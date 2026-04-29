Partidul Social Democrat a declanșat o mișcare politică de amploare, anunțând retragerea tuturor reprezentanților săi din funcțiile de secretar de stat, subsecretar de stat, prefect și subprefect. Decizia vine în contextul depunerii unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, aruncând coaliția și administrația centrală într-o criză profundă, cu implicații economice directe.

Demisii în bloc, un act de „demnitate”

Mișcarea este una coordonată și totală.

Într-un comunicat oficial, formațiunea politică subliniază că gestul este unul de principiu, aliniat cu acțiunile din Parlament. Social-democrații transmit că demisiile reprezintă o consecință firească a ruperii acordului politic. „PSD anunță că toți reprezentanții săi care ocupau în Guvern funcțiile de secretar de stat, subsecretar de stat, prefect sau subprefect au demisionat în urma deciziei partidului de a depune o moțiune de cenzură pentru demiterea prim-ministrului Ilie Bolojan. Demisiile tuturor reprezentanților social-democrați din structurile guvernamentale constituie un act de demnitate, în deplină consecvență cu demersurile PSD în plan parlamentar”, a transmis partidul.

Miza economică din spatele crizei politice

Dincolo de jocurile politice, social-democrații invocă necesitatea unei schimbări de direcție economică, acuzând actuala formulă guvernamentală de ineficiență. „PSD consideră că schimbarea modului de guvernare și oprirea declinului economiei naționale reprezintă în acest moment o miză mult mai importantă decât menținerea unor funcții sau portofolii într-un guvern nefuncțional”, se mai arată în poziția oficială a partidului.

Numai că, așa cum indică o analiză publicată de Adevarul, riscurile instabilității politice sunt considerabile pentru mediul de afaceri și pentru finanțele publice. O eventuală cădere a guvernului Bolojan ar putea antrena o depreciere a leului, o creștere a dobânzilor la credite, întârzieri sau chiar pierderea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și, nu în ultimul rând, o posibilă retrogradare a ratingului de țară de către agențiile internaționale.

Grindeanu refuză să demisioneze. Tensiunea crește

Iar tensiunea este amplificată de poziția liderului PSD, Sorin Grindeanu. Acesta a declarat marți, 28 aprilie, că nu intenționează să demisioneze din funcția de președinte al Camerei Deputaților, invocând un protocol politic nerespectat de premier. Cum vine asta, mai exact? Grindeanu leagă propria sa demisie de cea a prim-ministrului, care însă nu s-a produs.

Întrebat direct despre acest subiect, răspunsul său a fost tranșant: „clar nu dau înapoi de la nimic. Atâta timp cât există un protocol care spune că, dacă prim-ministrul își dădea demisia, Senatul și Camera sunt în același protocol… Nu vine nicio demisie din Guvern. De ce? Și-a dat demisia Bolojan și eu nu știu? Îmi dați o veste bună?”.

Blocajul este, așadar, complet. Cu demisiile depuse la nivel administrativ și cu liderii politici cantonați pe poziții de forță, toate privirile se îndreaptă acum spre Parlament. Acolo unde moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR, intitulată „România nu este o marfă”, va decide soarta Guvernului Bolojan și, implicit, stabilitatea economică a țării pe termen scurt și mediu.