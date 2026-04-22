Ministrul Muncii, Florin Manole, susține că premierul Bolojan ar trebui să se retragă deoarece nu mai există o majoritate parlamentară care să îl susțină. Toți miniștrii PSD spun că sunt hotărâți să demisioneze.

Tensiunile cresc la Palatul Victoria

Atmosfera politică din București devine tot mai încărcată. După ultimele declarații ale unor membri ai Guvernului, se conturează un moment cheie pentru actuala conducere. În prim-plan se află Partidul Social Democrat și relația cu premierul Bolojan. De această dată, lucrurile par să fi ajuns la un punct critic.

Florin Manole, ministrul Muncii și lider PSD, a transmis un mesaj care ridică semne de întrebare privind viitorul apropiat al guvernului.

PSD transmite un semnal clar premierului

Miercuri, Florin Manole a prezentat public poziția oficială a partidului său, solicitând direct premierului Bolojan să demisioneze. Ministrul Muncii a declarat:

„În acest moment, ceea ce ştim din punct de vedere politic (…) este că aşteptăm ca premierul Bolojan să aibă o reacţie raţională, prin care să facă un pas în spate atunci când se pare că nu mai există o majoritate care să îl susţină. Dacă nu se va întâmpla asta, sigur că vom continua să ne ducem mesajul, mandatul pe care l-am primit zilele trecute de la cei 5.000 de colegi ai noştri, să îl ducem mai departe.”

Potrivit lui Manole, lipsa unei majorități parlamentare face imposibilă funcționarea normală a executivului. Dacă premierul nu va face acest pas, PSD va insista pe demisie.

Echipa PSD se pregătește de o decizie importantă

Florin Manole a subliniat că nu este singur în această decizie. Întreaga echipă de miniștri PSD este hotărâtă să demisioneze dacă situația nu se schimbă. Ministrul Muncii a spus:

„Pot să vă zic clar că şi eu şi toţi ceilalţi colegii ai mei miniştri rămânem fermi în legătură cu acest subiect. Deci da, nici o problemă cu demisia.”

Unitatea miniștrilor PSD arată că decizia de a demisiona este una colectivă și nu ține doar de un singur membru al guvernului. Manole a subliniat și sprijinul din partea membrilor partidului, menționând că vor duce mai departe mandatul primit de la cei 5.000 de colegi ai săi.

Ce urmează pe scena politică

Declarațiile lui Florin Manole deschid o perioadă de incertitudine politică. Criza politică este acum la vedere, iar soluțiile nu sunt ușor de anticipat.

Prima variantă ar fi ca premierul Bolojan să demisioneze, ceea ce ar permite formarea unui nou guvern sau, eventual, organizarea de alegeri anticipate. Totul depinde de reacția premierului la cererea PSD.

Dacă premierul va refuza să demisioneze, miniștrii PSD își vor depune demisiile, ceea ce ar duce la destrămarea actualei coaliții de guvernare. PSD este o piesă esențială în actualul executiv, iar plecarea miniștrilor ar crea un vid la vârf.

O altă variantă, mai puțin probabilă după cele declarate, ar fi renegocierea coaliției sau găsirea unui nou sprijin parlamentar. Totuși, afirmația că „nu mai există o majoritate” sugerează că această opțiune nu mai este pe masă pentru PSD.

În perioada următoare, toți ochii sunt ațintiți asupra premierului Bolojan. Va răspunde la solicitarea PSD sau va alege să rămână în funcție? Decizia lui va influența cursul politicii românești în următoarele săptămâni.

Indiferent de rezultat, poziția clară a lui Florin Manole și a miniștrilor PSD a transformat o situație tensionată într-o criză politică de proporții. Presiunea este acum maximă asupra premierului și a întregului guvern. Următoarele zile vor fi decisive pentru scena politică din România.