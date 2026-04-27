Fostul ministru al Transporturilor, Ciprian Șerban, regretă că demisia sa și criza politică au dus la pierderea unor săptămâni esențiale pentru dezvoltarea țării. El susține că un singur om este responsabil și se arată convins că moțiunea de cenzură PSD-AUR va trece.

Fostul ministru PSD al Transporturilor, Ciprian Șerban, a vorbit deschis despre efectele pe care le-a avut plecarea sa din funcție. Luni după-amiază, la prezentarea bilanțului de mandat, a răspuns întrebărilor jurnaliștilor despre decizia de a demisiona. Din răspunsurile sale a reieșit cât de mult poate afecta o criză politică, mai ales când vine vorba de timpul pierdut pentru proiectele importante ale țării.

Săptămâni pierdute și consecințele din culise

Întrebat dacă regretă decizia de a demisiona, Șerban a spus clar că îi pare rău, nu doar pentru el, ci mai ales pentru efectele concrete asupra României. A subliniat că timpul pierdut în astfel de momente nu se poate recupera ușor.

„Îmi pare rău că am ajuns în această situaţie şi că a trebuit să ajungem aici din cauza unui singur om. Îmi pare rău că pierdem, prin aceste demersuri pierdem câteva săptămâni importante pentru dezvoltarea României, până la urmă”, a declarat Ciprian Șerban.

Aceste săptămâni pierdute pot însemna proiecte amânate, decizii luate cu întârziere și oportunități ratate pentru infrastructura țării. Pentru un ministru, fiecare zi contează, iar blocajele administrative pot avea efecte pe termen lung.

Șerban a insistat că nu este vorba doar despre funcția sa, ci despre ritmul general al guvernării. A atras atenția că această criză politică a pus pe pauză planurile de dezvoltare ale țării, iar recuperarea timpului va fi dificilă pentru oricine va prelua conducerea.

Vinovatul din umbră și efectul său asupra scenei politice

Deși nu a nominalizat pe nimeni, Șerban a lăsat să se înțeleagă că responsabilitatea aparține unei singure persoane. Întrebat cine poartă vina pentru criza politică, el a spus:

„Haideţi, nu-mi cereţi mie să fac o analiză acum asupra cui este de vină pentru această criză, vedem toţi şi ştim toţi cine este de vină pentru această criză, încăpăţânarea, în primul rând!”

Prin aceste cuvinte, Șerban a pus accent pe lipsa de flexibilitate și pe refuzul de a găsi o soluție comună. Din punctul său de vedere, criza putea fi evitată dacă ar fi existat mai multă deschidere la dialog și colaborare.

Mesajul transmis este clar: un blocaj provocat de încăpățânarea unui singur om poate afecta întreaga țară. Fostul ministru nu a vrut să intre în detalii, dar a sugerat că toți cei implicați în politică știu la cine se referă.

Șerban a subliniat că această criză nu este doar o dispută politică, ci o problemă care afectează direct ritmul dezvoltării României. Lipsa dialogului a dus la situația actuală.

Planurile din spatele moțiunii și așteptările din Parlament

Privind spre perioada următoare, Șerban a vorbit despre moțiunea de cenzură pe care PSD și AUR intenționează să o depună. S-a arătat convins că această acțiune va duce la schimbarea guvernului.

„Eu cred că va strânge, odată ce depunem o moţiune, vă garantez că va trece şi vom avea semnături pe acea moţiune mai mult decât necesarul pentru a trece acea moţiune. Vor fi semnături de la mai multe partide politice. Haideţi să o vedem depusă!”, a afirmat Șerban.

În opinia sa, există un sprijin larg pentru această inițiativă, ceea ce arată că nemulțumirea față de actualul guvern este împărtășită de mai mulți parlamentari. El speră ca lucrurile să se miște rapid.

Un nou început sau alte negocieri

Dacă moțiunea va fi adoptată, guvernul actual va fi demis, iar România va intra într-o nouă etapă politică. Vor urma negocieri pentru formarea unui nou cabinet, iar prioritățile vor trebui stabilite rapid pentru a recupera timpul pierdut.

Șerban consideră că trecerea moțiunii este necesară pentru a debloca situația actuală și pentru a readuce stabilitatea. El vede această acțiune ca pe o soluție pentru reluarea proiectelor de dezvoltare.

Ce urmează după aceste schimbări politice

Declarațiile lui Ciprian Șerban la final de mandat arată cât de importantă este stabilitatea politică pentru progresul țării. Regretul său pentru săptămânile pierdute și critica la adresa rigidității din politică sunt semnale clare că România are nevoie de un nou început.

Încrederea pe care o are în succesul moțiunii de cenzură arată că fostul ministru vede posibilă o schimbare rapidă. El speră ca viitorul guvern să recupereze timpul pierdut și să aducă stabilitate și rezultate concrete.

Rămâne de văzut dacă moțiunea va trece și dacă noul guvern va reuși să repornească proiectele blocate. Cert este că presiunea pentru acțiuni rapide și eficiente va fi mare, iar așteptările sunt ridicate. Săptămânile pierdute pot fi recuperate doar prin muncă susținută și colaborare între toți cei implicați.