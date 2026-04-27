Fostul ministru al Muncii evită să spună dacă va vota moțiunea de cenzură depusă de PSD împreună cu AUR. El declară că își dorește un nou mandat ministerial, dar subliniază că revenirea în funcție este „o temă foarte îndepărtată”.

Florin Manole, fost ministru PSD al Muncii, a fost întrebat de mai multe ori despre poziția sa față de decizia partidului de a depune o moțiune de cenzură alături de Alianța pentru Unirea Românilor. Cu toate acestea, Manole a ales să nu răspundă clar și nu a spus dacă va vota sau nu moțiunea.

O linie trasată între trecut și prezent

Întrebat insistent despre votul său, Florin Manole a evitat un răspuns direct. A precizat că vrea să discute doar despre activitatea sa la Ministerul Muncii, nu despre subiecte politice de moment.

Manole a explicat că prezentarea bilanțului mandatului său nu este momentul potrivit pentru declarații legate de teme politice. „Orice alte declarații despre temele politice, în continuarea zilei, în Parlament, în dezbaterile publice”, a afirmat Manole.

Prin această atitudine, Manole a separat clar activitatea sa la minister de deciziile politice luate de partid. A preferat să nu amestece cele două planuri, menținând discuția pe subiectul muncii sale la minister.

Chiar dacă a fost insistent întrebat, fostul ministru a rămas ferm și nu a oferit detalii suplimentare despre votul său sau despre colaborarea PSD cu AUR.

Un drum care poate duce din nou la minister

Pe lângă faptul că a evitat să comenteze moțiunea, Florin Manole a vorbit și despre posibilitatea de a reveni în funcția de ministru al Muncii. Întrebat dacă își dorește un nou mandat, el a răspuns fără ezitare.

„Nu doar că îmi doresc, dar cu certitudine toate temele care țin de Ministerul Muncii și pentru că sunt teme care sunt foarte apropiate de credințele mele politice, toate aceste teme vor fi prioritare pentru mine. Întoarcerea sau nu în minister este o temă foarte îndepărtată și, oricum, nu face obiectul bilanțului”, a declarat Florin Manole.

Fostul ministru nu exclude o revenire, dar consideră că acest subiect nu este de actualitate. Spune că prioritățile sale rămân legate de domeniul muncii, indiferent de funcția pe care o ocupă.

Manole a precizat că, momentan, nu există discuții concrete despre o posibilă revenire la conducerea ministerului, iar atenția sa este îndreptată spre alte activități.

Legătura cu Parlamentul și legile care contează

În prezent, Florin Manole este parlamentar și a declarat că va continua să susțină îmbunătățirea legislației care vizează Ministerul Muncii. El consideră că acest domeniu este foarte important pentru el și că va rămâne o prioritate.

Voi sprijini, ca parlamentar, demersurile care țin de îmbunătățirea legislației care vizează activitatea ministerului pe care l-am condus. Acesta a subliniat că va folosi experiența acumulată la minister pentru a contribui la dezvoltarea unor legi mai bune.

Manole a menționat că temele sociale și cele legate de muncă sunt esențiale pentru el și că va continua să le susțină în activitatea sa din Parlament. El vede această implicare ca pe o continuare firească a muncii sale din perioada în care a condus ministerul.

Teme sociale care rămân în prim-plan

Fostul ministru a explicat că apropierea sa față de temele sociale este motivată de convingerile sale politice. El consideră că politicile sociale și cele legate de muncă trebuie să fie prioritare pentru orice guvern și va insista asupra acestora în activitatea sa parlamentară.

Chiar dacă nu ocupă în prezent o funcție executivă, Manole rămâne implicat în domeniul politicilor sociale și al muncii, prin propuneri legislative și susținerea proiectelor relevante.

Semne de întrebare și pași care urmează

În acest moment, Florin Manole rămâne rezervat față de moțiunea de cenzură și nu oferă detalii despre poziția sa în legătură cu colaborarea dintre PSD și AUR. Tăcerea sa poate ridica semne de întrebare cu privire la dinamica internă a partidului și la modul în care sunt luate deciziile importante.

Pe de altă parte, Manole își reafirmă interesul pentru domeniul muncii și dorința de a contribui la dezvoltarea unor politici eficiente. Nu exclude posibilitatea de a reveni în funcția de ministru, dar vede acest lucru ca pe o perspectivă îndepărtată.

„Întoarcerea sau nu în minister este o temă foarte îndepărtată”, a subliniat Florin Manole.

Activitatea sa parlamentară și implicarea în îmbunătățirea legislației arată că rămâne un actor activ în viața politică, chiar dacă nu se află momentan într-o funcție executivă. Prioritățile sale rămân neschimbate, iar interesul pentru politicile sociale și de muncă este la fel de puternic.

Rămâne de văzut cum va evolua situația în PSD și dacă Florin Manole va fi nevoit să își exprime clar poziția față de moțiunea de cenzură sau de o eventuală revenire în minister. Cert este că el continuă să fie prezent în dezbaterea publică și să susțină proiecte importante pentru societate.