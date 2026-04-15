Campania de însămânțări de primăvară este plină de incertitudini pentru agricultorii români. Ministerul Agriculturii a acumulat datorii de peste 4 miliarde de lei, iar o nouă propunere a ministrului Florin Barbu privind subvenția la motorină este blocată în disputele politice din Coaliție.

O propunere greu de aplicat

Recent, ministrul Florin Barbu a lansat în dezbatere publică un proiect de OUG care ar permite fermierilor să cumpere motorină fără acciză și TVA, cu un plafon de 78 de litri pe hectar. Ideea sună bine la prima vedere. „Trebuie să luăm decizia aceasta în Guvernul României, iar fermierii să aibă acces direct la pompă, cu aceste certificate prin care achiziționează motorina fără TVA și fără acciză, pentru că este impact zero la bugetul de stat”, a declarat ministrul.

Numai că lucrurile stau puțin diferit. Specialiștii avertizează că măsura este dificil de implementat. Directivele europene nu permit o cotă de TVA zero, minimul fiind de 5%. Mai mult, o astfel de facilitate ar necesita o modificare a Codului Fiscal, lucru ce nu se poate face printr-o simplă ordonanță de urgență. Și, ca și cum nu ar fi de ajuns, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) nu are competența de a recupera accize și TVA, aceasta fiind o atribuție exclusivă a ANAF.

Replica premierului Bolojan

Premierul Ilie Bolojan susține că inițiativa ministrului Agriculturii nu a fost discutată în prealabil. Ba chiar acuză o lipsă de comunicare. „Fiecare ministru are posibilitatea să mă contacteze zilnic, sau cel puţin o dată pe săptămână, când suntem în şedinţă. Am discutat cu domnul ministru al Agriculturii, era o şedinţă pe grupul de energie, pe componenta de combustibil pe care am avut-o în ultima perioadă, o dată la două-trei zile, pentru a lua deciziile de genul acesta şi am anulat întâlnirea cu o jumătate de oră înainte, cu dânsul. Altădată, nu m-a contactat”, a afirmat Bolojan într-o conferință de presă.

În schimb, premierul a cerut o analiză specialiștilor PNL, care au confirmat că propunerea este greu de aplicat. Până la o soluție viabilă, Bolojan a amintit de măsurile deja luate din luna martie pentru a tempera scumpirile. „Am luat o primă măsură, stabilind o perioadă în care vom interveni, considerând că trei luni de zile ar fi o perioadă critică în următorul trimestru. Am intervenit pentru a elimina posibilitatea de a specula prețuri, limitând adaosurile la valoarea medie din anul trecut. (…) si, am intervenit pentru a limita exporturile de motorină și de țiței, pentru a reduce cantitatea de biocombustibil care se introduce în benzină, în așa fel încât să reducem prețurile și, foarte important, am prelungit schemele de sprijin pentru transportatori, crescând cota din accize care se decontează de la 0,65 RON la 0,85 RON, deci mai mult de o treime. si, am prelungit schema pentru agricultori.”

Datorii uriașe și buget întârziat

Dincolo de disputele pe noi scheme de ajutor, ministerul condus de Florin Barbu se confruntă cu probleme financiare grave. V-ați gândit vreodată cum e să ai datorii de miliarde? Păi, hai să vedem ce zice ministrul.

„Credeți că la mine e simplu? Că toți cei care au investiții în scheme de stat – porc, pasăre, tot ceea ce înseamnă investiții în procesare – un miliard de euro pe scheme de ajutor de stat, cu lucrări făcute la sistemul de irigații din România? Păi eu, în momentul de față, din octombrie până în prezent, am patru miliarde de lei datorii”, a recunoscut ministrul Agriculturii.

Aceste datorii imense vin într-un context complicat. Adoptarea bugetului de stat a fost întârziată de divergențele pe pachetul de măsuri sociale propus de PSD (un pachet de 3,4 miliarde de lei), contestat de partenerii de coaliție din cauza impactului bugetar.

Atacurile politice nu contenesc

În acest peisaj tensionat, liderul PSD Sorin Grindeanu a lansat o serie de atacuri la adresa premierului. El susține că miniștrii social-democrați au venit cu soluții concrete, dar au fost ignorați. „Am făcut şi un apel public către prim-ministru. Acolo se iau deciziile, la nivel guvernamental. Atât ministrul Bogdan Ivan de la Energie, cât şi Florin Barbu, pe zona de agricultură, au venit cu măsuri care să compenseze aceste lucruri. Aştept şi mă rog şi public de domnul prim-ministru să aplice rapid aceste scheme”, declara Grindeanu încă din martie.

Iar acuzațiile nu s-au oprit aici.

„Ministrul Florin Barbu a făcut toate demersurile administrative la nivel guvernamental. Nu există nicio justificare economică pentru blocarea acestui proiect, care are impact zero asupra deficitului bugetar. Din cauza acestei incapacități cronice de colaborare, riscăm să avem în câteva luni creșteri explozive ale prețurilor la produsele agroalimentare!”, a mai spus liderul PSD.

Până la urmă, e drept că o hotărâre de Guvern deja adoptată prevede rambursarea a aproape 2,7 lei pentru fiecare litru de motorină folosită de fermieri. Doar că, din cauza adoptării cu întârziere a bugetului de stat, plățile de la APIA (Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură) vor veni și ele târziu. Totul se leagă.