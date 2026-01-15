Diplomații europeni sunt îngrijorați de intenția SUA de a prelua controlul asupra Groenlandei și pesimiști privind un compromis, pe fondul ostilității atribuite vicepreședintelui american Vance. O delegație daneză a avut discuții la Washington, dar un dezacord fundamental persistă, relatează POLITICO.

„Vance ne urăște”: Tensiuni diplomatice la Washington

Ministrul danez de externe, Lars Løkke Rasmussen, și omologul său groenlandez au purtat discuții la Washington cu secretarul de stat Marco Rubio. Îngrijorările europenilor sunt legate de reputația vicepreședintelui Vance, perceput ca fiind ostil Europei și având o influență radicală asupra președintelui Donald Trump. Dintre cei 10 miniștri și oficiali europeni intervievați de POLITICO sub protecția anonimatului, niciunul nu l-a descris pe Vance drept un aliat transatlantic.

„Vance ne urăște”, a declarat un diplomat european, care a dorit să își păstreze anonimatul pentru a putea vorbi sincer. Anunțul că vicepreședintele va conduce discuțiile a alarmat partea europeană. „Este un tip dur. Faptul că se află acolo spune multe și cred că este negativ pentru rezultat”, a adăugat aceeași sursă.

Miza disputei: suveranitate și viitorul NATO

Președintele Donald Trump a declarat că dorește „proprietatea” Groenlandei pentru securitatea națională a SUA, fiind dispus să o obțină prin negocieri sau prin mijloace militare. Disputa vizează viitorul Arcticii și stabilitatea alianței occidentale, depășind soarta insulei cu 57.000 de locuitori. Retorica administrației americane a provocat îngrijorare în rândul aliaților NATO. Danemarca a avertizat că o astfel de acțiune ar putea distruge alianța, în timp ce alți oficiali consideră demersul o amenințare la adresa ordinii internaționale.

Rezultatul discuțiilor: un „dezacord fundamental”

Întâlnirea de miercuri de la Washington a fost directă, fără a escalada. Părțile și-au prezentat pozițiile și au convenit să continue dialogul, urmând ca un grup de lucru la nivel înalt să analizeze posibilitatea unui compromis. „Discuția nu a fost atât de fructuoasă încât să ajungem la o concluzie în care colegii noștri americani să spună: Ne pare rău, a fost o neînțelegere totală, am renunțat la ambițiile noastre”, a declarat ministrul danez de externe, Lars Løkke Rasmussen, după un „schimb sincer” de opinii cu Vance și Rubio.

„Există în mod clar un dezacord. Președintele are această dorință de a avea Groenlanda. Pentru noi, ideile care nu respectă integritatea teritorială a Regatului Danemarcei sau dreptul la autodeterminare al poporului groenlandez sunt, desigur, total inacceptabile. Prin urmare, avem în continuare un dezacord fundamental. Și suntem de acord să nu fim de acord”, a completat șeful diplomației daneze. El a subliniat că discuțiile viitoare trebuie să respecte „liniile roșii” stabilite de Danemarca și Groenlanda.

Percepția europeană și ostilitatea lui Vance

Postările de pe rețeaua X ale unor aliați ai lui Trump au generat reacții negative din partea oficialilor europeni. O imagine îl înfățișează pe Trump privind o hartă a Groenlandei, cu Vance în spatele său. „A fost îngrozitor”, a declarat un diplomat pentru POLITICO. Percepția europeană este influențată și de criticile anterioare ale lui Vance la adresa președintelui Zelenski și a liderilor europeni. Un purtător de cuvânt al vicepreședintelui a replicat, afirmând că Vance „iubește” Europa, dar crede că liderii acesteia „au adormit la volan”.

Pesimism la Bruxelles

Părerile despre implicarea lui Vance în negocieri sunt împărțite. Un oficial UE a apreciat prezența sa, motivând că „el ia deciziile” și are influență asupra lui Trump. Alți diplomați se declară îngrijorați de posibilitatea ca Vance să devină președinte, considerându-l mai ideologic în atitudinea sa față de Europa. Ambițiile teritoriale ale lui Trump sunt văzute la Bruxelles ca parte a unui model mai larg, care include noua strategie de securitate națională a SUA. „Trump nu vrea să investească în ceva ce nu-i aparține”, a declarat un diplomat UE, menționând că Statele Unite beneficiază deja de acces militar extins în Groenlanda. „Nu este clar ce ar mai fi de negociat, deoarece americanii pot deja avea tot ce doresc. Singurul lucru pe care Danemarca nu îl poate oferi este să spună că Groenlanda poate deveni americană”, a adăugat un alt oficial.