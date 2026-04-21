Dominic Fritz anunță o decizie care ar putea schimba negocierile politice

Liderul USR, Dominic Fritz, afirmă că partidul său nu va mai intra într-o coaliție cu PSD dacă social-democrații susțin o moțiune de cenzură împreună cu AUR, acuzând PSD de lipsă de consecvență.

Dominic Fritz, președintele USR, a transmis un mesaj clar la începutul negocierilor pentru formarea unui nou guvern. El a spus că USR nu va face parte dintr-o coaliție cu PSD dacă social-democrații vor vota o moțiune de cenzură alături de AUR. Aceasta devine o condiție de bază pentru orice discuție viitoare.

Culisele relației tensionate dintre USR și PSD

Fritz a făcut aceste precizări într-o conferință de presă, atunci când a fost întrebat dacă USR ar accepta să intre într-un guvern cu PSD, chiar dacă funcția de premier ar fi ocupată de un tehnocrat. El a explicat că poziția USR depinde de modul în care PSD se raportează la AUR.

Președintele USR a amintit că PSD a votat recent o moțiune simplă împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, alături de AUR, iar cele două partide au amânat împreună votul pentru Avocatul Poporului. Pentru Fritz, aceste episoade arată că PSD încearcă să joace pe mai multe planuri, fiind parte din guvern, dar uneori votând împotriva propriului Executiv.

El a spus: „Sunt acum tot felul de scenarii pe masă. Linia noastră este clară. Nu vom face parte dintr-un guvern dacă PSD votează o moțiune de cenzură împreună cu AUR. Au votat deja o moțiune împotriva Dianei Buzoianu, împreună cu AUR au amânat votul pentru Avocatul Poporului, tot împreună cu AUR, și acest joc dublu, aceste majorități paralele, acest șantaj continuu în care PSD vrea să facă parte dintr-un guvern, dar vrea din când în când să și voteze împotriva propriului Guvern. Acest joc nu poate continua și de aceea, pentru o astfel de formulă, noi nu putem să stăm la dispoziție.”

Mișcări neașteptate în Parlament și temeri legate de extremism

Fritz a fost întrebat și dacă USR și-ar compromite imaginea dacă ar accepta să facă parte dintr-un guvern minoritar susținut de voturile extremiștilor. Răspunsul său a fost ferm: „Nimeni nu vrea să se bazeze pe voturile extremiștilor. Asta este foarte clar. Pericolul ca România să alunece într-o zonă iliberală este real. Doar că, realitățile din Parlament, trebuie să luăm act de ele și tocmai de aceea acum începem aceste consultări și negocieri (…) Scenariul cel mai valabil ar fi ca PSD să își revină și să vadă că un deficit de 9-10% la care ne-au adus într-o guvernare Ciolacu-Ciucă nu se poate repara reîntorcându-ne fix la același tip de guvernare.”

El consideră că situația din Parlament impune discuții și negocieri atente. Totuși, nu vede ca o soluție să se bazeze pe voturile AUR pentru instalarea unui guvern. Din perspectiva sa, acest lucru ar pune USR într-o poziție dificilă și ar putea afecta stabilitatea politică.

Negocieri cu mize mari și decizii care pot schimba totul

Declarațiile lui Dominic Fritz stabilesc o poziție clară pentru USR la începutul negocierilor pentru formarea unui nou guvern. Refuzul de a guverna cu PSD dacă acesta colaborează cu AUR la moțiuni de cenzură devine o linie roșie pentru partid.

Aceste acuzații de joc dublu la adresa PSD complică orice posibilă colaborare viitoare. Lipsa de încredere între USR și PSD devine tot mai vizibilă, iar șansele unei coaliții solide scad dacă aceste tensiuni persistă.

Fritz a atras atenția și asupra riscului ca România să fie influențată de extremism, subliniind că USR nu va accepta să depindă de voturile AUR pentru formarea unui guvern. Această poziție pune presiune pe PSD să își clarifice strategia și să aleagă între colaborarea cu USR sau cu AUR.

Negocierile abia au început, iar poziția USR este fermă. Dacă PSD va continua să colaboreze cu AUR la moțiuni de cenzură, șansele unui guvern comun scad considerabil. Următoarele săptămâni vor arăta dacă există loc pentru compromisuri sau dacă fiecare partid va merge pe drumul său.

În final, rămâne de văzut dacă PSD va răspunde la această provocare și dacă partidele vor reuși să găsească o formulă stabilă pentru guvernare. Situația politică este în continuă schimbare, iar deciziile luate acum vor influența direcția țării pentru următorii ani.