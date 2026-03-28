Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a lansat sâmbătă un avertisment dur la adresa liderului PSD, Sorin Grindeanu, pe care îl acuză de o „aventură politică”. Liberalul a pus pe masă un ultimatum clar: dacă Guvernul condus de Ilie Bolojan va fi demis, PNL nu va mai intra într-o altă coaliție cu social-democrații. Într-un interviu, primarul Capitalei i-a cerut public lui Grindeanu să revină la masa discuțiilor și să pună capăt instabilității.

Avertisment privind dobânzile

Ciprian Ciucu a legat direct acțiunile liderului PSD de riscurile economice care pândesc România, în special în contextul internațional tensionat. El a criticat dur poziționarea social-democraților, care riscă să destabilizeze executivul într-un moment nepotrivit.

„Ce face domnul Grindeanu mi se pare că este o aventură politică, o aventură care nu știu unde îl va duce. Sunt foarte îngrijorat, ca primar, de faptul că în acest context internațional cresc dobânzile, iar o criză politică suprapusă peste criza internațională, care duce la creșterea dobânzilor, ar crește și mai mult dobânzile”, a declarat Ciucu. Impactul ar fi resimțit direct de administrațiile locale, inclusiv de Capitală. „De aceea, eu mă aștept și cer domnului Grindeanu, în mod foarte clar, să oprească această aventură politică, să revină la masa Guvernului, în coaliție, să mergem mai departe așa cum am decis și au decis în momentul în care au semnat protocolul de guvernare”, a adăugat liderul liberal.

Linia roșie a PNL

Dincolo de apelurile la stabilitate, primarul Capitalei a trasat și o linie roșie foarte clară, decisă în forurile de conducere ale partidului. E drept că mesajul nu lasă loc de interpretări.

„La ultima ședință a Biroului Politic Național am spus foarte clar: dacă va fi demis Guvernul Bolojan, PNL nu va mai face parte dintr-o altă coaliție cu PSD. Nu ne putem juca de-a coalițiile. Avem o coaliție, avem un protocol, suntem oameni serioși”, a punctat Ciucu. Mai mult, el a subliniat că PNL nu are de gând să devină „o balama a PSD la guvernare”, reafirmând poziția fermă a partidului.

Cine a pornit criza?

Dar cine este, până la urmă, responsabil pentru aceste tensiuni? Ciucu a insistat că liberalii nu sunt cei care au declanșat criza politică și nici nu au contribuit la escaladarea ei, în ciuda manevrelor politice.

„Partidul Național Liberal nu a făcut nimic să pornească această criză și, mai mult, nu a făcut nimic să o adâncească. Dar Partidul Național Liberal este un partid demn, nu s-a lăsat călcat în picioare de astfel de manevre politice”, a afirmat acesta.

Mesajul este clar.

Popularitatea lui Bolojan, o problemă pentru partid

Iar în mijlocul acestor frământări politice, liberalii se confruntă și cu o dinamică internă interesantă (una semnalată chiar de Ciucu). Premierul Ilie Bolojan, deși vizat de atacuri, se bucură în continuare de o încredere ridicată din partea populației, mult peste nivelul partidului.

„Uitați-vă la Ilie Bolojan, cu toate tunurile care au fost puse pe domnia sa, este în continuare de două-trei ori mai sus în sondaje, în încrederea populației, decât partidul. O problemă pe care o avem la partid este că nu se face transferul dinspre domnia sa și dinspre mine suficient către partid. Și unul dintre motive a fost această incertitudine din partid, că n-ar fi susținut suficient. Dacă terminăm cu tensiunile interne, sunt convins că acest transfer se va face și către partid”, a explicat Ciucu.

Social-democrații urmează să ia o decizie finală privind ieșirea de la guvernare pe data de 20 aprilie.