Liderul USR, Dominic Fritz, a avut o întâlnire cu președintele Nicușor Dan despre criza politică generată de PSD. Fritz avertizează că dacă PSD va răsturna Guvernul cu sprijinul AUR, nu va mai putea fi considerat partener. USR cere ca PSD să fie responsabil și să nu blocheze programe importante precum PNRR și SAFE.

Semnale de alarmă la nivel înalt

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că discuția cu președintele Nicușor Dan a fost marcată cu destul de multe îngrijorări, din cauza crizei politice declanșate de PSD.

Fritz a evidențiat că nu există o soluție rapidă la situația actuală. Principala problemă este riscul de a bloca programe care aduc bani importanți României.

Dominic Fritz a declarat: „Este evident că nu există cale ușoară din criza în care ne-a aruncat PSD. I-am exprimat președintelui așteptarea noastră ca PSD, chiar și în această criză, să arate un minim de responsabilitate față de această țară, să nu blocheze programele SAFE, să nu blocheze PNRR și să facă posibil să tragem o linie clară între momentul în care PSD a făcut parte din acest guvern și momentul în care nu va mai face parte din acest guvern, iar am înțeles că acest moment va fi mâine și ne așteptăm ca PSD să își retragă rapid oamenii care au fost puși în funcție pe cale politică. Am reiterat președintelui că un PSD care șantajează constant cu o majoritate paralelă cu partidul extremist AUR, dacă merge atât de departe încât să voteze o moțiune de cenzură împotriva Guvernului, nu va mai putea să fie un partener pentru noi.”

Mișcări neașteptate pe scena politică

Fritz a acuzat PSD că pune presiune pe actualul Guvern profitând de o posibilă majoritate împreună cu AUR. Această tactică adâncește incertitudinea politică.

Liderul USR a spus că, dacă PSD va merge până la a vota o moțiune de cenzură cu sprijinul AUR, atunci colaborarea cu USR nu va mai fi posibilă. Acesta ar reprezenta un moment clar de separare.

Fritz a mai adăugat că, dacă PSD va contribui la căderea Guvernului, social-democrații trebuie să vină cu o soluție clară despre cine va conduce România după o eventuală moțiune de cenzură. Aceasta este o responsabilitate pe care nu o pot evita.

În același timp, Fritz a subliniat că USR este dispus să participe chiar și la un guvern minoritar, arătând deschidere pentru soluții care să ajute la depășirea crizei.

O linie trasată între parteneri

USR cere ca diferența dintre perioada în care PSD a fost la guvernare și momentul în care nu va mai fi să fie clară. Fritz a spus că acest moment ar putea veni foarte curând, poate chiar „mâine”.

USR se așteaptă ca PSD să își retragă rapid oamenii numiți politic în funcții publice, pentru a asigura o tranziție clară și corectă. Acest pas este considerat esențial pentru claritate și transparență în guvernare.

Chiar dacă situația este tensionată, Fritz a afirmat: „Rămânem ferm alături de toți românii care urmăresc această criză în aceste zile și suntem încurajați de faptul că sunt foarte mulți români care ne transmit pe toate canalele posibile să continuăm lupta noastră pentru o Românie mai modernă, mai prosperă, mai curată și să continuăm calea reformelor.”

O variantă care nu intră în discuție

Legat de posibilitatea numirii unui premier tehnocrat, Fritz a precizat: „Nu am discutat deloc această variantă”. Astfel, această opțiune nu este luată în calcul deocamdată.

Ce se decide în următoarele zile

Următoarele zile sunt esențiale pentru viitorul politic al țării. Toată atenția este pe PSD, care trebuie să decidă dacă va susține o moțiune de cenzură împotriva Guvernului, eventual cu sprijinul AUR.

Dacă PSD va contribui la căderea Guvernului, va trebui să își asume responsabilitatea de a propune o soluție de guvernare. Acest lucru ar putea aduce negocieri intense și o perioadă de incertitudine politică.

Pe de altă parte, dacă PSD va decide să își retragă miniștrii și să nu susțină moțiunea, tranziția ar putea fi mai liniștită, chiar dacă relațiile dintre partide vor rămâne tensionate.

Accesul la fondurile europene prin PNRR și SAFE depinde de stabilitatea guvernării. Deciziile din următoarele zile vor avea un impact major asupra viitorului României. Rămâne de văzut dacă va prima responsabilitatea sau va continua confruntarea politică.