Social-democrații au votat cu o majoritate covârșitoare retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, cerând liberalilor să numească un alt prim-ministru. Răspunsul PNL nu a întârziat. Reuniți marți, la ora 10:00, într-o ședință-cheie, liberalii au adoptat în unanimitate o rezoluție prin care își exprimă sprijinul ferm pentru continuarea guvernării sub conducerea actualului premier.

PNL amenință cu ruperea coaliției

Liberalii au adoptat un document extrem de ferm la adresa partenerilor de guvernare. Decizia PSD de a provoca o criză politică este calificată drept un „act de iresponsabilitate şi o fugă de răspundere faţă de actul de guvernare”, mai ales în contextul întârzierilor majore în absorbţia fondurilor europene. Iar PNL pune piciorul în prag. Dacă PSD va trece de la simple declarații la declanșarea efectivă a crizei, liberalii anunță că nu vor mai face parte dintr-o coaliție cu social-democrații.

„Biroul Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal şi Grupurile Parlamentare ale PNL îşi reafirmă angajamentul ferm pentru continuarea guvernării şi pentru implementarea reformelor asumate în faţa românilor, prin programul de guvernare. PNL îşi exprimă sprijinul ferm pentru continuarea guvernării sub conducerea prim-ministrului Ilie Bolojan şi pentru finalizarea reformelor asumate”, se arată în textul rezoluţiei adoptate.

Voci critice în interiorul partidului

Numai că, în ciuda unanimității afișate, lucrurile nu-s chiar așa de simple în interiorul PNL. Ilie Bolojan continuă să aibă contestatari care și-ar dori o soluție de compromis cu PSD, clar fără el la Palatul Victoria. Principalul susținător al unor noi negocieri cu social-democrații ar fi președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma. O apropiată a acestuia, senatoarea Nicoleta Pauliuc, a încercat chiar să adopte o rezoluție prin care PNL să nu poată purta discuții cu AUR, S.O.S România sau POT, însă demersul i-a fost respins (în condițiile în care liberalii ar putea avea nevoie de susținere parlamentară pentru un guvern minoritar).

Printre critici se numără și primarul din Cluj, Emil Boc, care a declarat marți că „PNL să nu fie cățelușul USR”. Si fosta președintă a partidului, Alina Gorghiu, a luat cuvântul împotriva lui Bolojan, amintind că „PNL nu este pe val, suntem pe la 11-12%”.

Analist: O sinucidere politică

Dar ce șanse are, pe bune, un curent anti-Bolojan în PNL? Analistul politic George Rîpă susține că o astfel de majoritate este imposibil de coagulat în acest moment, iar argumentele țin de pragmatismul electoral.

„Nu cred că se poate crea o majoritate anti-Bolojan în Partidul Național Liberal. Argumentele nu sunt de ordin emoțional, ci strict electoral: Bolojan este singurul lider de partid parlamentar care are în sondaje o încredere dublă față de partidul pe care îl conduce. PNL este dependent de imaginea lui. El beneficiază în acest moment de strategia greșită a PSD. Campania de denigrare a avut efecte contrare, a reușit să-l victimizeze și să-l propulseze ca principal opozant, oamenii uită nerealizările și se încolonează în spatele lui”, a explicat George Rîpă.

Analistul subliniază că, de fapt, PNL poate sta liniștit, în timp ce PSD a intrat într-un joc cu multe necunoscute.

„PNL are multe variante, și cea mai inspirată ar fi să privească de pe margine fără să intervină. Cei din PSD au intrat într-un joc pe care nu îl controlează. Dacă vor ieși de la guvernare riscă să piardă aproape instant jumătate din primari, care vor fugi către AUR. Riscul pentru PSD este ca un personaj politic mai fâșneț, precum Victor Ponta, să creeze un partid balama de tip UNPR în care să atragă parlamentari. Deci PNL chiar nu trebuie să facă nimic, ar putea să renunțe la televizor pentru o vreme”, arată analistul.

Prăbușire la 10% dacă îl trădează

Presiunea este, așadar, exclusiv pe umerii social-democraților. În acest context, o trădare a lui Ilie Bolojan din interiorul propriului partid ar însemna un dezastru electoral pentru liberali, crede George Rîpă.

„PNL este astăzi într-o poziție nesperat de bună, ei controlează jocul. În schimb, dacă liderii PNL ar ajuta la înlăturarea lui Bolojan, partidul s-ar prăbuși probabil în jurul cotei de 10%. PNL duce și acum povara electorală a concubinajului politic din trecut, un compromis pe care populația l-a respins la alegerile din 2024. Dacă ar dansa și acum așa cum le cântă pesediștii, PNL ar transmite public mesajul că este o anexă a PSD, iar asta ar fi o sinucidere politică”, a conchis analistul.