Europarlamentarul Virgil Popescu anunță că a depus amendamente pentru includerea în finanțările Uniunii Europene a două proiecte majore de infrastructură rutieră: drumul expres Craiova-Drobeta Turnu Severin-Lugoj și modificarea traseului Iași-Chișinău, ambele pentru perioada 2028-2034.

Un proiect rutier așteptat de ani de zile în Oltenia primește un nou impuls din partea autorităților. Virgil Popescu, europarlamentar PNL, a făcut demersuri concrete pentru ca acest drum să intre pe lista proiectelor ce pot primi finanțare europeană. Ce ar putea însemna asta pentru regiune?

O nouă etapă pentru drumul care poate schimba legăturile din vestul țării

Virgil Popescu transmite că drumul expres Craiova – Drobeta Turnu Severin – Lugoj rămâne o prioritate pentru dezvoltarea zonei. Acesta a depus un amendament pentru ca proiectul să fie inclus la finanțare europeană, prin programul Connecting Europe Facility (CEF), pentru perioada 2028-2034. Scopul este ca acest drum să fie parte din coridorul european care leagă Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Egee, cu traseul Lugoj – Drobeta Turnu Severin – Craiova – Sofia.

„Nu renunț la drumul expres Craiova – Drobeta Turnu Severin – Lugoj! Am depus un amendament pentru a fi inclus la finanțare pe coridorul Marea Baltică, Marea Neagră – Marea Egee, prin facilitatea Connecting Europe Facility, pentru perioada 2028 – 2034, pe următoarea rută: Lugoj – Drobeta Turnu Severin – Craiova – Sofia!”, a declarat Virgil Popescu.

Popescu subliniază că nu abandonează acest obiectiv și a inițiat proiectul încă din perioada în care era deputat. Realizarea acestui drum expres rămâne un angajament atât personal, cât și politic.

Sprijin din Parlamentul European și mizele ascunse ale proiectului

Amendamentul nu a fost depus de unul singur. Virgil Popescu a primit susținerea mai multor colegi europarlamentari români, care au semnat împreună cu el pentru acest proiect.

„Le mulțumesc colegilor europarlamentari care susțin acest proiect și au semnat alături de mine acest amendament: Dan Motreanu, Siegfried Mureșan, Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Mircea Hava, Rareș Bogdan, Iuliu Winkler și Lorant Wincze. Această ajustare va permite finalizarea unei verigi lipsă esențiale în cadrul Coridorului BBA prin crearea unei axe continue, de mare capacitate, între vestul și sudul României și mai departe până în Bulgaria.”, a mai spus Popescu.

Acest drum ar închide una dintre verigile lipsă din Coridorul Baltic-Marea Neagră-Marea Egee, creând o legătură rapidă între vestul și sudul României, cu deschidere spre Bulgaria. Segmentul Lugoj – Drobeta Turnu Severin – Craiova va asigura o conexiune directă între coridorul Dunării, zona economică din vest și principalele rețele de transport din Europa Centrală. Pentru Oltenia, această infrastructură ar putea aduce investiții, locuri de muncă și dezvoltare mai rapidă.

Un studiu de fezabilitate care ar putea decide viitorul proiectului

„În prezent, este în curs de desfășurare un studiu de fezabilitate pentru aliniamentul Lugoj – Drobeta Turnu Severin – Calafat, care reprezintă coloana vertebrală a extinderii propuse. Secțiunea de drum de mare viteză are o lungime estimată la aproximativ 215 km. Așa cum am promis, mă țin de cuvânt. Acest proiect de infrastructură rutieră este extrem de important pentru regiunea Olteniei, pentru a o ajuta să se dezvolte economic.”, a explicat Virgil Popescu.

Un nou traseu pentru Moldova care schimbă planurile inițiale

Pe lângă proiectul pentru Oltenia, Virgil Popescu a depus un alt amendament important, de această dată pentru zona Moldovei, ce vizează traseul strategic Iași – Chișinău. Acesta propune modificarea rutei existente, pentru a integra Republica Moldova în rețeaua europeană de transport TEN-T, folosind un traseu mai eficient și cu o capacitate sporită.

„Amendamentul propus de mine și colegii europarlamentari reprezintă nu doar o optimizare tehnică a traseului, ci și o măsură strategică ce valorifică investițiile existente, crește reziliența coridorului și accelerează integrarea Republicii Moldova în rețelele europene de transport.”, a precizat Popescu.

Prin această modificare, se dorește asigurarea unei conexiuni directe la principalele drumuri și căi ferate din România, facilitând legăturile dintre cele două țări. Popescu consideră că acest pas va crește reziliența coridorului și va accelera apropierea Republicii Moldova de rețelele europene.

Proiectul urmărește să întărească relațiile dintre România și Republica Moldova și să sprijine integrarea acesteia prin infrastructură modernă.

Decizii care pot schimba harta transporturilor în anii următori

Amendamentele depuse de Virgil Popescu și colegii săi sunt în prezent analizate la nivel european. Procesul de evaluare și aprobare a finanțării prin CEF este complex și implică o competiție între mai multe proiecte.

Dacă vor fi aprobate, aceste proiecte ar putea fi puse în practică în perioada 2028-2034. Pentru asta, studiile de fezabilitate și documentațiile tehnice trebuie finalizate la timp. În cazul drumului Craiova-Drobeta-Lugoj, rezultatele studiului de fezabilitate în curs vor stabili detaliile tehnice și costurile. Pentru traseul spre Chișinău, modificarea propusă trebuie să demonstreze clar avantajele față de varianta actuală.

Dacă aceste proiecte vor reuși să obțină finanțare, ele ar putea schimba modul în care se circulă în vestul și nord-estul României, aducând beneficii economice pentru Oltenia și consolidând legăturile dintre România și Republica Moldova în rețelele europene de transport. Următorii pași vor fi decisivi pentru viitorul acestor investiții majore.