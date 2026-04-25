Ministrul demisionar al Sănătăţii susține că în mandatul său s-a realizat cel mai mare număr de controale din ultimii zece ani.

Alexandru Rogobete, ministrul care a demisionat recent de la conducerea Sănătății, a făcut sâmbătă câteva precizări importante despre perioada petrecută în funcție. El a vrut să scoată în evidență rezultatele obținute în lunile cât a condus ministerul. Ce l-a determinat să transmită acest mesaj acum?

Ce s-a întâmplat cu verificările din spitale

Rogobete a spus că activitatea depusă în ultimele zece luni a depășit tot ce s-a făcut în ultimul deceniu. El a subliniat că un sistem atât de mare ca cel sanitar nu poate funcționa fără verificări regulate și disciplină.

„Un sistem atât de mare și de complex nu poate funcționa corect fără disciplină, monitorizare continuă și controale reale. În aceste 10 luni de mandat, am realizat cel mai mare număr de controale din ultimii 10 ani, într-o perioadă atât de scurtă. Pentru că nu poți corecta și nu poți așeza un sistem pe o direcție corectă dacă nu îl verifici constant.”

Ministrul a menționat că, împreună cu echipele de control ale Ministerului Sănătăţii şi ale Inspecţiei Sanitare de Stat, s-au efectuat 54.447 de controale și 2.147 de recontroale pentru a urmări implementarea măsurilor dispuse.

Rezultatele care au schimbat regulile jocului

Controalele nu s-au rezumat la cifre, ci au avut efecte concrete în spitale și alte unități medicale. Rogobete a evidențiat că aceste acțiuni au dus la măsuri clare, cu impact direct asupra modului în care funcționează sistemul.

„Rezultatele sunt concrete: 10.741 de sancțiuni aplicate, 5.896 de amenzi în valoare totală de 32,38 MILIOANE LEI, 182 de suspendări de activitate, 140 de retrageri ale autorizației sanitare de funcționare, 6 unități închise. Nu este suficient să semnezi un ordin de ministru și să presupui că lucrurile se vor așeza de la sine, pentru că realitatea ne arată că, fără control și fără consecvență, regulile rămân doar pe hârtie, iar sistemul continuă să funcționeze defectuos.”

Astfel, fără monitorizare și consecvență, regulile nu se aplică în mod real, iar problemele persistă în sistemul sanitar.

Ce a stat în spatele reformei din sănătate

Rogobete consideră că reforma în sănătate nu poate fi făcută fără disciplină și reguli clare. El a legat direct îmbunătățirea sistemului de monitorizare permanentă și intervenție rapidă atunci când regulile sunt încălcate.

„Reforma se face prin disciplină, iar disciplina înseamnă reguli clare, monitorizare constantă și intervenție fermă atunci când aceste reguli sunt încălcate, chiar dacă uneori acest lucru este incomod sau generează rezistență.”

Cum rămâne cu responsabilitatea față de pacienți

Chiar dacă și-a dat demisia, Rogobete a transmis că nu va face compromisuri când vine vorba de respectarea regulilor. „Am ales să nu închid ochii atunci când regulile sunt încălcate și voi continua să fac acest lucru, pentru că responsabilitatea noastră este față de pacienți și față de un sistem care trebuie să funcționeze corect, nu doar în teorie, ci în fiecare zi.”

El a pus accent pe faptul că sistemul trebuie să funcționeze bine zi de zi, nu doar pe hârtie sau în teorie.

Ce urmează după acest bilanț

Declarațiile lui Alexandru Rogobete vin în momentul în care părăsește conducerea Ministerului Sănătății, lăsând în urmă un bilanț cu un număr record de controale și sancțiuni.

Rămâne de văzut dacă ritmul acestor verificări va fi menținut și de următorul ministru. Succesorul său va trebui să decidă dacă va continua această linie sau va schimba strategia de control și monitorizare.

Ceea ce este clar e că Rogobete a pus accent pe necesitatea controalelor și pe aplicarea consecventă a regulilor pentru ca sistemul să funcționeze mai bine. Acesta este mesajul său principal, transmis la final de mandat.

Viitorul sistemului sanitar depinde acum de modul în care vor fi gestionate aceste măsuri și dacă se va păstra accentul pe disciplină și responsabilitate.