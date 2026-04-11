Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, s-a așezat la masa negocierilor cu reprezentanți ai unor companii din domeniul ospitalității, a căror cifră de afaceri cumulată depășește 600 de milioane de euro. Miza discuției este viitorul teraselor din București și stabilirea unor reguli clare, care ar putea permite funcționarea acestora pe tot parcursul anului.

Terase deschise tot anul?

Principala dilemă aflată în dezbatere este dacă terasele ar trebui să rămână sezoniere sau să fie deschise permanent. V-ați gândit vreodată cum ar fi să stați la o terasă în Centrul Vechi în luna decembrie? Ei bine, exact asta își dorește industria de profil. „Terasele să fie sezoniere sau deschise pe tot parcursul anului? Acum, legal sunt din aprilie-mai până în octombrie. Dar cei din industria HoReCa vor să aveţi parte de acest spaţiu indiferent de anotimp”, se arată într-o postare pe Facebook a Primăriei.

Discuțiile au avut loc vineri, cu reprezentanții HORA, o organizație ce reunește aproximativ 150 de companii din domeniu. Iar argumentele aduse de aceștia nu sunt deloc de neglijat. Ei au venit cu exemple concrete din alte capitale europene.

„Aceştia au venit cu modele de bune practici de la Paris, Viena şi alte oraşe europene. Vor să funcţioneze legal, să respecte domeniul public şi să nu construiască fără autorizaţie, aşa cum ştim că s-a întâmplat ani la rând. Vor un cadru bine pus la punct pe care-l lucrăm împreună cu ei”, menționează sursa citată.

Parteneriat pentru regenerare urbană

Dincolo de cifre, primarul general pare să susțină demersul. Ciprian Ciucu a subliniat importanța menținerii locurilor de muncă din industria ospitalității, dar și necesitatea de a atrage turiști prin dezvoltarea unor spații de calitate. Pe bune, cine nu și-ar dori un oraș mai viu și mai primitor?

Edilul sprijină regenerarea urbană și integrarea afacerilor într-un cadru organizat și civilizat (un deziderat mai vechi al bucureștenilor).

Promisiunea este clară.

„Le suntem parteneri! Venim cu regulamentul cât de curând. Iar cei din breaslă îl vor respecta. Împreună punem Bucureştiul la punct”, a adăugat aceeași sursă.

Troleibuze noi cu sistem anti-alcool

Numai că modernizarea Capitalei nu se oprește la terase. O noutate importantă vine din transportul public, unde o nouă generație de troleibuze a fost introdusă pe mai multe linii. Este vorba despre modelele Yutong U12, care aduc o măsură de siguranță suplimentară: vehiculul pur și simplu nu pornește dacă șoferul a consumat alcool.

Cum vine asta? Sistemul, de tip „alcohol interlock”, este deja folosit în mai multe state europene. „Noile troleibuze Yutong U12 vin cu tehnologie de ultimă generație – vehiculul pornește doar dacă șoferul trece testul de alcool. funcționează ca un alcooltest: înainte de plecare, șoferul trebuie să sufle într-un dispozitiv, iar vehiculul pornește doar dacă testul este negativ”, au transmis reprezentanții STB.

Dotări moderne și autonomie extinsă

Cele 22 de troleibuze Yutong U12 circulă deja pe liniile 86, 93 și 97. Acestea fac parte dintr-un proces mai amplu de înnoire a flotei de transport public din București, oferind călătorilor condiții mult mai bune.

Și dotările sunt pe măsură. „Yutong U12 oferă aer condiționat, prize USB (tip A și C), afișaje digitale moderne, podea coborâtă cu rampă pentru acces facil și un interior luminos, cu finisaje moderne”, transmite sursa citată. Un detaliu tehnic important este că troleibuzele au o autonomie de minimum 20 de kilometri pe baterie, permițându-le să circule chiar și în zone cu lucrări sau în cazul unor întreruperi ale rețelei electrice.