Deputatul PSD Petre Emanoil Neagu, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, a participat miercuri la şedinţa Biroului Politic Judeţean al PNL Buzău. Miza întâlnirii, conform unor surse politice, a fost o posibilă trecere a acestuia în rândul liberalilor, o mișcare ce ar putea reconfigura scena politică locală.

Negocieri la sediul PNL

Neagu a ajuns la sediul liberalilor după începerea ședinței și s-a adresat direct membrilor din conducerea organizației județene. Iar la întâlnire a fost prezent și Gabriel Ilie, cel care a ocupat funcția de subprefect al județului Buzău până în luna februarie a anului trecut. Deocamdată, discuțiile par a fi într-o fază incipientă, însă prezența unui social-democrat de acest calibru la o ședință internă a PNL nu este deloc un detaliu minor. V-ați gândit ce se negociază, de fapt, în spatele acestor mișcări aparent bruște?

O declarație prudentă

Până la această oră, deputatul nu a părăsit grupul parlamentar al PSD din Camera Deputaţilor.

Contactat pentru un punct de vedere, Petre Emanoil Neagu a fost extrem de rezervat, confirmând doar existența unor tatonări. „Azi nu s-a întâmplat nimic, am fost doar la nişte discuţii cu domnii de la PNL. Deocamdată sunt deputat PSD şi vedem ce se va întâmpla pe viitor şi dacă se va produce vreo schimbare”, a declarat acesta. ușa nu e închisă, dar nici deschisă complet.

Reorganizare în filiala Buzău?

O eventuală cooptare a lui Neagu ar putea produce unde de șoc în structura PNL Buzău, condusă în prezent de Adrian Mocanu. E drept că orice mutare de acest calibru vine cu rearanjări de forțe și nemulțumiri. Sursele citate susțin că deciziile finale (dacă vor exista) vor depinde exclusiv de evoluția viitoare a discuțiilor dintre cele două părți.

Dar discuțiile nu se opresc aici. În contextul acestor negocieri, numele lui Gabriel Ilie este vehiculat pentru o posibilă implicare în structurile de conducere ale organizației locale a PNL din Râmnicu Sărat.