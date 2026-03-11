Ciucu și Hopincă anunță planuri pentru Sectorul 2: 18 străzi reconfigurate

Proiecte de anvergură pentru Sectorul 2, pe masa primarilor Ciprian Ciucu și Rareș Hopincă. Cei doi edili au discutat miercuri despre preluarea unor parcuri, reconfigurarea a 18 străzi și modernizarea unor artere cheie, într-o ședință de lucru menită să deblocheze investițiile în Capitală.

Întâlnirea se înscrie într-o serie de ședințe de coordonare administrativă, a subliniat primarul general. Potrivit Mediafax, care citează o postare a edilului, aceste discuții sunt pragmatice și axate pe rezultate concrete. „Continui întâlnirile de lucru cu primarii sectoarelor Bucureștiului. Nu sunt festivisme, ci efectiv ne coordonăm, decidem cine ce face, asumăm termene, discutăm amănuntele tehnice pentru a debloca sau pentru a iniția noi proiecte de investiții în București”, a explicat Ciprian Ciucu.

Ce se întâmplă cu parcurile din Sectorul 2

Una dintre deciziile importante vizează soarta parcurilor Verdi și Tei. Conform celor stabilite, Primăria Sectorului 2 ar urma să preia în cursul acestui an responsabilitatea pentru lucrările de întreținere, curățare și amenajare minimală a acestor spații verzi. Un caz special este Parcul Circului, care ar putea fi dat temporar în administrarea autorității locale de sector, exclusiv pentru realizarea lucrărilor de reabilitare. Ciucu a precizat că, după finalizarea investiției, parcul va reveni în administrarea Primăriei Capitalei.

Regenerare urbană: 18 străzi și noi piațete

Un focus major al discuțiilor a fost regenerarea urbană, cu un proiect amplu ce vizează zona „Moșilor vechi”. Planul include reconfigurarea a 18 străzi și crearea de noi spații publice atractive. „Continuăm dar cu mai multă atenție pe calitatea lucrărilor și regenerarea zonei „Moșilor vechi”, reconfigurare a 18 străzi din arealul Bd. Carol I – str. Sfântul Ștefan – Calea Călărașilor – Bd. Corneliu Coposu – Bd. Hristo Botev”, a detaliat Ciucu. Acesta a adăugat că Serviciul de Urbanism din cadrul PMB va oferi sprijin pentru amenajarea de piațete, sectorul 2 având cel mai mare număr dintre acestea. Un proiect pilot este deja vizat pentru piațeta de pe strada Licurg, din fața Bisericii Popa Rusu, cu accent pe deschiderea spațiului către pietoni.

Planuri pentru marile bulevarde și nodul intermodal Petricani

Infrastructura rutieră și de transport public a reprezentat un alt capitol important. Proiectul de reconfigurare a șoselelor Ștefan cel Mare și Mihai Bravu urmărește o transformare completă a acestor artere. Obiectivul este crearea unor spații urbane integrate, care să îmbine armonios traficul auto, transportul public, pistele pentru mobilitate alternativă, spațiile verzi și zonele dedicate pietonilor. Un alt proiect strategic discutat este nodul intermodal Petricani, o investiție menită să fluidizeze traficul. Planul pentru Petricani include extinderea liniei de tramvai, prelungirea magistralei de metrou M2, realizarea unui pasaj peste linia de tren și amenajarea unui sistem „park and ride”.

Acces la Arena Națională și promenadă pe malul Colentinei

Lista de priorități a fost completată cu alte câteva proiecte menite să îmbunătățească viața locuitorilor din zonă. S-a discutat despre crearea unui nou acces pentru parcarea de la Arena Națională. Este planificată și amenajarea unei baze sportive în aer liber în apropierea turnului de parașutism. Un alt obiectiv este realizarea unei promenade de-a lungul canalului Colentina, care ar oferi o nouă opțiune de recreere.