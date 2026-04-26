Gabriel Andronache (PNL) susține că există jurisprudență clară a CCR: după cele 45 de zile de interimat, Parlamentul votează doar noii miniștri propuși de premier, nu un nou vot de încredere pentru întregul Guvern.

Discuțiile despre un posibil nou vot de încredere pentru Guvern, după cele 45 de zile de interimat, au primit un răspuns clar din partea unui lider parlamentar. Gabriel Andronache, liderul deputaților PNL, a intervenit public pentru a explica exact care sunt pașii prevăzuți de Constituție. El subliniază că există deja decizii clare ale Curții Constituționale care lămuresc această situație.

Andronache a afirmat: „Opiniile care arată că nu există jurisprudenţă CCR cu privire la procedurile constituţionale după perioada de după cele 45 de zile de interimat sunt FALSE. Există jurisprudenţă şi e foarte clară”.

Ce spun deciziile CCR când se schimbă miniștrii

Andronache respinge ideea că nu ar exista decizii CCR pentru perioada de după interimat. El a prezentat decizia CCR nr. 671/2021, evidențiind câteva puncte cheie. Primul arată că articolul 85 alineatul (3) din Constituție se aplică doar atunci când prin remaniere se schimbă structura sau compoziția politică a Guvernului. În astfel de situații, numirea nu poate fi făcută doar prin decret prezidențial, ci e nevoie de aprobarea Parlamentului înainte de numire.

„De asemenea, potrivit Curţii, …art.85 alin.(3) este incident exclusiv în situaţia în care prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziţia politică a Guvernului. În acest caz, numirea miniştrilor nu mai poate avea loc doar prin decret al Preşedintelui, la propunerea primului ministru, ci, în prealabil, este necesară aprobarea Parlamentului cu privire la propunerea primului ministru de remaniere a Guvernului. Aceasta deoarece Guvernul, aflat sub control parlamentar, primeşte o nouă configuraţie politică sau o nouă structură, diferite de cele acordate prin votul de încredere al Parlamentului cu prilejul numirii Guvernului în temeiul art.85 alin.(1) din Constituţie.”

CCR definește remanierea ca fiind schimbarea unor membri ai Guvernului cu persoane care nu se află pe lista inițială aprobată de Parlament. Un alt aspect important subliniat de Andronache este că, atâta timp cât încrederea acordată Guvernului nu a fost retrasă, membrii inițiali nu trebuie să treacă din nou prin votul Parlamentului.

Andronache a concluzionat: „Concluzii: Curtea a lămurit pe deplin situaţia. Un nou demers la Curte este inutil şi nu poate genera o altă interpretare cu excepţia situaţiei în care CCR se dezice de propria-i jurisprudenţă”.

Ce se întâmplă în Parlament după interimat

Pe baza acestor decizii, Andronache a explicat clar ce are de făcut Parlamentul după perioada de interimat. „Parlamentul este ţinut să se pronunţe exclusiv pe propunerea de noi miniştri pe care o înaintează prim-ministrul. Acesta nu are de ce să includă în listă miniştri deja învestiţi, prin votul iniţial de învestire a Guvernului. Parlamentul se pronunţă prin APROBAREA PROPUNERII PRIM-MINISTRULUI ci nu prin vot de încredere. Parlamentul nu poate să voteze, din nou, miniştrii deja învestiţi.”

Procedura este una de aprobare, nu de învestire. Astfel, lista prezentată de premier nu trebuie să includă miniștri deja validați.

Parlamentul nu poate să voteze din nou miniștrii care au primit deja învestitura prin votul inițial de încredere. Aceasta este o diferență procedurală importantă.

Un pas esențial care nu schimbă totul

Andronache a explicat diferența dintre votul de încredere și procedura de aprobare pentru remaniere. Votul de încredere se acordă doar la învestirea Guvernului (art.103 alin.3 din Constituție) și se retrage doar prin moțiune de cenzură (art.113 alin.3 din Constituție).

Acest tip de procedură nu se aplică remanierilor, care sunt reglementate separat (art.85 alin.3) și presupun doar aprobare. Mai mult, respingerea unei propuneri de numire a unui nou ministru nu are consecințe similare cu cele ale unei moțiuni de cenzură. Constituția nu prevede ca respingerea unei propuneri de numire să echivaleze cu retragerea încrederii în Guvern. Retragerea încrederii este reglementată strict prin articolele 113 (moțiune de cenzură) și 114 (angajarea răspunderii Guvernului).

Discuții aprinse pe scena politică

Aceste clarificări vin într-un context în care se discută intens despre viitorul Guvernului după expirarea celor 45 de zile de interimat pentru miniștrii care au înlocuit foștii social-democrați. Există multe interpretări și incertitudini pe acest subiect.

Poziția lui Andronache, bazată pe Decizia 671/2021, este diferită de preocupările exprimate de alți lideri politici. Liderul PNL consideră că jurisprudența existentă este deja suficient de clară și că un nou demers la CCR nu ar aduce o interpretare diferită, decât dacă Curtea și-ar schimba propria poziție.

Dezbaterea se concentrează acum pe aplicarea concretă a jurisprudenței CCR în scenariile posibile după interimat: o remaniere minoră, o rocadă sau menținerea actualei formule. Răspunsul Parlamentului și eventualele sesizări la CCR vor clarifica în practică aceste aspecte.

Ce urmează pentru Guvern și Parlament

Discuțiile despre procedurile de după perioada de interimat rămân în atenția clasei politice. Poziția exprimată de Gabriel Andronache, susținută de deciziile CCR, oferă un cadru clar pentru viitoarele acțiuni ale Parlamentului. Rămâne de văzut dacă vor exista noi sesizări la Curtea Constituțională sau dacă actuala jurisprudență va fi suficientă pentru a lămuri orice neclaritate.