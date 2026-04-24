Vicepremierul Oana Gheorghiu a clarificat că discuțiile despre listarea unor companii de stat la bursă au început informal cu un lider PSD și că documentul a fost transmis tuturor partidelor pentru consultare, însă PSD nu a răspuns.

În contextul acuzațiilor privind „vânzarea țării”, vicepremierul Oana Gheorghiu a venit cu explicații despre modul în care s-au purtat discuțiile privind listarea unor companii de stat la bursă, subliniind transparența procesului și faptul că nu s-au luat decizii fără consultare.

Primele semnale care au schimbat dinamica în coaliție

Oana Gheorghiu a declarat: „Ca să clarificăm neadevărurile pe care unii încearcă să le propage în spațiul public sub forma unor «mari dezvăluiri» despre un Guvern care «ne vinde țara», câteva precizări. Despre posibilitatea listării unor pachete minoritare în anumite companii de stat am discutat eu însămi, informal, cu viceprim-ministrul PSD, Marian Neacșu. Ulterior, toți viceprim-miniștrii (fiecare reprezentând câte un partid) au primit documentul respectiv, cu rugămintea de a ne comunica feedback-ul lor pe acest subiect, dacă sunt companii care ar trebui adăugate sau scoase de pe listă. Spre deosebire de PNL și USR, PSD a ales să nu ne transmită nicio reacție.”

Ulterior, toți vicepremierii din coaliție au primit un document oficial pentru a transmite opinii despre ce companii ar trebui incluse sau scoase de pe listă, scopul fiind obținerea unei viziuni echilibrate asupra subiectului. PNL și USR au trimis puncte de vedere, însă PSD nu a răspuns solicitării.

Mișcări neașteptate în Parlament și reacții în lanț

Subiectul listării companiilor de stat a provocat reacții puternice din partea PSD. Președintele partidului, Sorin Grindeanu, a declarat că social-democrații nu sunt de acord cu vânzarea companiilor de stat profitabile. Grindeanu i-a cerut lui Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, să inițieze un proiect de lege care să blocheze vânzarea de acțiuni la companiile de stat profitabile pentru doi ani. Daniel Zamfir a anunțat că a depus proiectul în regim de urgență, argumentând că actualul context geopolitic nu permite astfel de tranzacții.

Proiectul propus prevede interzicerea vânzării activelor statului la companii strategice de interes național până la 31 decembrie 2027. Această inițiativă a venit ca răspuns la discuțiile din Guvern despre listarea unor pachete minoritare la bursă.

Detalii din culise și motivele reale ale dezbaterii

Vicepremierul Oana Gheorghiu a răspuns acuzațiilor PSD, subliniind: „Asta este, de fapt, miza. Nu «vânzarea țării», ci pierderea controlului netransparent asupra unor resurse ale statului, folosite ca să alimenteze setea băieților deștepți trimiși de la partid.”

Cum s-au transmis documentele și ce urmează

Gheorghiu a explicat: „Discutăm de un document exploratoriu, fără implicații juridice. Mai apoi, am publicat aceste materiale pe site-ul oficial al Guvernului, în spiritul transparenței și al bunei guvernări. Nu e vorba de nicio decizie finală și definitivă pe acest subiect. Nu e nimic mai mult decât un început de conversație.”

De asemenea, a adăugat: „Spre deosebire de modul în care ne-au obișnuit alți politicieni sau miniștri.”

Vicepremierul a subliniat că documentul trimis partidelor a fost unul exploratoriu, fără efecte juridice, prezentat și în ședința de Guvern. Ulterior, materialele au fost publicate pe site-ul Guvernului pentru a garanta transparența procesului.

Un mesaj care a stârnit reacții și ce urmează pentru companiile de stat

Oana Gheorghiu a clarificat: „Orice elemente contrare datelor factuale pe care le-am expus mai sus, pe care unii politicieni aleg să le vânture în spațiul public în aceste zile, sunt pur și simplu manipulări și dezinformări. Da, sunt perfect conștientă că activitatea mea din guvern a deranjat multe interese și mulți băieți deștepți. Membri în consilii de administrație numiți politic, amante și nepoți, contracte din care unii se îmbogățeau și singurul care pierdea era doar statul, adică noi toți. Obișnuiți fiind să ia decizii în spatele ușilor închise, sunt convinsă că abordarea mea de transparență nu e în acord cu interesele lor de combinații. Dar eu nu renunț și știu că nici România nu renunță. Românii merită mai mult și cred cu tărie că atunci când muncești corect, respectând legea, cu consecvență și perseverență, lucrurile merg înainte.”

Deocamdată, proiectul de lege inițiat de PSD se află în Parlament, iar Guvernul urmează să anunțe ce decizie va lua în privința companiilor de stat. Dezbaterea privind transparentizarea și eficientizarea acestora rămâne deschisă, iar interesul public este ridicat.