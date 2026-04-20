Scena politică din România a explodat luni, după ce PSD a decis, cu un vot covârșitor de 97,7%, să retragă sprijinul politic pentru guvernul condus de premierul Ilie Bolojan. Reacția USR nu a întârziat să apară, președintele Dominic Fritz acuzând social-democrații că au declanșat o criză din interese proprii și că invocă un „moment al adevărului” plin de falsități.

Fritz: „Nu dezertăm, miniștrii merg la muncă”

Liderul USR a ieșit la atac imediat după anunțul social-democraților, respingând acuzațiile acestora. Fritz susține că deciziile din coaliție au fost luate în comun, iar blocajele au apărut, nu de puține ori, tocmai din cauza așteptării unui acord de la partenerii de guvernare. „Am auzit cam multe minciuni astăzi. Deciziile în această coaliție s-au luat împreună și au existat situații în care lucrurile au întârziat pentru că am așteptat acordul PSD”, a declarat acesta.

Mai mult, Fritz consideră că ruptura nu este deloc întâmplătoare. El vede în această mișcare una calculată politic, menită să servească exclusiv interesele PSD. Dar, dincolo de jocurile politice, ce se întâmplă cu actul de guvernare? Liderul USR a ținut să transmită un mesaj clar pentru cetățeni.

„Vrem să-i asigurăm pe toți românii că noi nu dezertăm. Miniștrii vor fi mâine la muncă și vor continua munca lor pentru reforme”, a adăugat Dominic Fritz.

De ce a plecat, de fapt, PSD?

Oficial, social-democrații au invocat un „moment al adevărului”. Neoficial, însă, lucrurile stau puțin diferit. Conform unor stenograme din ședința PNL, premierul Ilie Bolojan pare să aibă propria explicație pentru gestul foștilor parteneri de coaliție, una care ține de calcule electorale și de frica de a pierde procente.

„Din toate sondajele, PSD e sub 20%”, ar fi spus Bolojan, sugerând că decizia PSD este mai degrabă o încercare disperată de a opri erodarea electorală, decât o mișcare bazată pe principii.

Votul intern a fost, oricum, fără echivoc.

Cu 97,7% dintre social-democrați votând pentru retragerea sprijinului, decizia a fost tranșată rapid, aruncând România într-o criză politică majoră.

Avertisment de „Seppuku economic”

Dincolo de declarațiile politice, efectele instabilității se simt deja în economie. Analiștii vorbesc despre un risc de „seppuku economic” pentru România dacă această criză se prelungește. investitorii devin reticenți, costurile de finanțare ale statului cresc (trimițând dobânzile spre pragul de „junk”), iar reformele esențiale de care depind fondurile europene riscă să fie blocate.

Iar criticile nu vin doar din zona economică. Vicepreședintele Parlamentului European, independentul Nicu Ștefănuță, a criticat dur decizia PSD de a fugi de la guvernare. El a afirmat că „Ţara are 5 mari crize”, la care oamenii așteaptă răspunsuri, nu certuri politice.

Tensiuni în Piața Victoriei

Situația tensionată de la Palatul Victoria a coborât și în stradă. În timpul unui miting de susținere pentru premierul Ilie Bolojan, organizat în Piața Victoriei, a izbucnit un scandal. Fostul ministru al Transporturilor, Radu Berceanu, a fost huiduit de mulțime și evacuat de jandarmi, protestatarii strigându-i „Dă banii înapoi, borfașule!”.

Acum, toate privirile sunt ațintite asupra premierului Bolojan și a președintelui. Scenariile posibile includ formarea unui guvern minoritar, fără sprijinul PSD, sau trecerea PNL și USR în opoziție, o variantă care ar complica și mai mult peisajul politic actual.