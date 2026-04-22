Consiliul Județean Buzău a aprobat în unanimitate bugetul pentru 2026, în valoare de 647 de milioane de lei, dintre care 54% vor fi folosiți pentru investiții în infrastructură, sănătate și educație.

Consilierii județeni din Buzău au votat fără rezerve bugetul pe 2026, stabilind suma totală la 647 de milioane de lei. Marcel Ciolacu, președintele Consiliului Județean, a explicat cum vor fi împărțiți banii, subliniind că investițiile sunt pe primul loc anul acesta.

Mai mult de jumătate din fonduri merg către planuri ambițioase

Marcel Ciolacu a precizat că peste jumătate din buget, adică 344 de milioane de lei, este destinat investițiilor. Aceste sume vor fi folosite în special pentru domenii importante pentru județ, cum ar fi infrastructura, sănătatea și educația.

„Astăzi am aprobat bugetul propriu al Consiliului Județean și la toate serviciile subordonate. Consiliul Județean are un buget de 647 de milioane de lei, din care 344 de milioane, respectiv 54%, merg către investiții. 80% din aceste investiții sunt direcționate către infrastructură, sănătate și educație.”

Excedentul bugetar din anul trecut, de 80 de milioane de lei, a fost folosit în totalitate pentru cofinanțarea proiectelor și pentru cheltuielile care nu au putut fi acoperite din alte surse, tot pentru investiții. „Excedentul de anul trecut, de 80 de milioane, s-a dus integral pe cofinanțări și pe cheltuieli neeligibile aferente investițiilor.”

Planurile depășesc limita bugetului

Chiar dacă suma alocată este mare, Consiliul Județean are planuri și mai ample. Marcel Ciolacu recunoaște că resursele nu acoperă toate nevoile, dar s-a încercat o împărțire cât mai echilibrată a fondurilor disponibile.

„Niciodată nu e suficient, dar am încercat, repet, împreună cu colegii mei și cu Consiliul Județean, să gestionăm astfel încât să acoperim toate nevoile, dar și toate investițiile (…) Sunt ferm convins că, până la sfârșitul anului, când vom avea execuția bugetară, cu mult peste 60% din bugetul propriu vor fi sume alocate direct investițiilor.”

Proiecte care schimbă fața județului

După adoptarea bugetului, Marcel Ciolacu a prezentat principalele proiecte pe care Consiliul Județean le are în vedere pentru perioada următoare. Modernizarea infrastructurii rutiere este în prim-plan, cu accent pe cel mai lung drum județean din țară.

„Vreau să continui 203K-ul, cel mai lung drum județean din România, astfel încât să-l finalizăm în totalitate. O porțiune a fost reabilitată, o porțiune este acum la comisia de licitații, urmează să se desemneze câștigătorul și o porțiune dorim să o depunem la ADR, diferența care trebuie lucrată până la sfârșitul anului.”

Noi pași pentru turism și sănătate

Turismul rămâne o direcție importantă, cu accent pe zona Vulcanilor Noroioși. „Drumul către Vulcanii Noroioși va începe cât de curând. Vom prelua și administrarea de la Vulcanii Noroioși și suntem convinși că vom veni într-o ședință de Consiliu și vom explica foarte clar ce dorim acolo. Încercăm să vedem de unde putem obține bani și să atragem fonduri europene.”

Investițiile în sănătate sunt considerate esențiale. „Am început demersurile cu Ministerul Dezvoltării pentru a semna contractul și apoi vom intra în procedurile de licitație. Am început și cu Ministerul Sănătății discuțiile privind extinderea și dotarea actualului Spital Județean și cu sprijinul Spitalului Universitar cu care am semnat și un consorțiu.”

Măsuri pentru instituții mai eficiente

Consiliul Județean vrea să se asigure că banii publici sunt folosiți cât mai eficient. Printre primele măsuri se află reorganizarea unor instituții aflate în subordine.

Teatrul “George Ciprian” și Centrul Județean de Cultură și Artă vor fi unite într-o singură structură, pentru a eficientiza activitatea și a reduce costurile administrative.

Pe lângă această măsură, toate instituțiile subordonate Consiliului Județean vor fi evaluate prin audituri interne și externe, pentru a verifica modul în care își îndeplinesc atribuțiile. „Absolut toate instituțiile vor trece printr-un audit, atât intern, cât și extern, în ceea ce privește eficiența serviciilor.”

Un an cu multe provocări și așteptări

Aprobarea bugetului este doar începutul unui an plin de proiecte pentru Consiliul Județean Buzău. Urmează implementarea investițiilor în infrastructură, sănătate și turism, dar și evaluarea și reorganizarea instituțiilor subordonate.

Toate aceste măsuri vor fi atent monitorizate de autorități și de locuitori, iar rezultatele vor avea un impact direct asupra dezvoltării județului. Rămâne de văzut dacă planurile ambițioase vor fi realizate și dacă investițiile vor aduce schimbările dorite pentru comunitatea buzoiană.