Bugetul țării respiră mai ușor. O veste bună, neașteptată. În același timp, vicepremierul Radu Miruță declară război total „combinațiilor” și „atârnătorilor” din sistem. A dat cărțile pe față și promite o schimbare din temelii, una în care normalitatea trebuie să ia, în sfârșit, locul aranjamentelor de culise.

Totul a pornit de la o postare pe Facebook, preluată de Adevărul. Acolo, ministrul Apărării Naționale a confirmat cifrele de la Finanțe. La final de an, deficitul bugetar va fi mai mic cu 15 miliarde de lei față de estimări. O sumă uriașă. Cifra, spune Miruță, demonstrează un singur lucru: România este „în sfârșit, pe un drum mult mai corect pentru bugetul țării”.

O gură de oxigen de 15 miliarde pentru România

Datele concrete contează, nu vorbele. Asta subliniază Miruță. Și lansează un atac direct la adresa foștilor guvernanți. „Cifrele nu mint, nu dezinformează, nu îi ceartă pe cei care au huzurit iresponsabil în trecut cu banii publici ai României până s-a ajuns la os.” Această redresare vine după șase luni de decizii grele. Un prim pas, consideră el, pentru a ține țara „în picioare”. Miruță e ferm: revenirea la normalitate nu se face cu promisiuni goale, populiste. Deloc. „Economia se construiește cu muncă și cartea învățată, nu cu declarații lăutărești care sub titlu nu mai ascund nimic”, a completat el.

Cine a pus umărul? „Doar împreună am reușit”

Meritul nu e doar al Guvernului. Miruță a ținut să mulțumească românilor. Tuturor. Angajați, antreprenori, pensionari, studenți, părinți, bunici. El crede că responsabilitatea fiecăruia a contat enorm în acest efort comun de stabilizare a economiei. „Doar împreună am reușit să trecem un hop important”, a spus vicepremierul. Mesajul său, poate surprinzător, e plin de speranță. A comparat România cu un pacient care tocmai a fost externat. „Un stat corect va întoarce beneficii pentru oameni de îndată ce se va pune pe picioare. Acum doar a ieșit din spital și analizele arată mai bine.”

„Vom înlocui atârnătorii cu oameni bine pregătiți”

Apoi a venit lovitura. Reforma administrației. Subiectul acela sensibil, mereu pasat de la unii la alții. Miruță spune clar că nu mai există cale de întoarcere. Prioritățile se schimbă din temelii. Gata. Fără compromisuri. „Da, ordinea operațiilor trebuie schimbată și vom reuși pe deplin doar dupa ce vom inlocui combinațiile cu normalitatea, atârnătorii cu oameni bine pregătiți, pilele cu meritocrația”, a declarat ministrul, fără ocolișuri. Promisiunea e simplă: competența va fi singurul criteriu. Atât. Oare e o coincidență? Greu de crezut, mai ales acum, când presiunea publică pentru un stat eficient e uriașă.

Ce urmează la Apărare și pentru economie

Dar planul nu înseamnă doar austeritate. Nicidecum. Guvernul, explică Miruță, are o strategie pe două fronturi. Pe de o parte, ajustează cheltuielile statului. Pe de altă parte, stimulează o creștere economică sănătoasă, reală. Scopul final? O Românie mai puternică, nu doar una mai economă. A dat și un exemplu concret: propriul minister. „La Ministerul Apărării Naționale, alături de colegii mei din toate structurile, lucrez zilnic pentru a corecta ce e de corectat, pentru a investi cu cap și pentru a construi un 2026 mai bun pentru toți”, a spus el. Vicepremierul recunoaște că drumul e lung. „E mult de făcut, dar avem direcția corectă. Iar încrederea voastră face toată diferența.”