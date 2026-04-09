Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a lansat o acuzație gravă la adresa Ungariei, afirmând că discuțiile Budapestei cu oficiali ruși pe tema sancțiunilor reprezintă „o trădare a solidarității care este necesară între membrii Uniunii Europene”. Aceste dezvăluiri, apărute în urma unor scurgeri audio, pun serios sub semnul întrebării integritatea și încrederea în cadrul deliberărilor europene. Situația tensionată aruncă o umbră lungă asupra unității blocului comunitar, mai ales în contextul războiului din Ucraina.

Cert e că relațiile din blocul comunitar sunt acum mai fragile ca niciodată.

Dialoguri secrete și acuzații de la Paris

Declarația șefului diplomației franceze vine după ce Péter Szijjártó, diplomatul de top al Ungariei, a recunoscut la sfârșitul lunii trecute că a purtat discuții cu oficiali ruși „pe probleme legate de sancțiuni”. Această admitere a avut loc chiar în perioada în care Uniunea Europeană analiza noi măsuri economice menite să vizeze Moscova. Să fim serioși, cum vine asta, să negociezi pe sub masă cu adversarul, când ar trebui să fii unit cu partenerii tăi europeni? Scurgerile audio, publicate de un consorțiu de jurnaliști (inclusiv VSquare și TheInsider), l-au surprins pe Szijjártó în conversații amicale cu oficiali de rang înalt din Rusia. Printre aceștia se numără ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și viceministrul Energiei, Pavel Sorokin. Iar Barrot, întrebat într-un interviu la France Inter dacă aceste scurgeri l-au determinat să rețină anumite informații în timpul întâlnirilor miniștrilor europeni de Externe, a răspuns fără echivoc că ele „au aruncat într-adevăr îndoieli asupra integrității deliberărilor noastre”. „Trebuie să rămânem uniți”, a subliniat Barrot, accentuând importanța coeziunii în vremuri complicate.

Reacția UE și limitarea accesului la informații

Comisia Europeană a reacționat încă de luna trecută, calificând scurgerile drept „extrem de îngrijorătoare”. Deși până acum nu a existat un răspuns european formal, concret, Uniunea Europeană a luat deja măsuri. A limitat fluxul de materiale confidențiale către Ungaria, un semnal clar de neîncredere. Ba chiar, liderii europeni au început să se întâlnească în grupuri mai mici, o consecință directă a acestor evenimente. Dar, dincolo de aceste măsuri administrative, întrebarea rămâne: cât de mult afectează astfel de acțiuni coeziunea blocului și capacitatea sa de a acționa unitar pe scena internațională?

Legăturile strânse dintre Budapesta și Moscova se adâncesc

Viktor Orbán, prim-ministrul Ungariei, este recunoscut de mult timp drept unul dintre cei mai pro-ruși lideri din Europa. Lucrurile stau puțin diferit la Budapesta, se pare, față de majoritatea capitalelor europene. Ungaria și Rusia au semnat în decembrie un acord important, menit să extindă legăturile economice, comerciale, energetice și culturale dintre cele două țări. Aceste documente (elaborate de guvernul rus și obținute de POLITICO) au fost publicate chiar săptămâna aceasta, confirmând o apropiere continuă. E drept că Ungaria depinde într-o mare măsură de energia rusească, dar până la urmă, există o linie fină între pragmatism și compromiterea solidarității europene.

Alegeri sub semnul scandalului diplomatic

Péter Szijjártó a respins vehement dezvăluirile, etichetându-le drept „ingerințe străine”. Aceste declarații vin cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare din Ungaria, programate pentru duminică. Numai că aceste acuzații de interferență externă nu reușesc să estompeze impactul scandalului diplomatic, care cade într-un moment extrem de delicat pentru Viktor Orbán. Prim-ministrul ungar se confruntă cu o luptă electorală dificilă împotriva contracandidatului Péter Magyar, al cărui partid Tisza este, conform majorității sondajelor, mult înaintea partidului lui Orbán. Este o situație complicată, ce adaugă un strat politic scandalului diplomatic și ar putea influența mare rezultatul votului.

cum vor influența aceste dezvăluiri rezultatul scrutinului de duminică și, mai ales, cum va reuși Uniunea Europeană să gestioneze această criză de încredere cu un stat membru aflat la răscruce. Un lucru e clar: unitatea europeană este pusă serios la încercare, iar declarațiile de la Paris sunt un semnal de alarmă puternic, ce nu poate fi ignorat.