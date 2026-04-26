Senatorii social-democrați au inițiat un proiect de lege care urmărește să oprească vânzarea acțiunilor deținute de stat la companiile profitabile până la sfârșitul anului 2027.

Senatorul Daniel Zamfir de la PSD a anunțat că, de luni, la Senat va fi depusă o inițiativă legislativă menită să protejeze companiile de stat care aduc profit. El a amintit de așa-numitul „taifun Bolojan”, referindu-se la planurile de vânzare a acestor companii. Dar ce prevede, de fapt, acest proiect și de ce este considerat atât de important?

Primele semne ale unei schimbări majore în Senat

Daniel Zamfir a explicat că inițiativa legislativă începe la Senat și urmărește să apere companiile profitabile deținute de stat. El a atras atenția asupra unor planuri care ar presupune vânzarea rapidă a acțiunilor prin metoda ABB, adică prin negociere directă, fără listare la bursă, ceea ce ar putea reduce transparența procesului.

„Mâine, la Senat, începem ofensiva pentru apărarea companiilor profitabile ale statului de \”taifunul Bolojan\”. Marele jaf, pregătit în secret, prevede vânzarea accelerată de acțiuni – metoda ABB – fără LISTARE LA BURSĂ, prin negociere directă!!! Legea va bloca înstrăinarea, până la 31 decembrie 2027, a acțiunilor statului la companiile profitabile.”

Prin acest proiect, senatorii PSD vor să împiedice orice tentativă de vânzare a acțiunilor statului la companiile profitabile până la sfârșitul anului 2027, oferind astfel timp pentru o analiză clară a situației și pentru decizii transparente.

Oprirea vânzărilor grăbite și ce se ascunde în spatele proiectului

Propunerea legislativă are un mesaj clar: nu se vor putea vinde acțiunile deținute de stat la companiile cu profit până la 31 decembrie 2027. Această perioadă ar trebui să aducă stabilitate acestor firme.

Senatorul Adrian Păduraru, unul dintre inițiatori, a punctat că România are nevoie acum de stabilitate economică, locuri de muncă sigure și venituri constante la buget. El a spus că vânzarea rapidă a companiilor profitabile ar fi o eroare majoră, deoarece aceste firme nu sunt doar cifre într-un raport contabil, ci fac parte din patrimoniul economic și administrativ al țării.

Reformă sau vânzare rapidă și ce se întâmplă cu patrimoniul statului

Senatorii PSD spun că este o diferență clară între reformă și vânzarea accelerată a companiilor profitabile. Ei cred că o reformă reală înseamnă administrare corectă, profesionalizare, eficiență și responsabilitate, nu vânzarea pe repede-înainte a unor firme care aduc profit statului.

„Mâine, la Senat, alături de colegii mei din PSD, începem ofensiva legislativă pentru apărarea companiilor profitabile ale statului român. Sunt unul dintre inițiatorii demersului prin care vrem să blocăm înstrăinarea acțiunilor deținute de stat la companiile profitabile, până la data de 31 decembrie 2027. România nu își poate permite să își vândă grăbit companiile profitabile. Aceste companii nu sunt simple active trecute într-un tabel. Ele înseamnă locuri de muncă, stabilitate economică, venituri la buget și control asupra unor domenii importante pentru statul român. Orice discuție despre vânzarea unor pachete de acțiuni trebuie purtată transparent, în fața românilor, nu prin formule care pot ocoli controlul public. Românii trebuie să știe clar ce se vinde, de ce se vinde, cui se vinde, la ce preț și cu ce garanții pentru interesul național. Reforma înseamnă administrare corectă, profesionalizare, eficiență și responsabilitate, nu vânzarea accelerată a unor companii profitabile. Companiile statului care produc profit trebuie protejate. Ele trebuie administrate mai bine, controlate mai riguros și puse să lucreze în beneficiul românilor. Dar vânzarea lor grăbită nu este reformă. Este abandon. Împreună cu colegii mei din PSD, susțin acest proiect legislativ pentru că patrimoniul economic al României trebuie apărat. Statul român nu trebuie să își piardă controlul asupra companiilor profitabile doar pentru a acoperi greșeli de guvernare, deficite sau decizii economice luate fără viziune. Ca senator PSD de Neamț, voi susține la Senat acest demers și voi vota pentru protejarea companiilor profitabile ale statului român. România nu trebuie vândută pe bucăți. România trebuie administrată corect.”

Păduraru a mai spus că aceste companii asigură locuri de muncă, aduc bani la buget și permit statului să păstreze controlul asupra unor domenii strategice. Din punctul său de vedere, orice discuție despre vânzarea acestor companii trebuie să fie transparentă și să implice opinia publică.

Un drum lung până la vot și ce ar putea urma pentru companiile profitabile

Proiectul de lege va fi depus în Senat și va urma procedura legislativă obișnuită. Va trece prin comisii și apoi va fi votat în plen. Dacă va fi adoptat, vânzarea companiilor de stat profitabile va fi blocată până la sfârșitul anului 2027, ceea ce ar permite o perioadă de analiză suplimentară.

Proiectul deschide discuții despre cum ar trebui gestionate companiile de stat profitabile.

Se pune problema dacă aceste companii ar trebui vândute pentru bani rapizi sau administrate mai eficient pentru beneficii pe termen lung.

Rămâne de văzut dacă proiectul va primi sprijinul politic necesar pentru a deveni lege.

Dezbaterile despre viitorul companiilor de stat profitabile sunt abia la început, iar deciziile luate în perioada următoare vor conta mult pentru economia românească. Rămâne de urmărit dacă proiectul PSD va aduna suficiente voturi și dacă va schimba modul în care statul român își gestionează activele profitabile.