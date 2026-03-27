Cheltuielile pentru deplasările externe ale lui Nicușor Dan pe parcursul întregului an 2025 au atins suma de 936.000 de lei. Suma este aproape identică cu costul unui singur zbor efectuat de fostul președinte Klaus Iohannis în mandatul său.

O comparație directă a costurilor

Cifrele vorbesc de la sine. În timp ce vizitele externe ale lui Klaus Iohannis au costat statul român nu mai puțin de 28.491.000 de lei în 2024, activitatea externă a lui Nicușor Dan din 2025 a însumat doar 936.000 de lei. Hai să vedem și mai concret. O singură vizită a fostului șef de stat la Paris a scos din buget aproximativ 900.000 de lei, pe când deplasarea lui Nicușor Dan în capitala Franței a costat doar 150.000 de lei.

Avion militar versus aeronave de lux

Cum se explică, până la urmă, o diferență atât de mare? Răspunsul stă în mijlocul de transport ales.

Dacă fostul președinte Iohannis obișnuia să închirieze aeronave de lux pentru vizitele sale oficiale, Nicușor Dan a optat pentru o soluție mult mai economică. Acesta se deplasează cu avionul de transport trupe Spartan, o aeronavă care aparține Forțelor Aeriene Române.

Economie cu bătăi de cap

Numai că soluția spartană, deși ieftină, nu este lipsită de provocări logistice. Nu de puține ori, programul oficial a fost dat peste cap. De pildă, în ianuarie, Nicușor Dan a rămas blocat timp de o zi la Paris, unde participa la reuniunea Coaliției de Voință, tocmai din cauza imposibilității de decolare a avionului Spartan.

Și nu e singurul incident. A existat și o excepție de la regulă, în luna februarie, când a fost necesară închirierea unei aeronave private. Atunci, Nicușor Dan s-a deplasat în Statele Unite ale Americii pentru a participa la Consiliul Păcii inițiat de Donald Trump, iar aeronava militară nu a putut decola din cauza condițiilor meteo severe (un factor des întâlnit în cazul acestui tip de avion). V-ați gândit vreodată la acest compromis între cost și eficiență?

Această diferență semnificativă subliniază economia considerabilă realizată prin utilizarea aeronavelor militare, dar scoate la iveală și provocările logistice asociate, precum întârzierile cauzate de vreme.