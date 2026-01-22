La Davos, Donald Trump a avut un singur scop: să se asculte. A transformat un interval de o oră, dedicat mai multor vorbitori, într-un monolog personal de o oră și jumătate. Un spectacol. Narcisism, minciuni sfruntate și glume amenințătoare. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a urmărit totul și, într-o postare pe Facebook preluată de Adevărul, l-a analizat la sânge pe fostul președinte american, numindu-l direct „cel mai mare mârlan” care a ocupat vreodată o asemenea funcție.

Minciuni demontate punct cu punct

Publicul de la Forumul Economic Mondial, plin de experți, știa că Trump minte. CTP a subliniat două falsuri evidente. Primul, legat de NATO. Trump a zis: „Statele Unite n-au cerut niciodată nimic NATO. Nici nu cred că NATO ne-ar ajuta”. Fals. CTP amintește că realitatea este „exact invers”. Chiar Statele Unite au cerut activarea Articolului 5 după atentatele din 2001, iar Alianța a trimis trupe în Irak alături de americani.

Apoi a venit rândul Venezuelei. Fostul președinte a susținut că e „năvală de companii petroliere americane în Venezuela”. Pe teren, situația e alta. „Nici gând, până acum nu a intrat niciuna”, punctează CTP. Ba mai mult, gigantul Exxon consideră țara „uninvestable” din cauza legilor locale.

Amenințarea mascată: gluma cu Groenlanda

Poate cel mai ciudat moment a fost cel legat de Groenlanda. De ce a repetat Trump de 3-4 ori, cu un rânjet pe față, că nu o va ataca militar? Pentru CTP, răspunsul e clar: o demonstrație de forță deghizată într-o glumă proastă. Vorbele lui Trump, „Dacă aș folosi forța excesivă, aș fi de neoprit. Dar n-am s-o fac, așa că vă puteți bucura, Oh, ce bine!”, sunt traduse de jurnalist ca o pură bătaie de joc. Un fel de: „Așa e că v-ați speriat? Fiți fericiți, micuților, o să vă iert de data asta…”.

Culmea e că toată această insistență vine pe un fond de dezinteres total. CTP menționează un detaliu important: 83% dintre americani „nu vor bucata de gheață, sau nu-i interesează”.

Jigniri în țara gazdă: „doamna” președintă a Elveției

Apoi, Trump a atacat chiar gazdele. A acuzat Elveția că „a câștigat enorm” de pe urma SUA. A jignit-o direct pe președinta Confederației Elvețiene, Karin Keller-Sutter. I-a greșit funcția, spunându-i „prim-ministrul țării”. Nici măcar nu i-a știut numele. S-a referit la ea simplu: „doamna”.

Acest gest l-a făcut pe CTP să reacționeze dur. Jurnalistul a catalogat comportamentul drept o mârlănie crasă, scriind: „Să te duci invitat în Elveția și să vorbești cu atâta dispreț de premierul acestei țări, o doamnă, pe care nici nu știe cum o cheamă, nu e la îndemâna oricui”.

Reacții și la București: Grindeanu, taxat dur

Analiza lui CTP nu s-a oprit la Davos. A ajuns și în politica de la noi. Jurnalistul a lăudat „politica de tergiversare a președintelui Dan”, pentru că „nu s-a repezit să se înscrie pe convocatorul lui Trump”. Dar l-a criticat aspru pe Sorin Grindeanu. CTP a comparat atitudinea acestuia cu faimoasa replică a lui Traian Băsescu. „Vă mai amintiți Mai bine sug de la Licuriciul Mare? Exact asta spune Grindeanu: Nu e de stat pe gânduri, trebuie să intrăm urgent”.

A fost vizată și inconsecvența lui Grindeanu. Cum poți să te plângi de taxe mărite, dar în același timp să te întrebi retoric „ce e un miliard de dolari la o casă mare ca România…”? CTP încheie cu o constatare. Uniunea Europeană a încetat „lingușirea gangsterului Trump”. Acum speră că și România va face la fel.