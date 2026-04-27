Liderul USR, Dominic Fritz, avertizează că acest demers va aduce luni de instabilitate politică și va afecta economia. El acuză cele două partide că pun interesele personale mai presus de cele ale României.

O mișcare neașteptată schimbă calculele din Parlament

Luni, scena politică din România a fost zguduită de o decizie importantă. PSD și AUR au depus împreună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Reacția nu a întârziat. Dominic Fritz, liderul USR, a criticat dur această acțiune.

El a spus: „Premierul şi miniştrii sunt la muncă. PSD şi AUR au confirmat azi dimineaţă ceea ce mulţi dintre noi ştiam. Cele două partide sunt din acelaşi aluat. Iar moţiunea depusă e, aşa cum au spus ei, „primul pas pe drumul lor comun”. Mulţumim pentru claritate, măcar atât. Se limpezesc apele. „Suveranismul” este doar o altă faţă a pesedismului”.

Semnale de alarmă din partea lui Fritz

Dominic Fritz a transmis un mesaj clar. El a subliniat că depunerea moțiunii în acest moment are un scop bine stabilit.

El a declarat: „Revenirea PSD la putere e singurul lucru care contează. Să fie clar ce înseamnă o moţiune de cenzură în acest moment: luni de instabilitate politică. Un nou tăvălug al preţurilor, rate care vor creşte, locuri de muncă mai puţine. România nu-şi permite haosul pe care îl pregătesc PSD şi AUR. Nu au nicio remuşcare pentru ceea ce le fac românilor, pentru răul pe care-l fac României”.

Un alt punct al criticii sale a vizat investițiile: „26 de miliarde de euro pentru spitale, şcoli, locuri de muncă, apărarea ţării sunt pentru PSD şi AUR un detaliu irelevant”.

USR anunță ce urmează pentru guvern

În ciuda acestei inițiative, mesajul lui Fritz a fost unul de fermitate. El a spus: „Nu ne intimidează această manevră. Dimpotrivă. În iunie 2024 ne-am asumat guvernarea cu obiectivul de a repara dezechilibrele produse de guvernarea anterioară şi de a demara reformele de care statul are nevoie, reforme amânate de-a lungul anilor de fiecare guvernare. De luni de zile, drumul spre reformă a fost sabotat de PSD. Acum şi-au dat arama pe faţă. USR va rămâne consecvent cu principiile şi deciziile sale. O repet: dacă PSD dă jos acest guvern cu mâna AUR, nu vom negocia o nouă coaliţie cu PSD. Pentru că drumul proeuropean al României nu poate fi doar un slogan convenabil, de aruncat la gunoi atunci când o alianţă cu extremiştii promite mai mult acces la resursele statului”.

Ce planuri au PSD și AUR după moțiune

Reprezentanții PSD și AUR au venit cu propria poziție luni. Petrișor Peiu (AUR) și Marian Neacșu (PSD) au făcut declarații publice.

Ei au spus că, până în acel moment, nu s-a discutat „absolut nimic” despre o eventuală guvernare comună. De asemenea, au precizat că, „din câte cunosc” ei, nici liderii lor nu au făcut vreun pas în această direcție.

În legătură cu posibilitatea de a aduna sprijin din alte partide, Neacșu a lansat un apel către parlamentarii „din toate partidele” care cred în „acest demers”.

El a spus că sunt bineveniți cei care au propuneri pentru textul moțiunii sau care doresc să o susțină prin semnătură și vot. Neacșu a menționat în mod explicit că sunt bineveniți și parlamentarii PNL nemulțumiți de Ilie Bolojan.

Două tabere, două strategii diferite

La final, Fritz a subliniat diferența clară dintre cele două tabere politice. Această diferență definește conflictul actual din Parlament.

El a afirmat: „PSD şi AUR aleg haosul şi propriile interese. USR alege munca, seriozitatea şi reformele”.

Atmosfera politică devine tot mai tensionată. Moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR reprezintă primul pas într-un proces care se anunță lung și plin de provocări.

Următoarele zile și săptămâni vor arăta dacă moțiunea va strânge suficient sprijin pentru a fi adoptată și ce efecte va avea asupra guvernării și economiei României. Instabilitatea, avertizează Fritz, pare să devină o realitate pentru perioada următoare.