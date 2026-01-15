Președintele american Donald Trump a declarat că execuțiile din Iran se opresc, pe fondul tensiunilor crescute dintre cele două țări. Declarația sa, lipsită de detalii, a urmat unui mesaj transmis protestatarilor iranieni, cărora le-a spus că „ajutorul este pe drum”, conform AP, citat de Romanialibera. Administrația de la Washington a promis că va acționa pentru a răspunde guvernului de la Teheran.

Declarații privind încetarea execuțiilor

Președintele Donald Trump nu a oferit detalii despre o eventuală reacție a Statelor Unite, nefiind clar dacă remarcile sale de miercuri indică o amânare a unor posibile acțiuni. Liderul american a susținut că a primit informații despre o schimbare a situației. „Ni s-a spus că uciderile din Iran se opresc – s-au oprit – se opresc”, a afirmat Trump, adăugând că nu mai există planuri pentru continuarea execuțiilor. „Și nu există niciun plan pentru execuții, sau o execuție, sau execuții – așa că mi s-a spus asta din surse sigure”, a completat președintele. Comentariile au fost făcute după ce, marți, Trump s-a consultat cu echipa sa de securitate națională. Anterior, acesta calificase evenimentele din Iran drept un „masacru semnificativ”.

Tensiuni maxime și alerte de călătorie

Tensiunile din regiune au escaladat, iar surse indică un posibil atac al SUA asupra Iranului în următoarele 24 de ore. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din România a emis o alertă de călătorie de nivel 9/9, cel mai înalt, cu mesajul pentru cetățenii români: „Părăsiți imediat țara”.

Ca reacție la posibile acțiuni militare, Iranul a amenințat bazele americane din Orientul Mijlociu. Oficialii de la Teheran au avertizat că acestea „vor fi lovite dacă SUA ne atacă”, indicând un răspuns militar direct la orice agresiune. Amenințarea vizează întreaga infrastructură militară a Statelor Unite din regiune.

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