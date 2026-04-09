Fostul ministru de Finanțe și ex-primar al Slatinei, Darius Vâlcov, rămâne după gratii. Judecătoria Focșani i-a respins joi, 9 aprilie, cererea de eliberare condiționată, pe care o depusese încă din 16 martie. Iar decizia, deși nu e definitivă, îi amână speranțele de libertate pentru cel puțin jumătate de an.

Decizia instanței din Focșani

Magistrații au fost clari în hotărârea lor, respingând solicitarea ca fiind neîntemeiată. Soluția postată pe portalul instanței, nu lasă loc de interpretări. Până la urmă, ce altceva se poate înțelege de aici?

„În baza art. 587 alin. (2) C. proc. pen. raportat la art. 100 alin. (1) C. pen., respinge ca neîntemeiată cererea de liberare condiţionată, formulată de petentul-condamnat Vâlcov Darius Bogdan, deţinut în Penitenciarul Focşani. Fixează termen de reiterare a cererii de liberare condiţionată 6 luni, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, după expirarea căruia poate fi reînnoită cererea sau poate fi formulată propunere de liberare condiţionată. Ia act că petentul-condamnat a fost asistat de avocat ales”, se arată în decizie.

Soluția pronunțată poate fi contestată.

Un istoric juridic complicat

Parcursul juridic al lui Vâlcov a fost unul plin de întorsături. În noiembrie anul trecut, pedeapsa sa a fost redusă de la șase la cinci ani de închisoare. Cum vine asta? Ei bine, un complet de cinci judecători de la instanța supremă i-a admis o cale extraordinară de atac (recursul în casație) și a constatat că fapta de trafic de influență se prescrisese.

Și nu era prima dată când prescripția intervenea în favoarea sa. În martie 2023, Curtea de Apel Craiova decisese încetarea procesului penal împotriva lui Vâlcov, anulând o condamnare anterioară de 6 ani și 6 luni de închisoare primită în primă instanță, tot pe motiv de prescripție.

Acuzațiile din 2015 și confiscarea menținută

Darius Vâlcov a fost trimis în judecată în 2015 pentru instigare la dare și luare de mită. Procurorii l-au acuzat că, în perioada 2012-2013, pe când era primar al Slatinei, ar fi cerut aproximativ 10% din valoarea contractelor unei firme cu primăria.

Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi primit, în mai multe tranșe, peste 2,1 milioane de lei pentru a facilita derularea și plata lucrărilor contractate de municipalitate. E drept că prescripția i-a anulat o parte din pedepse, dar nu și consecințele financiare. Instanța a menținut măsura confiscării sumei de 4,29 milioane de lei.