discuțiile despre listarea companiilor de stat la bursă rămân complexe și stârnesc opinii diferite. Pe de o parte, există temeri privind pierderea controlului statului, iar pe de altă parte, Guvernul, prin vocea Ioanei Dogioiu, aduce argumente clare privind menținerea controlului și avantajele demonstrate până acum.

Dezbaterea publică ajută la clarificarea acestor aspecte și la informarea corectă a cetățenilor. Procesul de listare este unul de durată și implică mai multe etape de evaluare, astfel încât nu există riscul unor schimbări bruște sau necontrolate.

Implementarea PNRR presupune decizii dificile, iar listarea companiilor de stat este una dintre ele. Succesul acestor măsuri va putea fi evaluat în timp, pe baza rezultatelor concrete pentru economie și pentru cetățeni. Tema rămâne de actualitate și va continua să fie discutată în spațiul public, pe măsură ce procesul avansează și apar noi detalii.