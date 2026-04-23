Vot cheie la Bruxelles. Comisia de afaceri juridice (JURI) a Parlamentului European a decis joi, 21 aprilie, să recomande ridicarea imunității parlamentare a eurodeputatei Diana Șoșoacă. Decizia finală urmează să fie supusă votului în plenul de la Strasbourg săptămâna viitoare, măsura venind în contextul unei solicitări formulate de Parchetul General din România.

Acuzații extrem de grave pe lista procurorilor

Iar dosarul instrumentat de autoritățile române nu este deloc subțire. Pe numele Dianei Șoșoacă sunt formulate acuzații pentru un total de 11 infracțiuni, considerate deosebit de grave. Hai să vedem despre ce e vorba. Potrivit documentelor, aceasta ar fi comis patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal.

Pe lângă acestea, mai apar patru fapte de promovare publică a cultului unor persoane condamnate pentru genocid și crime de război. Si asta nu e tot. Lista continuă cu promovarea unor idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. si eurodeputata este acuzată de promovarea în public a ideilor antisemite, de negarea sau minimalizarea Holocaustului și a efectelor acestuia, dar și de ultraj.

Ce urmează după votul din comisie

Raportul adoptat de comisia JURI va fi acum înaintat plenului Parlamentului European. Acolo se va da votul final. Dacă majoritatea eurodeputaților vor vota pentru ridicarea imunității, atunci autoritățile române vor putea continua fără opreliști urmărirea penală și ancheta în acest dosar stufos.

Numai ca lucrurile stau puțin diferit față de cum s-ar aștepta mulți. Chiar și în acest scenariu, statutul de europarlamentar al Dianei Șoșoacă nu va fi afectat (cel puțin nu imediat), pentru că ridicarea imunității nu implică și pierderea automată a mandatului obținut.

Cifrele vorbesc de la sine.

Reacția Dianei Șoșoacă: oferte de „azil politic”

Pusă în fața acestor acuzații, Diana Șoșoacă a avut o reacție surprinzătoare încă de la audierea din 24 martie. V-ați fi gândit la asta? Ea a susținut că ar fi primit oferte de „azil politic” din partea a cinci state, fără a oferi însă detalii suplimentare sau dovezi concrete în acest sens.

Decizia finală a Parlamentului European este așteptată săptămâna viitoare. Atunci se va stabili, pe bune, dacă justiția din România va putea continua procedurile în acest dosar cu greutate.