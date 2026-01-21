Donald Trump, o nouă gafă. De data asta la Davos. În fața liderilor lumii, președintele american a încurcat geografia și a vorbit despre Islanda, când de fapt subiectul era Groenlanda. O confuzie pe care presa internațională, de la CNN la HotNews.ro, a taxat-o imediat.

Nu a fost o singură scăpare. Liderul de la Casa Albă a folosit numele Islandei de patru ori, deși discuția viza teritoriul autonom danez pe care a spus de nenumărate ori că vrea să-l anexeze.

„Islanda ne-a costat deja o mulțime de bani”

Momentul a fost aproape comic. Vorbind despre NATO, Trump a lansat o afirmație bizară: că „NATO m-a iubit” până de curând, când „le-am spus despre Islanda”. Și nu s-a oprit. A insistat că Alianța „nu a fost acolo pentru noi, în Islanda”.

Apoi a legat totul de economie. Cine era de vină pentru o scădere a bursei? Evident, Islanda. „Bursa a înregistrat ieri prima scădere din cauza Islandei”, a spus el, completând senin: „Deci Islanda ne-a costat deja o mulțime de bani”. O simplă scăpare sau o confuzie de fond? Greu de spus.

Promisiunea de la Davos: „Nu voi folosi forța”

Deși e cunoscut pentru un stil agresiv, Trump a încercat să pară împăciuitor pe tema Groenlandei. A promis la Davos că nu va fi vorba de o acțiune militară. Deloc. Mesajul său a fost direct, fără ocolișuri. „Lumea a crezut că voi folosi forța. Nu am nevoie să folosesc forța. Nu vreau să folosesc forța. Nu voi folosi forța”, a declarat președintele, citat de Reuters și AFP. Declarația părea menită să liniștească, dar a fost urmată imediat de un atac la adresa Danemarcei.

Danemarca, acuzată de „nerecunoștință”

Imediat după ce a promis pace, a atacat. Trump a acuzat Danemarca de „nerecunoștință”. A susținut că doar SUA pot apăra teritoriul arctic și că danezii, practic, nu-și fac treaba. Apoi a citat obligațiile din Alianță: „Orice aliat din NATO are obligația să-și poată apăra propriul teritoriu. Și este un adevăr că nicio națiune sau grup de națiuni nu este în măsură să apere Groenlanda, cu excepția Statelor Unite”. Motivul invocat? Amenințările Rusiei și Chinei în zonă. Prezența militară americană de acolo nu ar mai fi suficientă, a lăsat el de înțeles. Mesaj limpede.

Miza reală: o „bucată de gheață” plină de resurse

Gafele sunt una, dar interesul lui Trump pentru Groenlanda are o bază mult mai solidă. Pragmatică. El însuși a numit-o „o bucată mare de gheață în mijlocul oceanului”, acuzând că danezii „nu ne-o dau”. Dar cât de sincere sunt argumentele despre securitate? Groenlanda stă pe o comoară de resurse minerale. Pământuri rare, de exemplu. Cheie pentru tehnologie și armată. Așa că interesul pentru această „bucată de gheață” s-ar putea să aibă mai mult de-a face cu ce se află sub ea, nu cu flancul nordic al NATO.