Tensiuni majore în coaliția de guvernare. Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat vineri, 27 martie, că nu mai are nicio așteptare ca partenerii de la PSD să-și respecte angajamentele luate. Acuzațiile vin în contextul în care social-democrații se pregătesc să voteze, pentru a doua oară, o moțiune împotriva ministrului USR al Mediului, Diana Buzoianu.

Ipocrizie la nivel înalt

Liderul USR acuză o dublă măsură din partea social-democraților, care declară public la Bruxelles că exclud colaborarea cu extremiștii, dar în țară fac exact contrariul. Fritz a punctat contradicția flagrantă dintre discursul european al PSD și acțiunile din Parlamentul României. V-ați fi așteptat la altceva?

„Ieri, nici nu a apucat să termine Sorin Grindeanu să ne transmită din Bruxelles că PSD «exclude orice variantă de colaborare» cu AUR, că în România, colegii lui PSD din Parlament anunțau că vor vota moțiunea inițiată de extremiști. A doua oară. Încălcând din nou protocolul de coaliție”, a scris Dominic Fritz pe contul său de Facebook.

„Nu mai am așteptări”

Dominic Fritz s-a arătat complet dezamăgit de comportamentul partenerilor de guvernare, afirmând că nu mai are iluzii în privința respectării cuvântului dat de către PSD. El a subliniat că această atitudine nu afectează doar relația cu USR, ci induce în eroare chiar și propriul electorat al social-democraților.

„Nu mai am așteptări să se țină de cuvânt partenerii de la PSD, nu față de USR oricum. Ce mi-e greu însă să înțeleg e cum pot să-și inducă în eroare propriii alegători în halul ăsta”, a transmis liderul USR.

Iar întrebarea lui este una de bun simț, până la urmă: „Când în mod constant zici una și faci alta, chiar nu începe să zgârie un pic la ureche?”

De ce este vizată Diana Buzoianu

Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului (inițiată de grupul PACE – Întâi România) o acuză pe Diana Buzoianu de mai multe nereguli. Inițiatorii susțin că ministerul „a devenit o fortăreață a blocajului”, blocând numeroase proiecte prin avize de mediu.

Pe lista acuzațiilor se mai numără „eșecul criminal de management în criza apei din Prahova și Dâmbovița” și „dezastrul gropilor de gunoi și rușinea Europei”.

USR își apără ministrul

În replică, Dominic Fritz susține că atacurile la adresa Dianei Buzoianu vin tocmai pentru că aceasta încearcă să reformeze sistemul și să oprească ilegalitățile. Potrivit lui, parlamentarii PSD „sunt deranjați la maximum de curajul ministrei USR Diana Buzoianu”.

Fritz crede că Buzoianu „deranjează pentru că face curățenie”.

Moțiunea urmează să fie dezbătută și supusă la vot luni, în plenul Senatului, moment care va clarifica definitiv poziția PSD în această dispută politică.