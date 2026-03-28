Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, pune capăt speculațiilor privind viitorul său politic. Acesta exclude categoric o candidatură la alegerile prezidențiale din 2030, susținând că are nevoie de un deceniu pentru a pune la punct proiectele din București. Edilul subliniază că Primăria Capitalei nu este o simplă trambulină politică.

Proiectul vieții mele, nu rampă de lansare

Întrebat direct despre o posibilă candidatură, răspunsul lui Ciucu a fost fără echivoc. „Exclus. De ce să candidez? Eu am zis că vreau să fac din București proiectul vieții mele. Am zis că am nevoie de 10 ani ca să pun cu adevărat lucrurile la punct (…)”.

Declarația tranșantă vine în contextul în care edilul a detaliat și provocările mandatului său. El a menționat majoritatea politică fragilă, dar și eforturile de eficientizare a administrației. „Majoritatea politică este destul de șubredă și vedeți cum am reușit să reorganizez primăria, să reorganizez serviciile publice și instituțiile pentru a le eficientiza, în timp ce am și multe proiecte în derulare pe termen lung, pe mediu urban, pe trafic”, a explicat primarul general.

Ce urmează după două mandate?

Planurile sunt pe termen lung. Primarul general pare să aibă o viziune clară asupra viitorului său politic, care nu include neapărat o prezență perpetuă în funcții publice. Până la urmă, ce se întâmplă după ce trec cei 10 ani?

Ciucu oferă o perspectivă personală, destul de rară pe scena politică autohtonă. „Nu știu dacă după două mandate voi mai fi primar sau voi rămâne în politică, că voi avea deja aproape 60 de ani și poate mai am și eu ceva de făcut în viața mea, decât să rămân în politică până la adânci bătrâneți”.

Colaborarea cu Nicușor Dan

Iar când vine vorba de administrația curentă, dialogul pare să funcționeze. Ciprian Ciucu a confirmat că se consultă cu Nicușor Dan, actualul președinte al Capitalei, pe teme administrative importante.

Discuțiile sunt strict profesionale.

„Ne consultăm pe chestiunile majore. Ne-am consultat pe referendum, pe partea de urbanism și pe buget”, a precizat Ciucu. O colaborare funcțională între un primar în funcție și un predecesor (sau o altă funcție, conform titulaturii) este adesea esențială pentru continuitatea proiectelor. Ciucu a recunoscut, de altfel, că el este cel care inițiază mai des contactul: „Eu îl sun mai des, ce-i drept, dar îmi răspunde la telefon”.