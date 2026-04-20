Preşedintele României subliniază importanţa esenţială a educaţiei financiare pentru tineri şi adulţi, legând cunoştinţele financiare de prosperitatea naţională şi atrăgând atenţia asupra pericolului dezinformării.

Preşedintele Nicuşor Dan a pus accent pe nevoia de educaţie financiară, considerând-o esenţială pentru orice tânăr sau adult care termină şcoala şi ajunge să se confrunte cu credite, investiţii sau decizii economice. Luni, la Bucureşti, în cadrul Forumului Educaţiei Financiare organizat la ASE, acesta a explicat de ce acest subiect este atât de important pentru viitorul fiecărui român.

Ce nu știe aproape nimeni despre educația financiară

Nicuşor Dan a vorbit despre impactul educaţiei financiare la nivel personal, subliniind că nu este o opţiune, ci o nevoie reală în viaţa de zi cu zi. El a declarat: „Subiectul educației financiare e foarte important. În primul rând, la nivel individual. E important ca un tânăr care iese din școală, un om adult, să cunoască ecosistemul financiar care îl înconjoară. Cum să ia un credit, cum să compare, cum se poate investi, astea sunt chestiuni elementare fără de care, în secolul XXI, ești lipsit de niște abilități absolut esențiale”.

Fără aceste cunoştinţe, tinerii şi adulţii ajung să fie vulnerabili în faţa deciziilor financiare importante. Astfel de abilităţi sunt esenţiale pentru a lua decizii informate, fie că este vorba despre alegerea unui credit sau despre modul în care economiile pot fi investite. Nicuşor Dan consideră că lipsa educaţiei financiare poate avea efecte negative pe termen lung asupra fiecărei persoane.

Legături ascunse între bani și viitorul unei țări

Preşedintele a explicat că efectele educaţiei financiare nu se opresc la nivel individual, ci influenţează întreaga societate. Nicuşor Dan a afirmat: „Să ne uităm puțin și la zona socială, pentru că există o corelație între prosperitatea unei țări și nivelul de educație financiară. Și corelația asta e demonstrată în studii. Și de ce se întâmplă asta? Pentru că, pe de o parte, când ai niște oameni care au o educație financiară, ei vor influența politicile publice. Politicienii se uită la ce gândesc oamenii cărora le cer votul și în funcție de asta merg într-o parte sau alta cu politicile publice. Din păcate, am văzut exemple în care o lipsă de cunoaștere financiară a societății a dus politicianul în decizii nesănătoase pentru economia românească, deci pentru prosperitatea colectivă”.

El a subliniat că lipsa educaţiei financiare poate afecta întreaga economie: „O lipsă de cunoaștere financiară a societății a dus politicianul în decizii nesănătoase pentru economia românească”.

Cum poate schimba educația financiară mediul de afaceri

Un alt aspect important menţionat de preşedinte este rolul educaţiei financiare în dezvoltarea antreprenoriatului. „În al doilea rând, o societate cu o educație financiară sănătoasă va avea mai mult antreprenoriat. Fără antreprenoriat economia scârțâie și o societate cu o educație financiară sănătoasă va avea (…) un apetit pentru a duce capitalul către zona privată a economiei unde este nevoie de acel capital”.

Capcanele ascunse din lumea digitală și efectele lor

Nicuşor Dan a atras atenţia asupra pericolelor din mediul online, unde dezinformarea financiară este prezentă la tot pasul. El a declarat: „Noi trăim un război informațional. E o certitudine, îl vedem la toate nivelurile, inclusiv la reclame pe internet în care domnul guvernator, reclame false, ca să fie foarte clar, în care domnul guvernator vă invită să investiți ca să aveți profit de 300%. Cine are o educație financiară va ști că nu există profit de 300%. Și ăsta este doar un aspect al războiului informațional și al dezinformării”.

Mai mult, Dan a atras atenţia că „Alte aspecte vizează însăși încrederea oamenilor în democrație și încearcă să-i ducă către modele autoritare”. Dezinformarea financiară poate slăbi încrederea în sistemul democratic.

Cine poate rupe lanțul imposturii online

Preşedintele a subliniat nevoia ca profesioniştii cu credibilitate să se implice activ în combaterea imposturii, chiar şi pe platforme precum TikTok: „Am fost foarte bucuros și onorat când am fost invitat să vin la această reuniune, pentru că este nevoie, inclusiv în zone în care un profesionist de principiu spune că nu are ce să caute, cum ar fi TikTok-ul, e nevoie ca oameni cu credibilitatea lor profesională să intre și să demaște impostura din aceste zone. Pentru că altfel o parte întreagă a societății noastre se duce într-o direcție total, total nesănătoasă”.

Ce rămâne de făcut pentru viitorul României

Mesajul transmis de Nicuşor Dan la Forumul Educaţiei Financiare a fost clar și cuprinzător. Educaţia financiară este o investiţie în viitorul tinerilor şi în stabilitatea economică a ţării. Participarea unor personalităţi precum guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, şi a mai multor miniştri arată că subiectul este tratat cu seriozitate la cel mai înalt nivel.

Fără o educaţie financiară solidă, cetăţenii riscă să fie victime ale dezinformării şi să ia decizii care pot afecta negativ atât viaţa personală, cât şi economia naţională. Viitorul prosperităţii României depinde de gradul în care oamenii vor fi pregătiţi să înţeleagă şi să gestioneze corect informaţiile financiare. Doar aşa pot lua decizii bune pentru ei şi pot contribui la dezvoltarea unei societăţi sănătoase şi echilibrate.